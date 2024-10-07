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宜蘭縣宜蘭市宜蘭伴手禮推薦 AGRIOZ橘之鄉沙琪瑪 香酥脆一吃就愛上

2024-10-07 18:20:07 藍色棉花糖咬蕃茄 人氣：36
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窩客好文

藍色棉花糖咬蕃茄

發表篇數：359篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

橘之鄉蜜餞形象館
phone03-9285758
place宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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宜蘭縣宜蘭市宜蘭伴手禮推薦 AGRIOZ橘之鄉沙琪瑪 香酥脆一吃就愛上

宜蘭伴手禮推薦 AGRIOZ橘之鄉沙琪瑪 香酥脆一吃就愛上

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AGRIOZ 橘之鄉

宜蘭縣宜蘭市宜蘭伴手禮推薦 AGRIOZ橘之鄉沙琪瑪 香酥脆一吃就愛上

位於台灣宜蘭的「橘之鄉」是一家以蜜餞起家的名產店，在地耕耘多年，以其獨特的口味和品質，深受當地人及觀光客的喜愛，現在也開始多元化經營，製作其他精緻伴手禮給消費者不同選擇。

沙琪瑪

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橘之鄉40年來堅持生產不含糖精、色素、香料、起雲劑….等天然產品，讓金棗蜜餞以最自然的口味，美味的呈現在國宴餐桌上。金棗除了當蜜餞，現在還利用金棗製作獨特的沙琪瑪新口味。

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夾鏈袋的包裝設計以及個別單獨包裝，解決了消費者的實際需求，無論是家庭分享，還是外出攜帶，都極為便利。

金棗沙琪瑪

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以宜蘭特有的金棗為主材料，精心研製而成。傳統的糕點，以其不黏牙、甜而不膩、鬆軟香甜又帶酥脆的鹹香口感而深受喜愛。

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金棗的酸甜恰如其分地中和了沙琪瑪的甜度，鹹香中帶點柑橘類的水果酸甜也更豐富的口感上的層次感。

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一口一個，每次咀嚼時，都能感受到金棗特有的清香與甘甜在口中漸漸散開，還能吃到果乾讓人耳目一新。

黑糖沙琪瑪

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以台灣傳統的黑糖為主要原料，外表酥脆、內層篷鬆而綿密，將黑糖的醇厚香甜完美融合於餅干酥脆的沙琪瑪之中。

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酥酥脆脆的口感無論是早晨搭配一杯熱茶，還是午後作為甜點，黑糖沙琪瑪都能給人帶來滿滿的幸福感。

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橘之鄉的這兩款沙琪瑪，不僅僅是美味的點心，更承載了宜蘭這片土地的風土人情。製作過程中所使用的每一種食材，無不精挑細選，力求展現出最純粹的風味。

來到宜蘭旅遊，挑選橘之鄉的伴手禮除了蜜餞還有沙琪瑪也不容錯過，這不僅是一場味蕾的盛宴，更是一次與宜蘭人文風情的深刻邂逅。

橘之鄉 購買資訊

官網 ：https://www.agrioz.com.tw/

電話:03-9285758
時間:AM:8:30-PM17:30
電郵: [email protected]
line官方客服ID :  @agrioz

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