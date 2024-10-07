Luigi路易奇對於有再玩超級瑪莉系列的人應該不陌生吧? 因為綠色的瑪莉歐就叫Luigi啊! 一開始就是被這個店名給吸引.Luigi路易奇最一開始其實有一家店叫路易奇洗衣公司,以歐陸風格為主的餐酒館,是老闆為了致敬舊金山名廚 Thomas Keller當初承接洗衣店舊址而將餐廳名稱直接取名The French laundry而得名.後來陸續又以主打和牛燒肉而在台北開了四家燒肉店,現在雙北嘉義台東甚至香港都有分店,可以說是跨出台灣的餐飲業很成功的案例.

每間店的風格與菜單略有不同,有些店面例如復興店主打雙人料理,市民店的豬肉品項比較多,無一不同的是店內都有分專人代烤價與幾乎是半價的自己動手烤價!想要享受專人服務不想動手的人就多付點錢;想獲得烤肉樂趣的就可以得到價格的優惠.

新的中山第一電廠稍微遠離兵家必爭的條通區域,位置比較靠近中山北路.位置超級不顯眼....弧面牆上上小小的立體字體就是它們的招牌…..真的是低調到不行!

店裡就是清一色的白,拆掉天花板,挑高的空間管線完全是外漏的,因為上面這些大大的金屬管路店內油煙味並不重.店內大概只有8~9大桌,桌與桌之間很寬敞,桌面有夠大,用餐下來不會有擁擠或侷促的感受.店內還有兩個包廂,不過當天用餐都已經被訂走了.(包廂有低消喔!)

大大的料理區吧檯佔據了店內大約1/2的位置,旁邊就是很驚人的餐具與醬料區域.每次看到店家願意為了備餐工作區域而犧牲座位都覺得很感動.必須知道每一張桌子就是一個賺錢的區域,備餐區擁擠根本是大部分餐廳的常態…可是好的工作區衛生條件就會更好!

吧台旁邊是一個長長的醬料區,上面的醬料小碟我很喜歡!

除了一般燒肉店會有的醬油,辣椒蒜頭那類的,Luigi最特別的是有下面四種外面超級少見的沾料! 義大利進口的黑松露醬,滿滿明太子的明太子美奶滋,日本進口的鹽昆布,還有luigi特製的燒肉鹽!

光松露醬跟明太子這樣不限制的取用真的就是大手筆,我平常到mia c’bon買不便宜ㄟ!

招牌極生和牛佐帕馬森起司 NT360

這是一道上桌就可以直接吃的開胃菜,麵包加了蒜味奶油烤過,搭上生和牛碎還刨上滿滿的起司.同行朋友都很喜歡!

真理丼 NT420 海膽 和牛 土雞蛋 魚子醬

雖然日本人吃燒肉都搭飯,好像只有我們台灣人奢華的光吃肉想吃飽我們還是不想點白飯.但耐不住這個組合實在誘人.我挑了拌好沒有生牛肉的部分 (雖然我有點升級但是生肉還是沒辦法)真的很鮮美!可以點來分食!

櫛瓜 NT180/90 日本山藥 NT140/90

櫛瓜是兩份,跟山藥一樣都是厚切,烤一下斷生.不管是加上松露醬還是明太子美奶滋都超級好吃的!

奶油玉米金針菇 NT140/90

日本頂級A5和牛牛排 4oz NT1720/980

珍貴的一塊紐約客,烤的時候記得跟著菜單背面的指示操作喔!但是這麼美的一塊肉到底被D剪成甚麼奇怪的樣子!(請看IG的 REEL影片!)

日本頂級牛小排扇切 NT1080/620

日本頂級和牛佐海膽 NT1280/680 紐約客

不知道從甚麼時候開始,出現了燒肉配海膽這個搭配,但別說還真的很不錯.不過luigi的海膽實在太小塊了

頂級和牛牛舌厚切 NT880/560

我個人比較不偏好那麼厚的牛舌…比較韌而沒那麼脆.

日本頂級和牛月見金磚 NT1080/580

軟嫩的菲力芯.六面煎熟之後切成小塊沾取蛋液加上微甜的特調醬汁,記得肉千萬不要烤太熟,五分的熟度搭配著肉汁非常棒!

松阪豬 NT280/180

美國頂級醬漬橫膈膜 NT520/260

Luigi的和牛來自熊本與鹿兒島,有時候也會有不同的產地.比起三大名門和牛的確口感稍稍略遜一籌.但是日本和牛優異的血統還在,同時比上美國牛,油脂的確比較有風味,肉質也更細緻.如果說要讓人代烤那一點也不便宜.但願意自己動手真的是可以在平價的金額下吃得好的肉質.而且我覺得好的肉只要不是烤到黑掉都不會太難吃.這次五個人用餐加上一人一杯飲料一個人大約是NT1300左右.在台北燒肉店算是很棒的價格.不過單點的每盤肉的克數偏少,男生大概要多點一些才吃得飽.和牛的價格一般但是其他肉品價格真的很低,伊比利一份NT180很難找到吧?

有人會覺得,這樣好的肉自己隨便烤烤是不是浪費了? Luigi在菜單背面有詳細的每個肉款的教戰手冊,跟著敘述烤起來就對了!沒有低消沒有服務費開的又晚,適合需要被撫慰上了一天班的社畜們!!

P.S.剛剛醬料區的明太子是中山第一電廠限定醬料喔!

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Luigi 路易奇電力公司 中山第一電廠

地址: 台北市中山區中山北路一段83巷9之5號1樓

營業時間: 17:00~2:00 (周一休)

電話: 02-2568-1031

訂位連結: 路易奇中山第一電廠