吃東西不想吃的無趣？那就需要一點特別的來做搭配

每次炒菜總是胡椒鹽做調味？這次我決定對自己好一點，搭配一點大人味，讓自己吃得更開心

今天想分享的這一瓶很特別，讓我第一次吃到香菇辣醬就愛上

關於績優菇農園

全台的香菇故鄉在哪裡？就是在台中的新社區

記得還在台中讀書的時候，只要去新社，都會去買炸菇來吃；長大之後跟家人去新社旅遊，也會特別選擇新社的菇園餐廳去做用餐

績優菇農園位於新社的深山之中

在我們眾多擔心的汙染源中，績優菇農園所在的位置可以說是盡量的避開汙染源

所以種植的菇都相當令人安心

以山泉水進行灌溉，而且沒有農藥的殘留、外來化學的藥劑

真的是非常的天然又心安

所以當他們推出了香菇辣醬的時候，我自然是非常的感興趣也願意去嘗試

關於香菇辣醬

績優菇農園推出的香菇辣醬一瓶為230公克，整瓶簡單卻又實在

沿著玻璃壁旁都可以看到其中的真材實料

標示也是寫得相當清楚

因為未含防腐劑，所以開封後記得要盡早吃完並且放冰箱

績優菇農園的香菇辣醬本身無反式脂肪，成分很單純：花生油、朝天椒、蒜頭、香菇、豆瓣醬與香油

無添加其他菇園的菇，通通都是來自於績優菇農園自行栽種的香菇

以原型食物、手工切料、闆娘親炒為主打

光是打開包裝就聞到陣陣的香氣，真的無敵香的～

怎麼撈都是滿滿的香菇，就連兒子聞到也差點顧不得自己還小不會吃辣，一直說好香喔

我覺得辣度是小辣的程度，甚至微辣？

還是要依照個人口味為主

每一口都能吃到香菇的Ｑ彈多汁

除了花椒的香氣，蒜香味道也十足，但是最為厚實的我認為還是豆瓣醬的味道

層次豐富，味道真的好吃

不論是拌飯、拌麵都好適合！更別說是我平常愛下廚，需要一點不同調味口味的煮婦囉

現正開團中～什麼時候會喊停，我也不確定

一瓶單價220元，未滿12瓶運費為100元，趕快約親朋好友們一起訂起來

怎麼訂？

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