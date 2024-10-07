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繼上次的水豚餐廳之後，這次來體驗台北市最新的狐獴餐廳。這家餐廳有小巨蛋店跟敦南旗艦店。這次是預約到敦南旗艦店。

這裡的旗艦店看起來很棒，牆上還有狐獴的藝術畫。這裡分為體驗區與觀看拍照區。

他們的餐點也很讚，這次我點了西班牙海鮮燉飯。這裡是要消費滿400元才能體驗與狐獴互動。

狐獴看起來就像個身手敏捷的小孩子一樣。這也是我第一次實際見過狐獴這樣的生物。

一開始在狐獴互動導覽員的引導下就位，然後要先蓋毯子。以免狐獴鑽入我們的褲子或裙子。

開始互動後狐獴就會貼近體驗的人。這些狐獴都很可愛。

根據導覽員的講法：狐獴喜歡找有袋子的地方探索物品。一般會用手手鑽體驗者的口袋ˋ找寶物，所以啊~口袋的東西都要事先拿出來，只能帶手機進來拍照喔!!

在這裡感謝動物互動導覽員，幫我拍照，因為我只有一個人來，感謝她的幫忙。這裡最好還是兩人以上來，可以互相錄影拍照。

在跟狐獴的互動時間中，狐獴互動導覽員也會陪著講解狐獴的名字個性之類的，可見他們平常都很關心狐獴與牠們每一個的習性。

值得注意的是有狐獴小點點會咬小朋友，最好還是成人來體驗就好。穿著紅色衣服的是狐獴們的媽媽糖糖，她是最親近人的狐獴。

拍照區就是能和狐獴拍照，同時是他們下班後的休息區。

這裡的餐點為了在台北市營業都是400以上，我這天點的是西班牙海鮮燉飯。我在YOUTUBE影片，有拍出來。都是真材實料的海鮮喔!!

2024年9月6日 20:00上映，請到時再來看看喔!!