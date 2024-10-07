億家具批發倉庫高雄店是一個精緻而富有現代感的家居展覽空間。這裡的店面設計別具匠心，空間寬敞落地窗設計明亮，讓每一件家具都能在最佳光線下展現其獨特的設計魅力。

只要走進門市，您就會被門市的現代而優雅的家居設計風格所吸引，每一件家具都展現了工藝的精湛和設計巧思。億家具批發倉庫高雄店的環境舒適且具有視覺吸引力，讓顧客能夠輕鬆地想像自己家中的擺設。整體來說億家具批發倉庫高雄店不僅是家居選購的門市，更是一個能夠深入了解和體驗家居美學的場域。

說到億家俱它在家居業界相當有名氣，除了家具床墊系列商品深受顧客們喜愛之外；目前全台灣北中南總共有14間直營門市，離島澎湖馬公也能遇見億家俱，還有億家俱在日本大阪也有一間分店，MIT家具產業能夠進軍海外市場，真的相當不簡單。

接著就讓西莉亞與大家分享億家具批發倉庫高雄店，億家俱高雄門市彷彿是一個極致的家居展示空間，精緻的佈置和多樣化的家具選擇讓每一個角落都充滿了靈感，讓我們一起來逛逛億家具批發倉庫高雄店吧！

｜億家具批發倉庫 高雄店-地理位置｜

西莉亞簡單分享億家具批發倉庫高雄店停車資訊，高雄門市的店門口可以供客人停車，要是停滿的話，另外門市再往前步行約2分鐘有一間7-11，便利商店旁邊就有一座有盛文恩停車場，停車相當便利！ (圖片取材至 官網 )

▼高雄市左營區-億家具批發倉庫 高雄店。有盛文恩特約停車場. (圖片取材至 官網 )

▼高雄市左營區-億家具批發倉庫 高雄店。有盛文恩特約停車場. (圖片取材至 官網 )

｜億家具批發倉庫 高雄店-整體外觀｜

位於高雄左營區民族一路1171號的億家具批發倉庫高雄店，地理位置相當便利。當天我們開車循著導航從民族路轉進巷弄內，雖然門市位於巷弄裡面，但這一棟億家俱五層樓建築卻是最醒目的存在。

高雄門市主要展示空間則從一樓延伸到四樓。門市裡面展示各種類家具及擺設，維持億家俱一貫的設計感及典雅風格，從各式不同功能的床墊、寢具、沙發、餐廳、臥室家具及家居擺設琳琅滿目應有盡有！

▼高雄市-億家具批發倉庫高雄店。整體外觀

▼高雄市-億家具批發倉庫高雄店。整體外觀

｜億家具批發倉庫 高雄店-一樓家具展間｜

億家具批發倉庫高雄店的一樓家具展間，主要展示各種客廳、臥室、餐廳、書房..等各式家具，門市一樓展間空間相當寬敞，各種家具應有盡有，絕對可以滿足顧客的家居需求。

那一天我們進入門市沒多久，服務人員就走過來親切地與我們打招呼，參觀過程當中只要有任何問題，都能夠即時專業解答，並給予選購家具的相關建議，真的非常感謝服務人員的熱情款待。

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間有各種億家俱提供的家具書籍可以參考。

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待｜

每一間億家俱門市寵愛客人總是不手軟，以客為尊也是我很愛億家俱的原因之一，億家具批發倉庫高雄店依舊有提供各種口味的餅乾零食、膠囊咖啡，鋁箔包飲料、礦泉水，門市通通免費招待給顧客們享用。

▼億家具批發倉庫 高雄店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 高雄店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 高雄店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 高雄店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間也有各種家具的保養小卡，歡迎顧客自取。

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。一樓家具展間

▼因為億家具批發倉庫 高雄店總共有四樓家居展示空間，所以一樓家具展間除了樓梯之外，另設置一座電梯，方便提供給來到門市參觀選購家具的顧客們使用，接著就讓我們前往二樓參觀家居展間囉。

