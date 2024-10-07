微醺中山清酒餐酒館最吸引我的地方，就是它精心挑選了多款清酒，從清爽的、果香四溢的到濃郁醇厚的清酒一應俱全，無論是清酒新手還是老饕，都能在這裡找到一款適合自己口味的清酒。這裡的清酒選擇非常豐富，讓人忍不住想一杯接一杯地品嚐。

不僅如此，餐點的變化也十分多樣，從小吃、主菜到當日限定的特色料理，店內的牆上菜單會不定期調整，每次來都有機會發現新的驚喜！這樣的變化讓人每次造訪都充滿期待和新鮮感。

店家資訊：

IG：https://www.instagram.com/tipsy_zhongshan/

FB：https://www.facebook.com/tipsy.zhongshan/

地址：民生東路二段93巷２號

營業時間：星期日～星期四 6:00~11:00

星期五 6:00~01:00

星期六 6:00~12:00

電話：02-2100-1605

每人低消600元(每人皆需含一杯酒水)，3人以上訂位需先收取訂金(低銷*人數)

餐酒館的位置也非常方便，從捷運行天宮站走路過來只要五分鐘，超級好找。

走進店裡，濃厚的日式氛圍迎面而來，每一個角落都充滿了溫馨和放鬆的氣息，店內的空間不大，感覺就像到了日本的小酒館一樣。

牆上的菜單都是當季主打，甚至還有隱藏菜單？

清酒的酒單也有簡單的介紹，當然也可以問問老闆沒在酒單裡面的其他推薦囉～

松露薯條 - NT$180

首先點了松露薯條。松露的香氣撲鼻而來，薯條炸得外脆內軟，沾上松露醬，每一口都充滿了松露的濃郁風味，簡直是薯條中的奢侈品！這道菜非常適合和朋友一起分享，一邊吃薯條配酒聊天！

板娘媽的滷味拼盤 - NT$250

板娘媽的滷味拼盤真的是這裡的必點之一！拼盤裡有海帶、豆乾、豬耳朵和豬腱，每一樣都滷得非常入味。尤其是豆乾，咬下去竟然還會噴汁，滷得太徹底了！豬腱更是軟嫩得像在嘴裡融化一般。這道滷味非常適合配上一杯清酒，特別是味道較為清香有氣泡感的款式，能夠更好地襯托出滷味的香氣和味道。

當日限定串燒

幾串當日限定串燒，其中的牛叻條軟嫩有嚼勁，熟度掌握得剛剛好；烤蝦則鮮甜無比，配上點鹽更能吃出蝦的新鮮；還有豬肉蔥卷和雞軟骨，每一串都充滿了烤肉的香氣，大口咬下再配一口酒，真的是人生一大享受！

炸餃子 - NT$130

想要有點飽足感也推薦炸餃子。餃子外型圓滾滾的，真的是超可愛的！而且它的餅皮非常特別，不同於一般的餃子皮，是酥脆的口感，配上店家提供的醋和辣椒，味道真的是一絕！咬下去還會噴汁，所以吃的時候要小心燙到唷！這道餃子配上一杯口感較厚實的清酒，更能體現出兩者之間的對比，讓人愛不釋手。

九州大分海地獄味噌佐唐揚雞翅 - NT$280

接著上桌的是九州大分海地獄味噌佐唐揚雞翅，這道菜真的超適合配酒！雞翅外皮炸得酥脆，而味噌醬汁帶有強烈的辣味，讓人一吃就欲罷不能。這個辣度真的會讓你一口接一口，特別適合搭配一杯微甜的清酒，立刻解膩又清爽，真的是完美的搭配！

辣炒起司豬肉年糕捲 - NT$250

辣炒起司豬肉年糕捲則是一道非常有創意的料理。豬肉片捲起來包著年糕，再加上濃郁的起司和些許辣味，味道非常豐富而且充滿層次感。這道菜也非常適合和朋友一起分享，尤其是在享受一杯辛口的清酒時，酒精的辛辣感和料理的濃郁味道相得益彰

秀鳳純米 Spring Sunshine 80

是一款擁有迷人香氣的清酒，帶有一絲清新甜美的風味，入口時首先可以感受到柑橘類水果的香氣，接著甘甜的餘味逐漸散開，隨之而來的是清爽像是紅酒的酸味，為整體風味增添了更多的層次感。這款清酒的口感非常溫和，甜而不膩，搭配餐點相當不錯

神開 Cocomero & Limone 檸檬西瓜

擁有飽滿的水果香氣，結合了西瓜和檸檬的風味，入口時充滿了鮮明的果實香氣，接著柔和的酸味慢慢在口中展開，不會過於甜膩，反而以清爽的酸度平衡了甜味，使其非常適合在炎熱的夏天享用。這款清酒帶給人一種清新愉悅的感受，我覺的更適合單獨品飲，展現的清爽特質

微醺中山相較於一般只注重酒精飲品的酒吧，微醺中山清酒餐酒館更適合喜歡在享受美食的同時，輕鬆小酌的人。這裡不僅僅是品味清酒的地方，更是體驗清酒與料理之間微妙搭配的最佳場域。在這裡，你可以慢慢地品酒、細細地品味每道料理，享受清酒帶來的豐富層次和無限魅力。以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！