餐廳：小麥所居酒屋/日式揚物

地址：台中市北區博館東街31號

電話：04 2321 5580

營業時間：17:00~00:00

臉書：https://www.facebook.com/komugi031/

IG：https://www.instagram.com/komugi31/

《台中西屯》HI燒肉!油膩大叔の燒肉店│必吃炭火內臟燒肉還有壽星肉肉蛋糕

《台中西區》菜豚屋VEGETEGIYA│來自京都由日本人開的韓國燒肉生菜包肉專賣店

《台南中西區》日本再生酒場│秒飛日本串燒店必點五本盛的內臟燒烤職人

《台中西區》燒肉本氣│米其林俺達肉屋平價版二店日式燒肉之老饕必吃內臟燒烤

《台中西區》吃過就回不去了之日本和牛專門店─俺達の肉屋

《南投埔里》燒肉MEN│很牛系列一個人也能吃的埔里最強燒肉

《台中南屯》燒肉中山Zonzen│台中最難訂的頂級和牛燒肉店

《台中北屯》樂座爐端燒Rakuza Robatayaki│船槳送餐讓你秒飛日本的日式居酒屋

《台中西屯》逢甲炭燒烤│逢甲隱藏版平價日系串燒居酒屋

《台北大安》京町山本屋│ 榕錦時光生活園區百年老宅裡的傳統京都茶屋

這間小麥所博館店有著很日式居酒屋的外觀風格，每次經過都很想試試，這次趁著晚餐不知道吃什麼就決定來嚐看看了！

小麥所店內是一個典型的長條形老屋風格，裡面深度可以看到停偉士牌的後方還有一區座位，而我們坐的最前段則是吧檯區和上二樓的樓梯位置，我挺喜歡這個本來狹長的走道經過設計之後還頗有穿街巷弄的氣氛。

居酒屋的吧檯總是會有滿滿的清酒，而來到居酒屋的我雖然非常想喝生啤酒，但在台灣總是礙於要騎車不能喝，只能趁出國的時候才能大口喝酒大口吃肉，算是小小的遺憾，如果想點可樂或茶的無酒精飲料可以在點餐的時候直接和服務人員說(菜單上好像沒有)。

小麥所的菜單設計也很日系，大多會有附圖，豬雞牛的小圖很可愛又容易懂，而食物照片拍的都相當好，每種看了都會讓人很想點。

小麥所的整體品牌設計非常的有一貫性，而且細節也都做得很好，不管是筷套或是餐具的搭配選擇都很有日式風格，就連筷子的末端都有訂製自己的品牌名字。

雞皮仙貝(NT.130)，Malu本身就是雞皮愛好者，但這還是我第一次看到這麼大片的雞皮，酥脆而不過硬，雞皮的油脂香氣就算原味吃起來也很涮嘴，搭配的是和風柚子醬清爽又解膩。

酥脆雞軟骨(NT.140)，另一道我必點的下酒菜就是雞軟骨了，搭配塔塔醬既有風味又有口感，在正式開吃之前很適合用來咬著配酒等待主食上桌。

而我最近的新歡就是這道和風鱈魚肝沙拉(NT.140)，每家居酒屋的鱈魚肝本身大致差不多，但怎麼組合沙拉和搭配醬汁就有所差異，鱈魚肝的油脂吃起來香但容易膩，製作成沙拉搭配酸甜醬汁創造出豐富的品嘗層次，很推薦大家可以吃吃看，另外還得誇獎一下小麥所，對於和風鱈魚肝沙拉的裝盛容器特別好看。

茄子麻糬天婦羅燒(NT.180)，這道料理絕對是今天名列我心中第一名的選擇，茄子在居酒屋常見的有味噌烤茄子或是像這樣的天婦羅版炸茄子，要炸得漂亮保留原有的紫色、麵衣厚薄剛好且酥脆，還得要維持形狀、咬下時輕易化開又多汁，凸顯了炸物的功夫之餘，奇妙的搭配了炸麻糬是我第一次看見這種組合，絕妙的口感交疊，既不同又有點類似，於是這道料理就成了如果下次再來我也一定要再點的必點款了。

