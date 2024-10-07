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【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，用料實在，用心烹煮，聚餐的好所在｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-10-07 17:13:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：34
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：516篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

超甲組海鮮丼飯
place台北市大安區延吉街228巷1號1樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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組合圖.jpg

在不需要開車前往漁港的情況下，在台北市區能夠享用到新鮮當季現流的海鮮，

且選用的配料也都滿頂級的，讓前來的客人都可以享受這奢華的海鮮饗宴。

餐廳地處鬧區，交通來說滿方便的，

但若是開車前往，就需稍微找一下停車位。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，
店內的裝潢別具一格，雖主打日式料理，

但氛圍卻結合了網美風的設計風格，

配上漂亮的花卉和毛茸茸的裝飾，

少女心滿滿，讓人一踏進去就被吸引。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

一樓的吧檯區可近距離觀賞主廚帥氣的料理過程，

特別適合愛拍照打卡的人士。

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牆面上的日式漫畫設計也很吸眼球，

對於喜愛藝術和畫圖的朋友來說，更是一直稱讚不已。

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Ruby 這次在地下室用餐，日式風燈籠和木質桌椅

讓整個用餐空間充滿溫暖與舒適感。

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餐廳也許擔心地下室收訊不佳，還提供免費的網路，

讓人不用擔心收訊不佳的問題。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

紙本的菜單都有提供圖片可參考，

像Ruby第一次前來用餐，店員也都很熱情的介紹餐點，

掃描QR CODE也可以清楚看到每個餐點的照片，

有個缺點就是有圖片的餐點實在看起來太誘人了，讓人忍不住爆點一波。

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現在還有期間限定的活動，指定套餐享優惠，第三套半價、第四套免費，

適合大食量或是多人用餐都可參考這優惠。

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這邊的生魚片Ruby看了介紹是熟成魚，經過特殊方式處理，

讓魚肉沒有腥味及褪去酸味，讓Ruby對於超甲組的生魚片更加的期待。

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送上桌會詢問是否要水還是熱茶，也可以選擇其他飲品

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除了基本的汽水之外也有一些酒類，可以搭配美味的餐點。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

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這裡的餐具也都好美，讓碗盤控的Ruby都想要買回家使用。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

炙燒超巨大鮭魚 $380 炙燒+20

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，
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這巨大的握壽司真的是好吃又好拍，

超大片的鮭魚壽司大小跟一個成年男生的手一樣大。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

鮭魚的厚切肉質鮮美柔嫩，

經過炙燒後，表層微焦帶出濃郁的油脂香氣，

與鮮甜的肉質形成完美的平衡。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

鮮蝦手卷 $70、蝦卵手卷 $70、 鮭魚卵手卷$100
手卷口感極佳，搭配上脆嫩的海苔與滿滿的豐富配料，

每一口都帶來多層次的味覺享受。

特別是鮭魚卵手卷，爆漿的鮭魚卵在口中蹦出鹹鮮的滋味，

與醋飯真的是完美的結合。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

天使紅蝦、頂級鮭魚大腹、

盛合四品刺身八切 

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

除了使用當季現流的魚之外，使用了有百年歷史的瑞春醬油，

主廚秘方調製熬煮的醬油搭配日本生山葵，風味非常的獨特。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

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天使紅蝦帶著自然的甜美與柔軟口感，

頂級鮭魚大腹油脂豐富，

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盛合刺身每一塊都展現了主廚對刀工的精湛手藝。

搭配日本生山葵甜味與鮮味絕對值得點來享用的刺身。

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每一口的刺身真的吃的出來很新鮮。

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鱈魚肝沙拉 $180
細膩且濃郁的風味在沙拉中達到了恰到好處的平衡

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生菜與濃厚的鱈魚肝相得益彰，

讓人一口接著一口停不下來。

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鮮鱸魚湯 $260
鱸魚大塊且肉質鮮嫩，加上蛤蜊，湯頭帶有自然甘甜味

這道湯品是非常適合在大快朵頤海鮮後作為收尾的輕盈選擇。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

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日本宮城生蠔 $300
來自日本宮城的生蠔肥美多汁，每一口都充滿了海洋的精華

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

雖說用焗烤的方式料理，

反而把生蠔本身的鮮味，味道更提升一個檔次。

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AKEBONO 本釀造清酒
清爽且帶有米香的口感酒精感不會太重，

與海鮮料理及刺身相得益彰，完美襯托出食材的鮮美。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

這次的用餐體驗可說是味蕾的頂級饗宴，料理都呈現了食材最純粹的美味。

無論是在食材的選擇還是料理的細節上，

都能感受到主廚的用心與對品質的堅持。

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可吃到現流的海鮮，

 

不論是與朋友共聚還是自己品味，超甲組的料理都讓人滿足且回味無窮，

還將用餐環境和氛圍設計得充滿吸引力，如果你喜歡海鮮或是精緻的日式料理，

超甲組海鮮丼飯會是聚餐的不錯選擇。
 

【店家資訊】
👉超甲組海鮮丼飯
🍽 FB官方粉絲團請點此  / ig官方粉絲團請點此 /線上訂位請點此
🏠台北市大安區延吉街228巷1號
☎️02 2701 7878
⏰AM11:30~PM21:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

 
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