為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

2024-10-07 18:20:06 D&W黑白雙搭 人氣：34
share
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：606篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：澎湖縣 > 馬公市

造訪商家：

憲作Gelato
phone06-9271660
place澎湖縣馬公市民權路80號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

按個讚支持D&W黑白雙搭

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

原來澎湖馬公也有這麼好吃的義式手工冰淇淋！憲作手工義式冰淇淋用新鮮水果製成，加上特殊研製的風味，讓冰淇淋多了許多層次，吃起來香甜清爽又綿密消暑！不會輸給台北許多昂貴的百貨義式冰淇淋喔！必吃馬公美食憲作手工義式冰淇淋～

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

憲作手工義式冰淇淋地點位置

憲作手工義式冰淇淋就在馬公市民權路上，離玉冠嫩仙草約2分鐘左右的路程，這條街上超多可以逛可以吃可以買的小店，如果有安排澎湖馬公市的旅遊，可以安排一個下午時段或晚餐時段在這邊喔！

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

堅持初衷 家人健康吃的冰品-憲作冰淇淋

在疫情期間，憲作冰淇淋的老闆毅然決然回到澎湖馬公的老家開店，原本就有餐飲背景的他，將這些經驗內化在這間小小的冰淇淋店內，堅持天然健康的手作冰淇淋，要讓這個冰淇淋也可以是家人都吃的開心的健康美食

新鮮、天然、健康的冰品，在吃過一次就可以深切地感受到！

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

憲作手工義式冰淇淋店內環境

憲作手工義式冰淇淋店裡的座位其實就這樣小小的，我們那天剛好遇到馬公市下雨，躲到店裡的我們沒想到踏進的是一家讓我們驚呼連連的義式冰淇淋店，如果沒有這場雨，我們便不會相遇～

這真是太美妙了，而且我們吃完冰，雨居然就暫時停了下來！嗚嗚，有夠開心

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

杯裝或餅乾裝

店內的冰淇淋可以選擇杯子裝或餅乾裝

如果想要吃不同口味也可以用拼的喔～我們是各拚了兩種口味

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

新鮮天然口感滿分義式冰淇淋

很喜歡吃Gelato的Dong，對於那個綿密又帶點牽絲感的義式冰淇淋相當有熱情

每次看到就想吃！就算巧克力過敏也是要吃！請過敏的人不要學習我～

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

口味混搭-焦糖肉桂/榛果；仙人掌/奶油檸檬

我們這次分別各選了兩種口味

喜歡濃郁的Dong選了肉桂跟榛果

William喜歡水果的選了仙人掌/奶油檸檬

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

榛果的香氣非常厲害！重點是口感很不錯

還帶一點點顆粒相當過癮

焦糖肉桂的焦糖醬真的太好吃了～很想買回去淋肉桂捲～

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

奶油檸檬比想像中的更加清爽，奶油讓檸檬變得不膩口，滑順又奶香奶香的

仙人掌酸甜的剛好，重點是吃起來有很新鮮的清爽清甜感，不會膩口真的很好吃！

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

雖然店面不大，但是這個品質可是屌打了許多台北冰淇淋！

多層次的風味也讓人很驚喜，如果有到澎湖旅遊的人，很推薦可以到馬公買澎湖伴手禮的時候，順便來吃憲作手工義式冰淇淋喔！

店家/景點資訊

  • 店家名稱：憲作手工義式冰淇淋
  • 所在地址：880臺灣澎湖縣馬公市民權路80號
  • 營業時間：日 一 二 三 五 六 14:00-20:00
  • 店家電話：06 927 1660
  • 評價：★★★★★


交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來

澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料澎湖縣馬公市澎湖馬公必吃gelato！憲作手工義式冰淇淋，好吃水果味濃吃的到真材實料

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市中正區新莊新開幕黑市火鍋平價好吃，Prim
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up