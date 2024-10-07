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原來澎湖馬公也有這麼好吃的義式手工冰淇淋！憲作手工義式冰淇淋用新鮮水果製成，加上特殊研製的風味，讓冰淇淋多了許多層次，吃起來香甜清爽又綿密消暑！不會輸給台北許多昂貴的百貨義式冰淇淋喔！必吃馬公美食憲作手工義式冰淇淋～

憲作手工義式冰淇淋地點位置

憲作手工義式冰淇淋就在馬公市民權路上，離玉冠嫩仙草約2分鐘左右的路程，這條街上超多可以逛可以吃可以買的小店，如果有安排澎湖馬公市的旅遊，可以安排一個下午時段或晚餐時段在這邊喔！

堅持初衷 家人健康吃的冰品-憲作冰淇淋

在疫情期間，憲作冰淇淋的老闆毅然決然回到澎湖馬公的老家開店，原本就有餐飲背景的他，將這些經驗內化在這間小小的冰淇淋店內，堅持天然健康的手作冰淇淋，要讓這個冰淇淋也可以是家人都吃的開心的健康美食

新鮮、天然、健康的冰品，在吃過一次就可以深切地感受到！

憲作手工義式冰淇淋店內環境

憲作手工義式冰淇淋店裡的座位其實就這樣小小的，我們那天剛好遇到馬公市下雨，躲到店裡的我們沒想到踏進的是一家讓我們驚呼連連的義式冰淇淋店，如果沒有這場雨，我們便不會相遇～

這真是太美妙了，而且我們吃完冰，雨居然就暫時停了下來！嗚嗚，有夠開心

杯裝或餅乾裝

店內的冰淇淋可以選擇杯子裝或餅乾裝

如果想要吃不同口味也可以用拼的喔～我們是各拚了兩種口味

新鮮天然口感滿分義式冰淇淋

很喜歡吃Gelato的Dong，對於那個綿密又帶點牽絲感的義式冰淇淋相當有熱情

每次看到就想吃！就算巧克力過敏也是要吃！請過敏的人不要學習我～

口味混搭-焦糖肉桂/榛果；仙人掌/奶油檸檬

我們這次分別各選了兩種口味

喜歡濃郁的Dong選了肉桂跟榛果

William喜歡水果的選了仙人掌/奶油檸檬

榛果的香氣非常厲害！重點是口感很不錯

還帶一點點顆粒相當過癮

焦糖肉桂的焦糖醬真的太好吃了～很想買回去淋肉桂捲～

奶油檸檬比想像中的更加清爽，奶油讓檸檬變得不膩口，滑順又奶香奶香的

仙人掌酸甜的剛好，重點是吃起來有很新鮮的清爽清甜感，不會膩口真的很好吃！

雖然店面不大，但是這個品質可是屌打了許多台北冰淇淋！

多層次的風味也讓人很驚喜，如果有到澎湖旅遊的人，很推薦可以到馬公買澎湖伴手禮的時候，順便來吃憲作手工義式冰淇淋喔！

店家/景點資訊

店家名稱：憲作手工義式冰淇淋

所在地址：880臺灣澎湖縣馬公市民權路80號

營業時間：日 一 二 三 五 六 14:00-20:00

店家電話：06 927 1660

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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