｜億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間｜

平價家具可客製化是億家具批發倉庫最大的特色，高雄門市二至四樓家居展間都有客廳、臥室、餐廳、書房系列..等，各式各樣不同款式的家具提供顧客選擇，二樓展間有數款值得分享的家居產品，接著就讓我們一起來參觀選購吧！

▼億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-微風亞麻布沙發｜

這一款微風亞麻布沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及腳椅。這是一款設計簡約、舒適的單人沙發，沙發採用亞麻布料，其特性為提供透氣性和舒適度。至於亞麻材質的特點是質感自然、手感柔軟，同時具有良好的吸濕和透氣性能，非常適合居家或個人空間使用。

這一類型沙發的風格偏向現代或北歐設計，相當簡約時尚。配色多為淺色系，如淺灰、米白、淺藍..等，給人一種清新淡雅的氛圍，適合搭配各種家居設計風格。喔，對了！此款也可以訂製貓抓皮材質喔。

另外西莉亞右手邊是一座安琪拉積層色3尺座鞋櫃，不可訂製，但有其它顏色可供挑選(原切色、黑橡木、積層木色)，茶几部分則是B612岩板茶几(大+小不拆賣)，也是不可訂製。

▼億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-麥坤貓抓布沙發｜

麥坤貓抓布沙發是一款專為養寵物家庭設計的沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、貴妃L型及腳椅。使用耐磨的貓抓布材料，這種布料具有強韌的抗抓耐磨特性，能夠承受寵物抓撓而不易損壞。這類型沙發特別適合養貓或其他愛抓東西的寵物家庭，因為它的布料材質不僅堅固，重點還相當容易清理。

貓抓布通常觸感柔軟，外觀類似於一般的沙發面料，並且有多種顏色和設計可供選擇，從現代風格到簡約北歐風格都很常見。貓抓布沙發注重設計感與功能性結合，使其既實用又美觀。

▼億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-二樓家居展間。Night-night貓抓布沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及椅腳。

▼億家具批發倉庫 高雄店-二樓家居展間。辛巴貓抓布沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及椅腳。

｜億家具批發倉庫 高雄店-力爾休閒椅｜

力爾休閒椅是一款注重舒適與設計的座椅，適合用於家庭客廳、陽台或書房等放鬆的空間。這類型休閒椅的設計多半以簡約優雅為主，椅背和座墊採用柔軟的海綿或織物包覆，給使用者帶來極佳的舒適感。

椅子本身的線條流暢而現代，相當強調人體工學設計，椅背較高或者稍微向後傾斜，讓使用者可以充分放鬆。椅腳採用金屬或木質，視覺上輕盈且穩定。休閒椅的顏色常見於淺色系，如米白、淺灰，或是帶有原木質感的元素，適合搭配多種家居風格，進而營造一種安靜、舒適的氛圍。

▼億家具批發倉庫 高雄店-二樓家居展間。琳達茶几(黑 / 白 ，不可訂製)

｜億家具批發倉庫 高雄店-瓦力衣櫃｜

瓦力衣櫃有3.5尺極4.5尺兩種尺寸，不可訂製，它是一款結合實用性與現代設計的衣櫃。衣櫃的設計風格簡潔大方，適合現代居家風格，尤其在注重收納空間和節省空間的設計上很有特色。衣櫃採用高質量的木材或環保板材製作，衣櫃外表材質光滑，顏色多為淺色系，以便於與各種房間格局搭配。

衣櫃的內部設計則注重實用性，提供多個分隔空間、抽屜、掛衣杆等，方便收納衣物、配件、鞋子等日常物品。瓦力衣櫃是一款兼具功能性和現代美感的衣櫃產品，適合追求簡約、實用的家居生活。

｜億家具批發倉庫 高雄店-A ONE半牛皮沙發｜

這一款A ONE半牛皮沙發則有一人座、二人座、三人座、四人座、一字型(現場展示)及腳椅，可訂製。半牛皮沙發是一款部分採用真牛皮和其他材質（如人造皮革或布料）製作的沙發，結合了真皮的質感與耐用性，以及人造材料的靈活性與價格優勢。

