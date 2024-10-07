馬辣集團新品牌「涮樂和牛鍋物食べ放題」插旗新竹啦！平日午餐時段最便宜$449元起，就能享有上百種食材和現切肉品吃到飽！小資族、學生族不要錯過了！

新竹人一定要知道的高CP值火鍋吃到飽「涮樂和牛鍋物食べ放題」，這間是馬辣集團旗下新品牌，平日午餐最便宜$449元起，就能享有上百種食材和現切肉品吃到飽，滿滿肉量的和牛黑咖哩、壽喜燒牛丼，溫泉蛋也隨你吃到飽，蔬菜自助吧區有70多種食材，竟然還吃得到手工和牛蛋餃！飯後除了有冰淇淋、霜淇淋外，還能自行DIY聖代，10多種配料想加什麼就加什麼～超強自助吧，完勝很多連鎖平價吃到飽，直上最高價位，更有美、日、澳世界三大和牛、巨大海虎蝦以及炙燒和牛握壽司無限供應，$999元價位就能輕鬆享受！這間就是「涮樂和牛鍋物食べ放題」，喜歡吃到飽火鍋的朋友，快收藏起來去試試吧！

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「涮樂和牛鍋物食べ放題第一品牌-新竹經國店」就在經國路上，鄰近新竹市文化局演藝廳、遠東巨城購物中心，獨棟建築一樓為同集團的「夯下去新潮和牛燒肉」，二樓才是「涮樂和牛鍋物食べ放題」，開車來旁邊就有專屬停車場，用餐完畢後記得領取代幣再離場。

整體用餐空間寬敞明亮又乾淨，座位區有板子間隔，木質調裝潢有濃濃日式元素，用餐起來格外舒適。另外，一樓還貼心設有遊戲室，可以讓坐不住的小朋友放風。

「涮樂和牛」自助吧區林林總總加起來高達70多種食材，真的是應有盡有，新鮮的葉菜類、超多種的火鍋料、豆製品、菇類、麵食等等。飲料機有氣泡飲機、沙瓦機、Hershey’s 巧克力冰沙機、咖啡機、現萃茶機，真的也是應有盡有。

值得一提的是自助吧區有不少特色手工火鍋料，像是手工魚餃、蛋餃、燕餃、手工和牛蛋餃以及基隆甜不辣，手打花枝滑、虱目魚滑更是不能錯過，種類多到沒辦法第一輪就吃完。必夾「手工和牛蛋餃」，尺寸比一般蛋餃還大上許多，肉餡飽滿且咬下去滿滿肉汁，真的很好吃！用料實在的「手打花枝滑」吃得到彈牙的花枝塊，外面少見的「虱目魚滑」，鮮美滋味，一試上癮！

連麵食也有10來種選擇，都是世界各國的泡麵佼佼者！

醬料區除了有常見的蔥花、蒜泥、蘿蔔泥、OX沙茶醬之外，還有不少來自日本的特色醬料，像是佐賀縣胡麻醬、愛知縣柑橘醬、埼玉縣七味唐辛子、愛知縣白菊醋等等，讓吃火鍋變得更多元、更有特色！涮樂和牛最吸引我的絕對還有「和牛黑咖哩」以及「壽喜燒牛丼」，撈起來滿滿都是肉，完全不怕你吃，真的是我吃過最有誠意的火鍋店！。

竟然還有全台少見的「溫泉蛋」，整籃隨你拿，加在咖哩、壽喜燒上就是碗用料實在的丼飯，除了台灣在地一等米之外，還有超香的「松露野菇炊飯」。不得不說，這個「和牛黑咖哩」真的很好吃，帶有蔬果香甜，肉大塊又嫩，加上溫泉蛋，一不小心就扒光一整碗

吃鍋之前，一定要先點份「炙燒和牛握壽司」墊墊胃～

超推薦「黑松露炙燒和牛握壽司」，薄切和牛超大一片，完全覆蓋壽司米，炙燒香氣融合甜甜的日式醬料以及濃厚的黑松露，高級又有層次感！不多吃個幾貫怎麼可以！

▲涮樂和牛鍋物食べ放題菜單價格

涮樂和牛鍋物食べ放題有五種價位，午餐、晚餐及假日價格都不同，最便宜$449/$499元，想吃澳洲和牛及海鮮就點$699/$749價位，想吃炙燒和牛壽司吃到飽就點$749/$749價位，同時還享有免費任選湯底，最高價位$999/$1049元則還有世界三大和牛、巨大海虎蝦、藍鑽蝦可以無限吃到飽！

※因拍攝效果，餐點擺盤及餐點呈現可能與現場不同，實際餐點均已店內供應為準。

💰成人午餐價位：$449/$549/$699/$749/$999

💰成人晚餐、例假日價位：$499/$599/$749/$799/$1049

💰0~3歲：免費

💰4~6歲幼童：酌收$150共鍋費

💰小一至小六兒童：半價

💡用餐限時$90分鐘、酌收10%服務費。

火鍋湯底以鴛鴦鍋形式供應，台式、日式共有10種湯頭選擇，只要點$749價位以上，還能免加價任選湯底。當天點的「關東風壽喜燒」，會現場幫你將奶油、洋蔥、薑片爆炒，最後加入壽喜燒醬，甜甜鹹鹹的經典味道，搭配生蛋黃享用，真的不要太好吃！乳白色湯頭的「北海道起司牛奶鍋」也是必點，香醇不膩口，覺得奶香不夠濃郁還能額外要起司片加。對了，他們家高湯以一公斤兩千元的北海道昆布熬煮，難怪湯頭這麼厲害！

想好好犒賞自己，直上最高價位準沒錯！一次提供美、日、澳三種和牛，三款和牛各有特色～

澳洲「冠軍黑毛和牛」油脂豐富且油花分佈均勻，口感又嫩又彈牙，是我當天的最愛！「美國SRF極黑和牛」吃起來肉香濃郁又鮮甜～「日本國產F1和牛」肉的色澤最為粉嫩，口感、香氣介於兩者之間。

海鮮部分，「巨大海虎蝦」、「藍鑽蝦」都很肥美大隻，重點是非常鮮甜，特別是「巨大海虎蝦」，咬下去Q彈又鮮甜。「蛤蜊」也很飽滿大顆鮮甜，絕對能滿足海鮮控～

飯後甜點還能自行DIY日式聖代！有冰淇淋、霜淇淋兩種選擇，冰淇淋品牌是北海道「Niseko」，共有八種口味選擇，接著撒滿各式巧克力脆片、棉花糖、布朗尼、脆笛酥等等，就能享用啦！

「涮樂和牛鍋物食べ放題」 是馬辣集團最新的日式火鍋吃到飽品牌，價格選擇範圍更多元，小資族最$449價位，就能享有上百種食材無限享用～想吃的精緻更多元，千元出頭就也能享有日本三大和牛、炙燒和牛握壽司以及海港直送海鮮吃到飽，自助吧食材真的超豐盛又新鮮，絕對是新竹必吃和牛火鍋吃到飽。另外「涮樂和牛鍋物食べ放題」在台北西門町、基隆也有分店唷！