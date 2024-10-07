【普佳印度餐廳】

今天來到了高雄昔日的黃金地段=崛江

彼時特有的華美與歡騰，仍保留於那些新生代店家與巷弄老字號裡

工作結束後跟夥伴也是在這想著晚餐的著落

然後就看到一座外表別俱異國風標誌的建築佇立在街道旁

沒錯，就是這間"普佳印度餐廳"

一踏進屋內的擺設，更有一種讓人置身他鄉的新鮮感

以鮮紅色的牆面做為基底，到處都掛滿了異國風情的圖畫或是擺設

事不宜遲，找定坐位就趕緊進行菜單點餐挑選吧!

店家很貼心，因為怕有語言溝通上的差異

所以餐點前面都有編號

點餐時只需要記下自己想吃的編號，跟人員說就可以了

餐點的翻譯感覺都是很到位的

實際跟服務人員談了幾句，發現他們也都有基本的中文能力

所以原則上是沒有什麼太大問題的

哇呼，整個菜單看完，可以有一百多種選擇耶

此時口水已經忍不住滴了幾滴下來了

蔬菜咖哩餃

這道料理剛送來的時候貝菈也嚇了一跳，

連忙問人員是不是送錯桌了

結果經確認，確實印度餃子就是這麼的大哈哈

吃起來的口感也是令人驚艷

超級的皮酥餡香，沾上特製醬料更是別有一番風味呢

香料塔都雞肉塊

雖然顏色看起來好像很辣，但其實不會喔！

將雞肉使用瑪沙拉香料去醃製，肉質軟嫩不乾柴

搭配洋蔥跟生菜真是超好入口的

雞蛋香飯

這道料理再次顛覆了我的觀點

原本以為是蛋炒飯，卻沒曾想是特殊調料的米飯搭配整顆烹煮的水煮蛋

搭配微酸的醬料吃下，真想一口接著一口呢

馬鈴薯雞肉咖哩

我一定要特別說一下，因為是今天我最喜歡的料理NO.1

相較於日式咖哩，印度咖哩多了更濃郁的香料味，

特殊的香氣讓嗅覺、味覺多了不同的體驗

而且不論搭配原味烤餅或是米飯，都非常的對味

原味印度烤餅

除了剛剛說的可以搭配咖哩一起吃以外呢

本身口感很有嚼勁，而且嚼越香， 可以說是讓人唇齒留香

香辣蒜味烤餅

除了嚼勁外，還多了濃郁的香辣蒜香

一口一口都吃出異國風情的感受呢

印式辣炒雞

與韓式料理有著異曲同工之妙

利用洋蔥拌炒至蜜糖化，加入辛香料炒出香氣

口感微辣又溫和的醬汁搭配印度烤餅，大咬一口，馬上如置身印度

玉米濃湯

香濃絲滑的口感中和了味蕾感觸

還有著濃郁的牛奶香氣，建議要趁熱喝~

堅果米布丁

印度餐廳特有的甜點，要來點一下

濃郁撲鼻的堅果香氛，加上綿滑細膩的口感，

好吃又不膩口

蘋果汁

適當比例的蘋果風味和清爽的口感，

也為今天的新奇體驗畫下完美的句點

也許高雄的崛江真是不如以往的繁華了

但這裡的店家卻都還是保有高CP的探訪率

歡迎大家如果有來高雄，或是本身是高雄人的都可以撥空來走走吃吃美食

當然更必須來這間"普印印度餐廳"徜徉一下異國料理的美味喔~

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▏ 普 佳 印 度 餐 廳 ▕

地址 : 高雄市鹽埕區七賢三路72號

電話 : 07-531 7172

營業時間 : 11:30–14:00、16:30–22:00

公休 : 週二

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