沙發通常會在與人體直接接觸的部位使用真牛皮，比如座墊、靠背和扶手，而沙發的其他部分則採用質感類似的人造皮革或其他織物來降低成本。真牛皮部分提供高級的手感與自然的紋理，柔軟而富有彈性，隨著時間的推移會愈加光滑給人一種奢華感，而人造皮革部分則更耐用且便於清理。

至於外觀來說半牛皮沙發通常與全皮沙發相似，顏色選擇多樣化，從經典的黑色、棕色、米色等到時尚的灰色、藍色應有盡有。這樣的設計讓它既可適應現代簡約風格，也可以融入傳統奢華的家居裝飾。

▼億家具批發倉庫 高雄店-二樓家居展間。甜美貓抓布沙發組椅，可訂製一人座、二人座、三人座、貴妃L型。

▼億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-多功能置物櫃(三色可選)｜

這一款多功能置物櫃總共有三色提供選擇(切橡木、古橡色、集層木色)，但不可訂製。多功能置物櫃是一款兼具實用性和靈活性的家具，主要提供多樣化的收納空間，適合不同家庭的需求。多功能置物櫃設計多個隔層、抽屜、開放式或封閉式儲物空間，能夠容納各種物品。

多功能置物櫃設計不同尺寸的隔層、抽屜或儲物門。上層通常有開放式格子或展示架，用來擺放書籍、裝飾品、植物等物品；下層則有帶門的封閉儲物空間，用於存放不常使用或需要遮擋的物品。

▼億家具批發倉庫 高雄店-多功能置物櫃(三色可選)

▼億家具批發倉庫 高雄店。二樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間｜

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間-每一層樓展間都有掃地機器人維持地面乾淨整潔。

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-薇朵涼感布沙發｜

薇朵涼感布沙發是一款專為提升夏季舒適度而設計的沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及腳椅。沙發採用涼感布料，使得在炎熱天氣下提供涼爽、透氣的坐感。涼感布沙發注重現代設計美感和實用性，兼具舒適性和風格，適合放置在客廳或家庭休閒區域。

涼感布是一種特殊材質，具有快速散熱和透氣的功能，能在炎熱天氣中保持皮膚接觸涼爽。它的材質通常柔軟舒適，不易黏膩，非常適合長時間坐臥，特別是對於容易感到悶熱的使用者來說更是一大優勢。

除了涼感效果，涼感布的透氣性也非常好，讓空氣能夠自由流動，有助於保持坐墊乾爽。這一種布料經過特殊處理，通常也耐磨耐用，能夠長時間保持其外觀和質感。

｜億家具批發倉庫 高雄店-K2仿瘋馬皮科技布沙發｜

K2仿瘋馬皮科技布沙發是一款將科技布與仿瘋馬皮質感結合的現代沙發，既具備皮革的質感和外觀，又保留了科技布的耐用性和易於維護的特點。可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及腳椅。

K2仿瘋馬皮科技布沙發的內部填充通常使用高密度海綿或彈性記憶棉，提供優良的支撐力和舒適性。坐墊和靠背的設計多以人體工學為基礎，讓長時間使用後依然感到放鬆和舒適。

這一款沙發的設計通常兼具復古和現代風格，仿瘋馬皮的質感帶來一種歷史感和經典感，而沙發整體線條通常偏簡約，適合現代家庭的裝飾風格，顏色通常為深棕色、深灰色等中性色調，給人一種穩重大方的氛圍。

▼億家具批發倉庫 高雄店-三樓家居展間。米格半牛皮沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、貴妃L型(小)及貴妃L型(大)。

｜億家具批發倉庫 高雄店-克朗L型樟木沙發｜

克朗L型樟木沙發是一款結合了天然樟木材質與現代設計的高端沙發，L型的設計使其成為客廳或大型起居室的理想選擇。沙發既具備樟木的天然香氣和耐久性，又提供了現代家居所需的舒適性和美觀度。四人座、側躺椅、L型貴妃(現場展示)、大茶几(含玻璃，現場展示)、大茶几(無玻璃)。

