2024台灣文博會今年在大台南會展中心舉辦，展出日期只有10天！也是暑假結束前最後一檔壓軸重頭戲，台南概念展區Lesson: D總共有三個展區，包括：校本部(321巷藝術聚落)、文創校區(藍晒圖)和漫畫校區(西竹圍之丘)，今天就來介紹校本部321巷藝術聚落的展場，趕快把握時間到台南來尋找巷仔Niau的蹤跡吧！

台灣文博會日期

2024台灣文博會台南概念展區Lesson: D 日期：2024/8/23~2024/9/1

台灣文博會地點

大台南會展中心

2024台灣文博會的主展場是在台南高鐵站附近的【 大台南會展中心 】，今年主題是『寶島百面』，主要是品牌商展和文化策展，專業買家日：8/26~8/27，一般民眾入場：8/27~9/1

台南概念展區地點交通

藍晒圖文創園區

西竹圍之丘文創園區

321巷藝術聚落

321巷藝術聚落靠近台南車站附近的公園路，交通方常方便，不論搭車或騎車來都很容易抵達，這幾張台南市政府交通局製作的地圖也有很詳盡的搭車和停車資訊

除了開車來有停車場外，機車騎士也不用擔心，台南市政府也幫大家規劃好機車停車區了，只要是開放時間外圍人行道都可以停機車，是不是相當貼心？

看到圍牆上面寫著「Lesson: D台南概念展區」，就知道自己沒跑錯地方了

321巷藝術聚落以前是日軍的宿舍，一大群連棟的日式屋舍，占地也不小，好在也有這個展區地圖可參考

入口處就在這個公園北路199號，斑駁的紅色大門後，不知道迎接大家的會是怎樣一幅光景？

第一館就是元宇宙

走進來後看到榻榻米上有好幾個可愛公仔立牌，原來是崑山科技大學和插畫家合作，開發出一款台南未來市的App

只要掃QR Code就能下載App，成為台南未來市的數位市民，至於參加後有甚麼好處，你來現場下載看看就知道了

身為一個美食部落客，自然對台南玉井的芒果冰興趣更大，站在立牌後玩一下自拍，我果然當個芒果冰也毫不違和😜

白天的台南溫度太高，涼風習習的晚上來參觀園區似乎更為適合，昨天晚上來逛的人就不少

沒想到連誠品書店也有，裡面主要以販售各種文具和文創用品為主，似乎頗受年輕人喜愛

隔壁則是誠品生活的動態展覽館，院子內就已經有人在寫書法了，地上四個「心中有愛」的大字更是引人注目

走進屋內就能看見這幾天的現場活動資訊時間和快閃見面禮喔，另外誠品會員還有文博會限定的加碼抽獎活動，幾乎每一天都有活動，歡迎民眾前來參與

藝術家現場揮毫的作品可不少，這個球燈上寫滿了心經，也可以寫在扇子上，頗具紀念價值呢！

今年適逢台南建城400年，1624~2024，因此也有這種特別的文史紀念館，16年24班剛好代表1624年

走進來一瞧，果然有簡易的歷史事件介紹，不過中間擺了一堆舊型彩色電視的用意為何？就不是我這個門外漢所能看得明白，還是去隔壁間玩一下互動遊戲好了

台灣隨處可見的鐵窗沒想到也被藝術家拿來當創意，用各種鐵門鐵窗建構起來的牢籠，竟然被命名為輔導室，這種諷刺性的幽默看了令人覺得莞爾

轉角處還有巨大的書籍樣本，應該是跟校本部的主題相互輝映，除了各種教室，當然也要有圖書館

無意中走到了這個建築師王秀蓮的回顧展，沒想到好多台南代表性的建築，包括台南女中都是她的作品，就連小圓桌上的模型也是維妙維肖呢！

這一區的創意也令人激賞，整個日式宿舍都被布置成台南街道地圖，從地上的榻榻米到旁邊的牆壁，全都是台南人所熟悉的日常街道，上面的照片則是台南各個學校的所在地，是不是很有趣呢？沒想到整個園區更加有趣的地方是下面這個👇

KIDO冰菓室，看起來有點像以前學校福利社的地方，沒想到外面的庭院這麼好玩！不但有坐著喝咖啡的杜甫，還有正在玩自拍的孔子，仔細一瞧，可不是以前課本上大家熟悉的人物插畫嗎？

每次看到人形立牌或雕像，我就立刻戲精上身，一定要跟著融入情境演一下，右邊是跟著至聖先師學自拍，左邊則是：「吼～有人逃學！」這樣拍起照來總比死板板的有趣多了！

逛著逛著不知不覺接近打烊時間，我參觀的最後一館是這個人文實驗室，外觀看起來似乎有點神祕，解說牌寫著「神遊織都」又是蝦米碗糕？

走進來一看才知原來裡面這麼酷！除了牆壁上的各種不同神像，中間還有各種燈籠的展示台，台上擺的則是各種文創御守，製作精美的御守讓很多人都感興趣，工作人員說展場這邊沒有賣，請洽最前面的服務台

在各個教室逛完一圈後，終於來到操場上找巷仔Niau拍照，今年文博會的吉祥物就是它！大人小孩都很喜歡圍著它拍照或玩樂，甚至有人帶著自家的狗兒來跟這隻大貓拍照

我當然也要開啟觀光客到此一遊模式，來跟巨大的巷仔Niau合照一下，否則不就白來了！

目前巷仔Niau在台南現身，很多地方都能捕捉到它的蹤影，姿態萬千的巷仔Niau，快來看看你能蒐集幾隻？