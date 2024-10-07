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【普佳印度餐廳】 彷彿徜徉異國溫柔鄉的懷抱，每一口都吃出風情萬種

2024-10-07 09:24:00 貝菈小食光 人氣：57
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窩客好文

貝菈小食光

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

普佳印度餐廳
phone07-5317172
place高雄市鹽埕區七賢三路72號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【普佳印度餐廳】 

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今天來到了高雄昔日的黃金地段=崛江

彼時特有的華美與歡騰，仍保留那些新生代店家與巷弄老字號裡

工作結束後跟夥伴也是在這想著晚餐的著落【普佳印度餐廳】 彷彿徜徉異國溫柔鄉的懷抱，每一口都吃出風情

然後就看到一座外表別俱異國風標誌的建築佇立在街道旁

沒錯，就是這間"普佳印度餐廳"

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一踏進屋內的擺設，更有一種讓人置身他鄉的新鮮感

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以鮮紅色的牆面做為基底，到處都掛滿了異國風情的圖畫或是擺設

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事不宜遲，找定坐位就趕緊進行菜單點餐挑選吧!

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店家很貼心，因為怕有語言溝通上的差異

所以餐點前面都有編號

點餐時只需要記下自己想吃的編號，跟人員說就可以了

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餐點的翻譯感覺都是很到位的

實際跟服務人員談了幾句，發現他們也都有基本的中文能力

所以原則上是沒有什麼太大問題的

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哇呼，整個菜單看完，可以有一百多種選擇耶

此時口水已經忍不住滴了幾滴下來了【普佳印度餐廳】 彷彿徜徉異國溫柔鄉的懷抱，每一口都吃出風情

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蔬菜咖哩餃

這道料理剛送來的時候貝菈也嚇了一跳，

連忙問人員是不是送錯桌了

結果經確認，確實印度餃子就是這麼的大哈哈

吃起來的口感也是令人驚艷

超級的皮酥餡香，沾上特製醬料更是別有一番風味呢

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香料塔都雞肉塊

雖然顏色看起來好像很辣，但其實不會喔！

將雞肉使用瑪沙拉香料去醃製，肉質軟嫩不乾柴

搭配洋蔥跟生菜真是超好入口的

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雞蛋香飯

這道料理再次顛覆了我的觀點

原本以為是蛋炒飯，卻沒曾想是特殊調料的米飯搭配整顆烹煮的水煮蛋

搭配微酸的醬料吃下，真想一口接著一口呢

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馬鈴薯雞肉咖哩

我一定要特別說一下，因為是今天我最喜歡的料理NO.1

相較於日式咖哩，印度咖哩多了更濃郁的香料味，

特殊的香氣讓嗅覺、味覺多了不同的體驗

而且不論搭配原味烤餅或是米飯，都非常的對味

 

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原味印度烤餅

除了剛剛說的可以搭配咖哩一起吃以外呢

本身口感很有嚼勁，而且嚼越香， 可以說是讓人唇齒留香

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香辣蒜味烤餅

除了嚼勁外，還多了濃郁的香辣蒜香

一口一口都吃出異國風情的感受呢

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印式辣炒雞

與韓式料理有著異曲同工之妙

利用洋蔥拌炒至蜜糖化，加入辛香料炒出香氣

口感微辣又溫和的醬汁搭配印度烤餅，大咬一口，馬上如置身印度

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玉米濃湯

香濃絲滑的口感中和了味蕾感觸

還有著濃郁的牛奶香氣，建議要趁熱喝~

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堅果米布丁

印度餐廳特有的甜點，要來點一下

濃郁撲鼻的堅果香氛，加上綿滑細膩的口感，

好吃又不膩口

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蘋果汁

適當比例的蘋果風味和清爽的口感，

也為今天的新奇體驗畫下完美的句點

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也許高雄的崛江真是不如以往的繁華了

但這裡的店家卻都還是保有高CP的探訪率

歡迎大家如果有來高雄，或是本身是高雄人的都可以撥空來走走吃吃美食

當然更必須來這間"普印印度餐廳"徜徉一下異國料理的美味喔~【普佳印度餐廳】 彷彿徜徉異國溫柔鄉的懷抱，每一口都吃出風情

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普 佳 印 度 餐 廳

地址 :    高雄市鹽埕區七賢三路72號

電話 :   07-531 7172

營業時間 :    11:30–14:00、16:30–22:00

公休 :   週二

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