散壽司丼(NT.380)，想吃多種生魚的丼飯很推薦點散壽司丼，附有三種生魚肉，還有干貝丁、花枝、鮭魚卵和玉子燒，是說本來看上了裡面介紹有酪梨丁但這次好像沒有，我覺得小麥所的魚生也算是相當新鮮，吃起來的口感Q彈，即便是用來做散壽司的肉塊也給得很大方。

柚香檸大根松坂豚(NT.180)，唯一點的串燒選了這道松阪豬，沒想到那坨調味白蘿蔔泥才是精華，讓原本算是正常表現的松阪豬更上了一層樓。

最後為了菜色的均衡，再點了一份水璉炒豬肉(NT.150)，炒水蓮真的是居酒屋的青菜類必點款，由於大多都是串燒、炸物或刺身之類的海鮮菜色，純蔬菜的選擇性是比較少的，如果要做清炒類的就更稀有，所以看見水蓮點下去就對了。

整體來說，小麥所的每道料理或說是每種類型都表現得相當好，價格算是中高，我們這頓也是要吃上快1500，不過以餐食的水準來看還是相當值得，尤其推薦一定要吃茄子麻糬天婦羅燒，而這次吃過之後也相當期待下次再訪時能嘗試看看其他的菜色，感覺也會有不同的驚喜和收穫。

台中小旅行推薦：

《台中北區》平祿壽司│全台唯一分店│來自日本仙台的最強平價迴轉壽司

《台中西區》小野食堂│老宅裡溫暖人心的日式飯糰餐與鳥巢咖哩飯

《台中西屯》Giocoso pasta│被網美店盛名給掩蓋了料理光芒的超美味義式餐廳

《台中南屯》花毛かき氷喫茶│黎明新村小農友善日系文青風剉冰店/漬物/發酵食

《台中東區》第四市場│日治時代舊市場裡吃熱壓吐司再來點老台中的東泉辣椒醬

《台中南屯》Delys & Sens感官餐廳│有帥氣外國主廚的創意料理廚房

《台中東區》富興工廠1962xCuppa FS Cafe│車站旁60年老工廠化身文青新聚落

《台中西屯》良心製菓│日系喫茶店│榻榻米上的日式烤糰子與京都午後陽光

《台中西區》飯糰打嗝了│科博館周邊巷弄裡的超可愛日系文青風飯糰早餐店

《台中中區》柳川窟│第二市場旁柳川古道巷弄裡的日式老屋關東煮專門店

《台中西區》toku toku-matcha & coffee走進京都巷弄裡能吃到最中餅的抹茶專賣店

《台中烏日》穿過綠色隧道之最美無人秘境●知高圳步道與雪蓮步道

《台中西區》文青日系小店春丸餐包製作所必吃手作コッペパン/田樂

《台中南屯》超接地氣能夠吃到台灣傳統手路菜的有春茶館(大墩店)

《台中西區》Sami卅麵│勤美商圈模範市場旁新開幕的台中最美麵店

《台中南屯》布村早茶Brekky of Brissy│餐車起家的漢堡與餐盒專門店

《台中西區》老陳L'espace│小巧可愛白色清新風格小圓法漢堡專賣店

《台中東區》ttk│吃得到牛肉湯的唯美風格巷弄隱密早午餐店

《台中南屯》Mapper cafe│清新溫泉與望高寮附近有早午餐甜點的咖啡專門店

《台中西區》moi x pho哞一河粉│moi二代快閃街邊生牛肉河粉專門店

《台中西屯》八時神仙草國家歌劇院形象概念店│在世界建築奇蹟裡吃仙草冰

《台中西區》金苑茶餐廳│勤美誠品旁的平價版金悅軒打造摩登文青風港式飲茶

《台中西區》壱絕咖哩│每日限量80份的模範街新開幕摩登風格咖哩店