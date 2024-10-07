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『德國Emma床墊』試躺邀約，超軟Q的石墨烯黑鑽床墊提供恆溫的睡眠環境、7組分區直排式獨立筒、10年保固!! 提供100天試睡體驗；還在等什麼? 立馬邀約!!

2024-10-07 13:36:00 新竹林依晨 人氣：40
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：130篇

文章類別：生活-居家雜貨

假日午後，來體驗一下德國Emma床墊；新竹區民眾可以前往體驗的地點在三信家具!
地址：新竹市北區中央里西門街18號一樓；機車族停車可以附近騎樓臨停、或者汽車族、機車族可以停新竹大遠百旁邊的明志書院；

試躺優惠碼.jpg

試躺完畢可以拿到德國Emma床墊採購的九折優惠碼；超好康，快打電話前往預約吧!
網路預約，在這邊  https://reurl.cc/WN7bA5

『德國Emma床墊』試躺邀約，超軟Q的石墨烯黑鑽床墊提供恆溫

  Hybrid 獨立筒床墊  
AeriFlex獨立筒技術提供更好支撐
符合人體工學五層分層，從頭到腳強化支撐
獨立筒設計符合台灣潮濕氣候，睡起來更清爽!!

Emma是歐洲銷量第一、全球獲獎連連的床墊品牌；其床墊均為德國品質出廠把關、通過歐盟母嬰等級檢定!!

『德國Emma床墊』試躺邀約，超軟Q的石墨烯黑鑽床墊提供恆溫

Hybrid的支撐度很好；躺感也很軟Q、具有符合人體工學五層分層設計；絕佳的全身強化支撐床墊! 。「柔軟包覆」和「穩定」的躺感，一個人也可以安穩入眠；兩個人一起入睡，極少影響隔壁!!

石墨烯黑鑽床墊.jpg

  石墨烯黑鑽床墊  
■ 恆溫的睡眠環境、冬暖夏涼夜夜好眠
■ 19.5公分AeroFlex獨立筒技術升級支撐
■ 7組分區直排式獨立筒，增加床墊耐用年限
■ Diamond Degree石墨烯涼感技術，提升40%透氣度與23%溫度調節效果

溫度調節.jpg

《石墨烯黑鑽床墊》絕佳軟Q躺感、相當軟Q透氣；且官網訂購到家，捲包式寄送到家!!拆封就可以使用；無須另外安排師傅時間。超級方便!!

兩種獨立筒床墊.jpg

現場備有剖面圖；讓您更了解石墨烯黑鑽床墊與Hybrid獨立筒床墊!!

枕頭有三層.jpg

《石墨烯黑鑽記憶枕》Diamond Degree頂級涼感科技，可以快速分散身體熱能，享受乾淨涼爽的夜晚；絕佳支撐度；廠商更提供30天免費試睡!!
不管你是喜歡仰睡、側睡、大字型放鬆地躺睡等；都可以自由調整高低!! 完美解決台灣潮濕悶熱，起床會滿頭大汗!!

軟硬適中.jpg

經典記憶枕，符合人體工學設計；提供軟硬適中的支撐力!! 

經典記憶枕.jpg

經典記憶枕與石墨烯黑鑽記憶枕，兩款記憶枕均設計內部有三層；均可以自由調整高低! 適合全齡人採購使用!

雲朵枕頭.jpg

雲朵枕，超奢華四層蓬鬆纖維層，自由調整高低與蓬鬆度；超透氣枕頭套可以吸收夜晚多於汗水，讓你每晚都超級清爽睡眠；這顆可以直接丟洗衣機清潔喔!!

優惠碼.jpg

前往Emma各縣市家具行與直營門市體驗床墊；均可以取得購買9折優惠碼喔!!

新竹三信家具 X 德國Emma床墊
三信家具 粉絲團 www.facebook.com/sanhsinfurniture
三信家具 官網 https://web.hocom.tw/
電話：03-5221579
地點：新竹市西門街41號
營業時間：禮拜一~六 10:00~20:00 禮拜日 10:00~18:00

Hashtag : #德國Emma #EmmaSleepTW #emma床墊#試睡100天 

 


 

文章標籤
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