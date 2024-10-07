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台北市中正區【 台北香腸 】台北必吃香腸連外國遊客回國都會想念的美味，有炭烤香有酒香還會爆汁的香腸誰能不愛．黃家香

2024-10-07 18:15:04 艾斯 人氣：36
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窩客好文

艾斯

發表篇數：349篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

黃家香腸
phone02-2309-7428
place台北市中正區泉州街32之3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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從國外回來的朋友竟然跟我說想再去買 台北香腸 最頂的 黃家香腸，
黃家香腸從1990年開始在台北已經屹立不搖三十幾年，
相信大部分的台北人應該都知道，
沒想到現在還紅到國外，
這次去大約排了20多分鐘就吃到，
大家一定要小心他們這邊還常被人檢舉警察經常來開單，
所以不管是開車或騎車的人都要小心喔！
我最喜歡他們的香腸有炭烤香、酒香、還會爆汁，
真的非常好吃！有機會一定要來試試～

 

黃家香腸 店家環境

台北市中正區【 台北香腸 】台北必吃香腸連外國遊客回國都會想念的美味，有炭烤香有酒香還會爆汁的香腸誰能不愛．黃家香

▲ 才中午一點就排了那麼多人

台北市中正區【 台北香腸 】台北必吃香腸連外國遊客回國都會想念的美味，有炭烤香有酒香還會爆汁的香腸誰能不愛．黃家香

▲ 原來12點45就可以來這邊等了

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▲ 雖然排了那麼多人其實大概二十分鐘就可以排到

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▲ 之前覺得他們的香腸長的缺一塊缺一塊的，
原來是他們都會把焦掉的地方邊剪掉這樣健康一點～

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▲ 輪到我的時候才發現原來裡面爐那麼大，
有那麼多人在一起烤～

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▲ 油油亮亮的看起來就超好吃，
而且他們還是用木炭去烤喔！
旁邊還有剝過和沒剝過的蒜頭可以拿喔～

 

黃家香腸 菜單價格

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▲ 現烤的現在一支40元喔，
如果買生的回去是一支35元～

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▲ 如果是買生的回去是不用排隊的喔~

 

黃家香腸 美味香腸

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現烤香腸 NT.40/條

剛烤好的香腸超級香，
一口咬下去真的會爆漿而且還會燙口，
千萬要小心喔！
脆脆的外皮加上肥瘦剛好的肉餡，
大口吃下真的非常滿足～
還有他們家的香腸是有個淡淡的酒香，
肉餡是有點微甜的，
還有一口蒜配著一口香腸，
真的超滿足的～
對了！他們這邊違規抓得非常兇，
如果開車來千萬要小心～

 

黃家香腸 店家資訊

黃家香腸
營業時間：13:00–19:00(週一公休)​
店家電話：02 23097428
店家地址：100台北市中正區泉州街32之3號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/huangjia/

 

 

 

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