樟木以其強烈的天然香氣和防蟲特性著稱。克朗L型沙發採用樟木框架，不僅堅固耐用，而且散發出清新、自然的香氣，能夠營造一個舒適健康的居住環境，也是家裡長輩購買沙發的絕佳選擇。樟木的天然紋理也增添了沙發的自然美感，使其看起來既溫暖又高雅。

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-三樓家居展間。克萊亞涼感布沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座(現場展示)、L型及腳椅。

▼億家具批發倉庫 高雄店-三樓家居展間。克萊亞涼感布沙發

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店-默思黑玻滑門衣櫃｜

默思黑玻滑門衣櫃是一款現代感十足的衣櫃，結合了黑色玻璃和滑門設計，既時尚大氣又兼具實用性。它的設計通常適合現代極簡風格的家居環境，不僅外觀精緻，還能幫助節省空間。這一款衣櫃總共有5.5尺與7尺兩種尺寸可訂製。

衣櫃的滑門採用了黑色玻璃材質，呈現出高端、時尚的外觀。黑玻的反光效果可以使空間顯得更加寬敞，同時黑色本身也帶有沉穩與奢華的質感。這樣的設計讓衣櫃看起來既簡約又大氣，成為居室中的一大亮點。

滑門的設計不僅使衣櫃外觀簡潔，還能節省空間，非常適合小戶類型或不規則房間。滑門推拉順暢，操作方便，無需為開門留出額外的空間。這樣的設計在美觀與實用性之間達到了平衡。

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-三樓家居展間。1號雙層書桌(兩色可選不可訂製)、彩虹五色櫃(不可訂製)、2號旋轉椅(不可訂製)。

▼億家具批發倉庫 高雄店-三樓家居展間。OREO涼感沙發，可訂製一人座、二人座、三人座、四人座、L型及腳椅。

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店。301跳花三線獨立筒床墊｜

301跳花三線獨立筒床墊是一款注重舒適性和支撐性的高品質床墊，這款床墊設計通常結合了獨立筒彈簧技術和跳花（或稱為三線）支撐系統。獨立筒床墊使用了多個獨立的彈簧筒，每個彈簧筒都能獨立運作，能夠根據身體不同部位的重量和壓力進行調整。這款床墊設計能有效減少同睡伴侶之間的擾動，讓每個人都能享受獨立的支撐提升睡眠質量。

301跳花三線獨立筒床墊是一款高性能的床墊，結合了獨立筒彈簧系統和跳花支撐設計，提供優良的舒適性和支撐力，這一款床墊適合追求均衡支撐和舒適睡眠的消費者，並且具有良好的耐用性和透氣性。

▼億家具批發倉庫 高雄店。三樓家具展間

｜億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間｜

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間-通往三樓的樓梯間。

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間-女生廁所位於四樓展間。

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間-後半段還有一間展示家具的空間。

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間-後半段展間也有上下床舖、書桌椅、木質衣架..等，提供給顧客參觀選購。

｜億家具批發倉庫 高雄店。雪紡白藤吊籃椅｜

雪紡白藤吊籃椅是一款兼具優雅和舒適的吊籃椅，適合用於室內或戶外的休閒區域。吊籃椅通常以輕盈、通透的設計和自然材料相結合，創造出一個放鬆舒適的休憩空間。雪紡白藤吊籃椅通常配有雪紡材質的坐墊或靠墊，布料輕柔、透氣，具有很好的舒適感和柔軟度。雪紡材質常常在炎熱的氣候下使用，能夠保持涼爽並增加坐感的舒適度。

吊籃椅的設計使其可以懸掛在空中，給人一種輕盈的感覺。其設計通常包括耐用的吊繩或吊鏈，能夠穩定地支撐椅子，讓使用者在輕搖中感受放鬆。吊籃椅的弧形輪廓和懸空設計也為空間增添了一份獨特的美感。

