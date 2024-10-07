之前介紹過的曾氏福建炒麵迎來品牌10周年慶！推出巨無霸大蝦炒麵，大蝦肉質鮮嫩令人垂涎三尺！Q滑的麵條與鹹香的醬汁大火快炒！期間限定絕不能錯過！！！

今天來「曾氏福建炒麵-向心南店」開箱10周年慶限定巨無霸大蝦炒麵！這家有舒適的冷氣內用區，而且附近也蠻好停機車的~

店內也有中華城風格的霓虹招牌，當背景好好拍！

內用區採自助取餐與回收

超推薦加入他們會員！不只可以消費集點換好禮，生日當月還會送小菜兌換券！而入會禮也有五花豬炒麵／蔥鹽燒肉飯特價$99的優惠！像我這次就換了一份$99的五花豬炒麵！

GOOGLE五星好評有送冷萃飲茶

一樣可以看到大火快炒秀！在旁邊等待都能聞到滿滿鍋氣！

曾氏福建炒麵向心南店 菜單

不知道有沒有人對川味口味與原味加辣感到疑惑~川味是使用特調辣椒再炒時就調味的！將川味與炒麵融合在一起！

而原味炒麵加辣則是加入辣醬，向心南店就是將辣醬放在店內可自行自由加取的！

我個人是覺得香氣差蠻多的！更喜歡滿滿川辣香氣的建議直接點川味炒麵會更讚！

▼10周年慶巨無霸大蝦+$50招牌海陸炒麵$130

這隻蝦有夠大！！！直接超出盒子範圍~ 吃起來肉質鮮嫩，再鋪上蔥鹽層次UP！

海陸炒麵的配料一樣有小卷、豬肉片，海陸口味一次滿足，鹹香醬汁炒過的Q滑麵體，超涮嘴！

10周年的限定中華餐盒超可愛~

▼五花豬炒麵$125

不能吃海鮮的點五花豬炒麵也很讚！給你滿滿的五花豬肉，大火快炒後，帶有炙燒豬香氣~有夠香！麵的份量也一樣很多！真的會飽！！！

▼蔥爆羊$120

不吃炒麵單純買熱炒也很不錯！第一次吃他們的羊肉，太鮮嫩了！！！炒過的羊肉香氣更是迷人~搭配青蔥、洋蔥、高麗菜一起吃更豐富了！

▼冷萃飲茶$59

瓶裝的冷泡無糖青茶，清香不澀！帶一瓶解解膩也是很不錯~

整體來說，曾氏福建炒麵真的是我的愛店！從以前在高雄吃到現在在台中有這麼多分店都可以吃到！130元就能滿足口腹之慾！這次10周年慶推出巨無霸大蝦，更讓我這個蝦控欲罷不能！

偷偷告訴大家~巨無霸大蝦+50元加購只到10/31，而10/10、10/11限時兩天推出「購買招牌海陸炒麵」即免費升級「巨無霸大蝦」！想要嘗試的朋友千萬別錯過！

另外好康道相報！！！

曾氏佛心提供五份「巨無霸大蝦招牌海陸炒麵」抽獎，大家趕快到IG抽獎！

【 曾氏福建炒麵 向心南店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093996552825

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/znegs_fujian_chaomian/

▸ 地址｜台中市南屯區向心南路965號

▸ 電話｜0979399031

▸ 營業時間｜11:00-14:00。16:30-21:00。週一休息



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【 曾氏福建炒麵 逢甲店 】

▸ 地址｜台中市西屯區福星路567號

▸ 電話｜04-24521118

▸ 營業時間｜16:30-01:30。週三休息



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