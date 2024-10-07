#犇鱻涮涮鍋，相信很多人都知道

位於#松江南京4號出口

#地址：台北市松江路95-1號

#訂位專線：02-2506-6906

我個人很喜歡#犇鱻涮涮鍋

因為，光是 #蔬菜🥬，就有很多平常吃不到的

近期改裝，用餐環境整個都提升，

室內顏色 #繽紛也變得明亮許多。

#湯頭就有6種

#價格也很實惠

以吃到飽的 #火鍋，#犇鱻涮涮鍋真的很划算。

#蔬菜有很多一般火鍋店看不到的菜色

第一次看到，自助式#火鍋，有 #櫛瓜

#甜椒🫑 #水璉 #蘆筍

#大黃瓜🥒 #韭菜，種類眾多

這些菜，在 #市場買殼都不便宜呢‼️‼️‼️

另一排的蔬菜，有很多人稱為 #五行菜

#皇宮菜 #紅鳳菜 #小松菜 #高麗菜一定有的

⬆️⬆️⬆️生鮮櫃，海鮮類也很多，

#老闆不怕你吃，就怕你不吃

#蛤蜊 #蝦🦐 #透抽🦑 #小卷 #脆管

#魚皮 #鯛魚片 #比目魚 #魚下巴

這區我最愛的食材，#蛤蜊、#蝦、#鯛魚片及#比目魚

這一櫃，有很多的冷凍火鍋

#餃類 #冷凍魚片 #蟹肉條 #丸子類 #竹輪

#調味料去，可以自己調配自己喜歡的口味

#蔥花 #薑絲 #辣椒🌶️ #蒜泥

#泡菜 #蘿蔔泥 #沙茶醬

之前還有#生雞蛋，這次去沒看到

但，看到很多#滷蛋跟#滷鴨血

🔝🔝🔝滿滿一鍋#滷蛋跟#滷肉

旁邊還有一鍋#白飯，淋上#滷肉，

令人#流口水的滷肉飯，直接嗑ㄧ碗。

⬆️⬆️⬆️#火鍋肉片，也有5種

我最喜歡#培根牛，個人喜歡有油花的肉片

飲料櫃🥤🍵☕️

必備的#咖啡機 #冬瓜檸檬 #芭樂青檸

還有還有#楊枝甘露

另外還有滿滿的飲料#免費暢飲

要#可樂有可樂

還有令人懷念的

#生活泡沫系列 #速纖

#津津蘆筍汁

年齡都曝光了🤣🤣🤣

水果櫃#當季水果少不了😘😘😘

#紅肉李 #芒果🥭 #木瓜 #鳳梨🍍

我喜歡在鍋內加入#薑絲

然後先煮#海鮮，不要看這#小卷，真的很新鮮

#小卷本身帶有海味歐👍🏻👍🏻👍🏻

#鮮蝦，雖然不是#很大尾，但非常鮮甜

你看看這#櫛瓜，外面買#貴鬆鬆

在#犇鱻涮涮鍋，一定要多吃點

#蓮子，也是我很愛的#食材，#蓮子也很貴

開鍋就下鍋煮，煮的#綿綿的最好吃。

🥩🥩🥩🥩我愛的#培根牛，雖然每一片都不大片，但#吃到飽的好處就是，要多少有多少，對夾幾次，保證滿足😋😋😋😋

#蓮藕 #蘆筍，這些食材，真的平常要買，真的等很貴，所以，不用客氣吃起來啦🤭🤭🤭

冰品也升級了，之前是#小美系列的冰品，

現在已經升級為#杜老爺了

#杜老爺經典口味，就是#巧克力，甜筒杯也很脆，不是那種#潤潤的（請台語發音）

當天因為客人很多，蛋糕蛋糕，很多口味來不及補。

#黑巧克力蛋糕

#戚風蛋糕

#犇鱻涮涮鍋一直都是我的口袋名單，想大量吃蔬菜的，去#犇鱻涮涮鍋，保證蔬菜絕對不缺，

蔬菜也會跟著季節跟換菜色，我覺得吃到飽

#犇鱻涮涮鍋的價格也很划算。

個人也很推薦🤭🤭🤭

但要過去前，記得先打電話去預約，

因為#犇鱻涮涮鍋，常常客滿。