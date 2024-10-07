從國外回來的朋友竟然跟我說想再去買 台北香腸 最頂的 黃家香腸，

黃家香腸從1990年開始在台北已經屹立不搖三十幾年，

相信大部分的台北人應該都知道，

沒想到現在還紅到國外，

這次去大約排了20多分鐘就吃到，

大家一定要小心他們這邊還常被人檢舉警察經常來開單，

所以不管是開車或騎車的人都要小心喔！

我最喜歡他們的香腸有炭烤香、酒香、還會爆汁，

真的非常好吃！有機會一定要來試試～

黃家香腸 店家環境

▲ 才中午一點就排了那麼多人

▲ 原來12點45就可以來這邊等了

▲ 雖然排了那麼多人其實大概二十分鐘就可以排到

▲ 之前覺得他們的香腸長的缺一塊缺一塊的，

原來是他們都會把焦掉的地方邊剪掉這樣健康一點～

▲ 輪到我的時候才發現原來裡面爐那麼大，

有那麼多人在一起烤～

▲ 油油亮亮的看起來就超好吃，

而且他們還是用木炭去烤喔！

旁邊還有剝過和沒剝過的蒜頭可以拿喔～



黃家香腸 菜單價格

▲ 現烤的現在一支40元喔，

如果買生的回去是一支35元～

▲ 如果是買生的回去是不用排隊的喔~

黃家香腸 美味香腸

現烤香腸 NT.40/條

剛烤好的香腸超級香，

一口咬下去真的會爆漿而且還會燙口，

千萬要小心喔！

脆脆的外皮加上肥瘦剛好的肉餡，

大口吃下真的非常滿足～

還有他們家的香腸是有個淡淡的酒香，

肉餡是有點微甜的，

還有一口蒜配著一口香腸，

真的超滿足的～

對了！他們這邊違規抓得非常兇，

如果開車來千萬要小心～

黃家香腸 店家資訊

黃家香腸

營業時間：13:00–19:00(週一公休)​

店家電話：02 23097428

店家地址：100台北市中正區泉州街32之3號

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