不用出國就可以吃到韓式烤肉的美味!!!

精選35款套餐及單點式酒水飲品，總類超豐富~

套餐享韓系小菜及冰淇淋及包肉生菜吃到飽

搭配Ocard築間會員 累積點數免費換精製餐點

首次加入，立即送點數，可立即換肉盤等新鮮美味~

可以使用信用卡付款或Line Pay 不用擔心錢錢帶不夠喔!!!

韓式烤肉吃起來 朴庶韓國烤肉公社

築間餐飲集團旗下品牌超級多，最知名的莫過於築間鍋物了~

但…現在想吃韓式烤肉，也可以來築間享用喔!!!

位於基隆潮境公園附近的 築間餐飲 朴庶韓國烤肉公社

點餐方式採個人套餐及酒水單點方式

套餐皆附 越光米 及湯品 (朴氏清燉蔘雞湯或大發雪濃牛骨湯)

另外還提供輕食小菜自助吧 無限取用喔~

基隆北寧店規劃46個座位，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位

整體空間設計採用韓式美學及活潑設計

讓你輕鬆舒適用餐，就如忙碌的上班族~下班也可以在此放鬆自在享受韓式烤肉

菜單文字運用許多韓式上班族元素

想當個部門部長、社長還是常務理事呢??

還是要社內戀愛一下!!!!!

菜單設計創意十足，也跟韓式烤肉主題互相乎印

讓人用餐後也會印象深刻!!!



掃碼點餐超容易，輕鬆完成點餐

如需兌換Ocard築間會員 點數或兌換券的部分

送單後再告知服務人員即可!!!

點套餐享自助吧無限取用

自助吧有精選韓式小菜及三款冰淇淋(香草、草莓、哈密瓜)

爽口小菜讓你吃到飽，烤肉配小菜超搭!!!

讓你去油解膩，越吃越開心!!!

還可以搭配生菜包肉一起食用

生菜包覆酥脆爽口小菜搭上烤肉，真的超美味的!!!

個人偏愛柚子蘿蔔、小黃瓜、海帶及豆芽菜

這幾個幾乎拿了好幾輪了!!!!

烤肉吃多了難免油膩，剛好有了爽口的小菜

小菜完美扮演了中和油膩的角色!!

不論是單純吃或是夾肉一起吃，還是要加入生菜包肉一起吃

怎麼吃~都好吃呢!!!

附餐會附上越光米及湯品(朴氏清燉蔘雞湯或大發雪濃牛骨湯)

想讓飯吃起來更美味，加價升級超級配!!

加價49元起，享麻藥糖心拌飯等餐點升級服務~

醬料、生菜用完吃完都可以免費續加

單吃烤肉或是包菜都好吃~!!

肉類都已經有醃製醬料，就算不沾醬也風味十足喔!!!

附餐湯品(朴氏清燉蔘雞湯或大發雪濃牛骨湯)

湯頭回甘好喝，而且都是有料的喔!!

就算是附餐，也是誠意十足 不馬虎~

朴庶韓國烤肉公社結合職場日常元素下

讓人用餐之餘也能會心一笑~

平常在職場日常難免壓力大，升遷也是相當困難不容易

常常要面對苛刻主管的要求，讓人有苦難言!!

但來這吃飯享用美味韓式烤肉之餘，也能當個臨時代理部長

好像….也是不錯的選擇XD~

三五好友一起來，人人實現部長自由!!!!

肉類、海鮮食材都超新鮮，烤肉有相關問題都可以詢問服務人員

比方說這要多久才會熟之類

千萬不要太害羞…你現在可是部長~要勇敢提問!!!

朴庶韓國烤肉公社 優質服務、舒適環境及高CP食材

最低只要$390+10%服務費 就可以飽足一餐。

其中小菜、冰淇淋及生菜可無限享用，這點來說已經是相當物超所值!!

讓忙碌下班的您，也能悠閒享用難得的烤肉美味!!

如果是白天前往用餐 吃飽用餐後~

還可以附近潮境公園欣賞遼闊的海岸美景

走走逛逛拍拍美照，留下難忘的美好回憶吧~!!

強力推薦夕陽前往拍照，拍起來美到不行!!! ?



築間旗下餐飲都可以累積Ocard築間會員點數，讓你可以吃到美味又可以賺到更多回饋

真的是超推大家一定要加入Ocard築間會員~

尤其新加入還有點數可以拿，可以立即換一盤美味餐點喔~

而且營業到時間到凌晨兩點半，晚上宵夜吃烤肉真是太爽快了！

從此不用擔心晚下班，沒有好吃的食物可以享用拉!!

辛苦上班總是要犒賞一下自己~對自己好一點!!!你說對不對呢~XD

朴庶韓國烤肉公社

地址：基隆市中正區碧砂里北寧路308號

電話：（02）2469-9988

營業時間：11：00～02：30

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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