為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

2024-10-07 18:25:06 挑食女子的食攝人生 人氣：46
share
窩客好文

挑食女子的食攝人生

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

路易奇電力公司-中山第一電廠
phone02-25681031
place台北市中山區中山北路一段83巷9-5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

Luigi路易奇對於有再玩超級瑪莉系列的人應該不陌生吧? 因為綠色的瑪莉歐就叫Luigi! 一開始就是被這個店名給吸引.Luigi路易奇最一開始其實有一家店叫路易奇洗衣公司,以歐陸風格為主的餐酒館,是老闆為了致敬舊金山名廚 Thomas Keller當初承接洗衣店舊址而將餐廳名稱直接取名The French laundry而得名.後來陸續又以主打和牛燒肉而在台北開了四家燒肉店,現在雙北嘉義台東甚至香港都有分店,可以說是跨出台灣的餐飲業很成功的案例.

每間店的風格與菜單略有不同,有些店面例如復興店主打雙人料理,市民店的豬肉品項比較多,無一不同的是店內都有分專人代烤價與幾乎是半價的自己動手烤價!想要享受專人服務不想動手的人就多付點錢;想獲得烤肉樂趣的就可以得到價格的優惠.

新的中山第一電廠稍微遠離兵家必爭的條通區域,位置比較靠近中山北路.位置超級不顯眼....弧面牆上上小小的立體字體就是它們的招牌…..真的是低調到不行!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

店裡就是清一色的白,拆掉天花板,挑高的空間管線完全是外漏的,因為上面這些大大的金屬管路店內油煙味並不重.店內大概只有8~9大桌,桌與桌之間很寬敞,桌面有夠大,用餐下來不會有擁擠或侷促的感受.店內還有兩個包廂,不過當天用餐都已經被訂走了.(包廂有低消喔!)

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

大大的料理區吧檯佔據了店內大約1/2的位置,旁邊就是很驚人的餐具與醬料區域.每次看到店家願意為了備餐工作區域而犧牲座位都覺得很感動.必須知道每一張桌子就是一個賺錢的區域,備餐區擁擠根本是大部分餐廳的常態可是好的工作區衛生條件就會更好!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

吧台旁邊是一個長長的醬料區,上面的醬料小碟我很喜歡!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

除了一般燒肉店會有的醬油,辣椒蒜頭那類的,Luigi最特別的是有下面四種外面超級少見的沾料! 義大利進口的黑松露醬,滿滿明太子的明太子美奶滋,日本進口的鹽昆布,還有luigi特製的燒肉鹽!

光松露醬跟明太子這樣不限制的取用真的就是大手筆,我平常到mia c’bon買不便宜ㄟ!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

招牌極生和牛佐帕馬森起司 NT360

這是一道上桌就可以直接吃的開胃菜,麵包加了蒜味奶油烤過,搭上生和牛碎還刨上滿滿的起司.同行朋友都很喜歡!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

真理丼 NT420 海膽 和牛 土雞蛋 魚子醬

雖然日本人吃燒肉都搭飯,好像只有我們台灣人奢華的光吃肉想吃飽我們還是不想點白飯.但耐不住這個組合實在誘人.我挑了拌好沒有生牛肉的部分 (雖然我有點升級但是生肉還是沒辦法)真的很鮮美!可以點來分食!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

櫛瓜 NT180/90 日本山藥 NT140/90

櫛瓜是兩份,跟山藥一樣都是厚切,烤一下斷生.不管是加上松露醬還是明太子美奶滋都超級好吃的!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

奶油玉米金針菇 NT140/90

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

日本頂級A5和牛牛排 4oz NT1720/980

珍貴的一塊紐約客,烤的時候記得跟著菜單背面的指示操作喔!但是這麼美的一塊肉到底被D剪成甚麼奇怪的樣子!(請看IG REEL影片!)

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

日本頂級牛小排扇切 NT1080/620

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

日本頂級和牛佐海膽 NT1280/680 紐約客

不知道從甚麼時候開始,出現了燒肉配海膽這個搭配,但別說還真的很不錯.不過luigi的海膽實在太小塊了

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

頂級和牛牛舌厚切 NT880/560

我個人比較不偏好那麼厚的牛舌比較韌而沒那麼脆.

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

日本頂級和牛月見金磚 NT1080/580

軟嫩的菲力芯.六面煎熟之後切成小塊沾取蛋液加上微甜的特調醬汁,記得肉千萬不要烤太熟,五分的熟度搭配著肉汁非常棒!

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

松阪豬 NT280/180

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

美國頂級醬漬橫膈膜 NT520/260

台北市中山區中山區美食------自己烤大優惠的Luigi路易奇電力公司(中山第一電廠)

Luigi的和牛來自熊本與鹿兒島,有時候也會有不同的產地.比起三大名門和牛的確口感稍稍略遜一籌.但是日本和牛優異的血統還在,同時比上美國牛,油脂的確比較有風味,肉質也更細緻.如果說要讓人代烤那一點也不便宜.但願意自己動手真的是可以在平價的金額下吃得好的肉質.而且我覺得好的肉只要不是烤到黑掉都不會太難吃.這次五個人用餐加上一人一杯飲料一個人大約是NT1300左右.在台北燒肉店算是很棒的價格.不過單點的每盤肉的克數偏少,男生大概要多點一些才吃得飽.和牛的價格一般但是其他肉品價格真的很低,伊比利一份NT180很難找到吧?

有人會覺得,這樣好的肉自己隨便烤烤是不是浪費了? Luigi在菜單背面有詳細的每個肉款的教戰手冊,跟著敘述烤起來就對了!沒有低消沒有服務費開的又晚,適合需要被撫慰上了一天班的社畜們!!

P.S.剛剛醬料區的明太子是中山第一電廠限定醬料喔!

喜歡我的文章也請追蹤IG :Smile.eat.enjoy –食攝人生> 會有更多好玩好吃的分享喔!

Luigi 路易奇電力公司 中山第一電廠

地址: 台北市中山區中山北路一段83951

營業時間: 17:00~2:00 (周一休)

電話: 02-2568-1031

訂位連結: 路易奇山第一電廠

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市中山區中山區美食------Chef’sMenu精采
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up