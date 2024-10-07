竹南頭份便當推薦！「鹿品土雞肉飯」肉量十足的土雞腿便當只要百元就能吃到，淋上油蔥、雞油，又香又好吃！俗擱大碗的雞肉炒飯也是必點～

你敢信這肉量十足的「土雞腿便當」只要百元就能吃到！這間「鹿品土雞肉飯」就位在竹南科學園區附近，是不少竹南園區上班族的口袋名單之一！近期竹南博愛街又新開一間分店了！這份量超大的「土雞腿便當」，拿在手上沉甸甸的，吃完真的非常飽！還有高CP值的「土雞肉飯」，滿滿雞絲覆蓋整碗白飯，淋上油蔥、雞油，又香又好吃～覺得雞肉吃不過癮，還能再來一盤「土雞肉切塊」，肉質Q彈不乾柴，一大盤只賣你$160元，這份量真的很可以！食量大的朋友，推薦你俗擱大碗的「雞肉炒飯」～下次不知道吃什麼的話，不仿可以來試試竹南這間「鹿品土雞肉飯」！

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「鹿品土雞肉飯」就位在竹南京元電子正對面，這裡可以說是便當一條街，不少竹南科學園區上班族中餐、晚餐都會在這裡解決。

內用用餐環境比較簡單樸素，但有提供冷氣吹，在這個炎熱的夏天真的很加分～「鹿品土雞肉飯」全天候營業，中間沒休息，這點很加分！當天是離峰時段去，但還是有不少客人前來用餐。

▲鹿品土雞肉飯菜單價格

🔺土雞肉便當 $90

🔺土雞腿便當 $105

一旁還有當日現炒的三樣配菜，白飯上還有淋上雞油以及放上鹽蔥，這樣份量十足的便當，只賣你$105元真的很可以！吃完真的飽到不行～

這個「土雞腿便當」直接霸氣給你一整支切塊土雞腿，口感彈牙又鮮甜，一般肉雞那種軟軟的口感真的完全不能比擬～

不想吃雞腿，也有百元有找、CP值更高的「土雞肉便當」，四大塊土雞肉也能滿足你的所需。

🔺土雞肉飯 $65

「土雞肉飯」有淋上雞油以及靈魂醬汁，再鋪上滿滿土雞肉絲，最後放上鹽蔥、筍乾，簡簡單單的組合，非常開胃下飯。

🔺雞肉炒飯 $80

「雞肉炒飯」直接用大碗公裝，份量真的多到不行，小鳥胃沒事千萬不要輕易嘗試！口感粒粒分明，炒飯吸了飽滿鹹香醬汁，裡頭還有滿滿帶皮雞絲、蛋香及脆甜的洋蔥。

🔺土雞肉切塊(大) $160

覺得雞肉吃不過癮的話，還能加點一盤「土雞肉切塊」，包含一整塊雞腿肉，淋上特調醬汁，肉質Q彈多汁又鮮甜，外面市場生土雞腿隨便買都要破百，這裡一大盤只要$160元，真的很可以。

🔺滷味拼盤 $40

「滷味拼盤」一盤只要$40元也很可以，包含滷蛋、海帶、豆干，淋上蒜蓉醬、搭配薑絲更對味！海帶口感特別脆口好吃。

🔺鴨肉丸子湯 $35

🔺肝連湯 $50

「鴨肉丸子湯」有加入芹菜、紅蔥頭來提香，整體油香油香的，非常順口好喝！「肝連湯」肉量給得挺多，加入薑絲、九層塔來提鮮，喝起來格外清爽。