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隨著秋天的腳步逐漸臨近，露營的季節也即將來臨。緊鄰關刀山和鯉魚潭，山水環抱的「寨酌然」，佔地近5甲，是野奢露營的代表。這裡以其獨特的地理位置和濃厚的自然風光而聞名。園區巧妙地將各種自然元素融入建築設計中，讓旅客在此享受隱居般的森林假期，成為秋季露營的奢華選擇！
石浴缸、木桌椅 原生素材的生活美學
園區內附有多樣的林木花卉，猶如一座森林博物館，沿石階前行，淺灰色的建築慢慢映入眼簾，與遠離城市喧囂的來訪者共譜一份最簡約、純粹的靜謐。而從外觀到室內，都運用了各種自然元素設計：石材浴缸、原木桌椅、大片落地窗引入墅外的綠意盎然以及無邊際泳池的波光粼粼，裡裡外外都讓旅客融入在自然的沐浴中。
寨酌然專屬香氛
除了原有的野奢露營區外，寨酌然更於今年推出全新的「野鴨區露營車」！一進到室內，迎來的是令人放鬆且安心的溫潤香味，以木質調為基底，並帶有雨過天晴後的輕新草香，正是香氛師為寨酌然特製，名為森林之舞的專屬香氛。清新放鬆的香味讓這趟旅程更加深植人心，專屬的香氛也讓住宿者從視覺至嗅覺都和環境密不可分。
野奢Villa
寨酌然Villa有弌宅、弍寓、三弄、肆院，共四棟建築。弌宅、弍寓採單層單戶設計，三弄、肆院則為今年全新完工！每一戶的室內空間都達60坪，部分房型有開放式衛浴或專屬的戶外休憩空間！每戶皆配置中島廚具、膠囊咖啡、泡茶用具、冰箱、微波爐、mini bar 等設備。有別於一般Villa獨棟的設計，寬敞的空間以及齊全的個人配備，讓這裡成為獨一無二的奢華秘境。
以藝術品味生活
除了運用感官元素建立與大自然的聯結，室內也注入了相當的人文底蘊，部分空間以活潑的粉嫩色調為主，再以西班牙國寶級大師【皇‧雷普耶斯】富有童真的版畫與雕塑作為妝點，希冀來訪者保有赤子之心，在這裡找回最純真的快樂。讓旅者能洗盡日常煩憂，沐浴陽光，聆聽鳥鳴，眼觀綠意，感受內在自我和安定自己的身心，並將多位大師的銅雕作品融入空間，環扣著「讓藝術走入生活，將生活融入藝術」的核心理念，讓人有如入住美術館的錯覺，藝術也變得不再遙不可及。
依時而食，用味蕾重新感受土地
空間設計以及餐食部分皆呈現以土地為師的概念，主廚使用在地小農所產的當季食材，依時令製成多元的無菜單料理及活力舒晨朝食，不論擺盤還是風味，有如藝術品般的呈現，更期望藉由餐點，重新建立人和自然的關係，用味蕾重新感受土地之美好，透過一趟結合自然共生的旅行，暫離日常，開啟一個讓自然和藝術滋養身心靈的體驗吧。
官 網：寨酌然野奢庄園
粉絲專頁：FB粉絲專頁
地 址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號
聯絡電話：0989-981285
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