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間-雪紡白藤吊籃椅

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。伊格吧檯椅(不可訂製)、艾美爾系統版吧檯桌(可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。圓圓書桌(3尺、3.5尺、4尺，不可訂製)、哈克灰色辦公椅(可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。挪威硬式獨立筒床墊

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。馬卡鏡台化妝台(含化妝椅，可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。馬卡鏡台化妝台(含化妝椅，可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。馬卡鏡台化妝台(含化妝椅)，也可訂製USB插座及充電孔。

｜億家具批發倉庫 高雄店。104旋轉鏡｜

104旋轉鏡家具是一款具有現代感和實用性的家具產品，不可訂製。將旋轉鏡的功能與家具結合在一起，既提供鏡子所需的實用性，又增添了家具的多功能性和美觀。旋轉鏡家具配備了可旋轉的鏡面，使用者可以根據需要調整鏡子的角度，方便不同角度的使用。這種設計讓鏡子的視角變得更加靈活，適合化妝、梳理頭髮或檢查服裝。

除了鏡子，這種家具通常還結合了其他功能，如儲物空間、展示架或桌面。旋轉鏡家具的下部或側面可能設有抽屜、隔層或架子，用於存放化妝品、飾品、書籍等，提供額外的儲物解決方案。

｜億家具批發倉庫 高雄店。采堤七尺衣櫃｜

這一款采堤七尺衣櫃則有5×7尺、7×7尺，可訂製。采堤七尺衣櫃是一款具有實用性和美觀性的衣櫃，適合用於各種家居風格。它的設計強調儲物功能和整體外觀，使其成為家庭衣物收納的理想選擇。

衣櫃的寬度約為七尺（約210厘米），這種尺寸的衣櫃提供了較大的儲物空間，適合存放大量衣物和配件。寬敞的設計使得衣櫃能夠容納多種衣物類型，如長外套、短衣、褲子及其他配件。

采堤七尺衣櫃是一款具有大容量、實用性和優雅外觀的衣櫃，適合需要充足儲物空間的家庭。其七尺的尺寸提供了寬敞的儲物空間，而高品質的材質和精緻的設計，則使其成為家居空間中的一個美觀而實用的元素。

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。西班牙水洗白4×3尺餐桌(不可訂製)、胖達二人皮墊椅(不可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。西班牙水洗白4×3尺餐桌(不可訂製)、胖達二人皮墊椅(不可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。烏奇鏡台化妝台(含化妝椅，可訂製)

▼億家具批發倉庫 高雄店-四樓家居展間。烏奇鏡台化妝台(含化妝椅，可訂製)

｜億家具批發倉庫 高雄店。威特斯中島櫃｜

威特斯中島櫃是一款設計現代、功能多樣的中島櫃，可訂製。適合用於廚房或其他需要額外儲物和工作空間的區域。它的設計不僅注重實用性，還融合了美觀和便利，能夠提升家居空間的整體功能和美感。

中島櫃的設計通常位於廚房或開放式空間的中央，作為額外的工作區域或儲物空間。這種中島設計提供了額外的操作空間，非常適合用來準備食材、進行烹飪或作為早餐吧使用。

▼億家具批發倉庫 高雄店。四樓家具展間

好囉，今日的分享也即將來到尾聲，西莉亞對於高雄門市相當喜愛，因為門市的佈置風格考究，巧妙地營造出如同家中的舒適氛圍，讓顧客能夠輕鬆地感受每件家具在實際生活中的效果。無論是精緻的沙發、實用的儲物解決方案，還是優雅的餐桌椅，億家俱高雄門市都能提供豐富選擇，滿足不同的家居需求和個性化品味。

此外億家具批發倉庫高雄店的服務人員專業且親切，會根據顧客的需求提供專業建議和設計方案，幫助顧客找到最適合自己家的產品。總之高雄門市是一個集美學與實用於一體的購物場所，南部的朋友要是有家具需求，西莉亞相當推薦億家具批發倉庫高雄店喔！

億家具批發倉庫 高雄店

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電話｜07-3109951

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