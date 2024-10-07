隨著中秋節的來臨，最熱門的陳耀訓蛋黃酥幾乎是一顆難求，上次雪莉買過了～只能說要好吃不要選中秋XDD，偶然看到朋友貼文真心表示Sweet Chen蛋黃酥比陳x訓好吃太多，是她每年必買的頂級紅土蛋黃酥，激起我的好奇心，還不知道SweetChen蛋黃酥吃起來有沒有超越蛋黃酥界的愛馬仕，價錢比愛馬仕還驚人，是陳x訓的近兩倍啊！

說真的～懂得人大概看這首圖就知道怎麼回事，SweetChen蛋黃酥切下去一打開，我心也是涼一半啊！（泣

▲SweetChen店面

SweetChen蛋黃酥宅配、自取皆可，但蛋黃酥這種東西，經過物流實在很難確保碰撞程度，所以我們就選擇自取囉！

非常不起眼的店面，嚴格來說應該稱為工作室，取貨也是需要先預約時間的。

SweetChen的禮盒是燙金紅盒，以送禮來說就是喜氣又帶點質感的。

裡頭有多蓋一張紙跟使用食材說明書。

中秋禮盒｜SweetChen蛋黃酥禮盒

▲SweetChen傳統款蛋黃酥禮盒（九入）｜$1880

去年在官網訂購時價錢是$1780，趕上早鳥優惠變成$1691，今年我看官網漲了一百變成$1880囉！由於聽聞很厲害，我也訂了另一款送給我的好閨蜜～。

▲SweetChen經典款蛋黃酥禮盒｜$2080

經典款蛋黃酥禮盒，除了蛋黃酥還加上SweetChen招牌水果棉花糖及和三盆綜合堅果的組合，去年買是$1980，趕上早鳥優惠是$1881，今年一樣漲一百變成$2080囉！

▲蛋黃酥禮盒精選食材

SweetChen蛋黃酥禮盒總共有四種款式，另一個是搭配京盛宇烏龍茶，最後是隱藏版的金箔蛋黃酥禮盒，金箔版的價錢非常驚人XDD。

我看了一下官網的介紹，SweetChen主推精品甜食，使用的原物料都是相當高級，對於食材有著一定的執著與講究天然無添加這樣～。

雖然我有感受到SweetChen無添加的用心，可是～親估啊！在高級的食材，也是需要經驗豐富的手路才能呈現食材最美味的狀態，這不是一顆賣50元的蛋黃酥耶！而是一顆要價近200元的蛋黃酥耶～蛋黃中心的熟度乾成這樣，我也是醉了XDD！

（日期：2023／09／30）

心得：

不知道是該說我幸運還是倒楣？我買了兩盒SweetChen蛋黃酥禮盒，傳統蛋黃酥9入的這盒，9顆蛋黃酥都是這種中間很乾的狀態，送給閨蜜的那盒，她說還不錯啦，只是皮吃起來有點厚重不是她的菜，但她的蛋黃沒有這麼乾，所以又是我的問題？有沒有這麼賽阿XDD，我個人也是覺得皮吃起來有點厚重，烏豆沙餡比起官網寫的微甜，甜度又更高些，不要問我推不推薦，我只能說是我運氣比較不好吧？～（泣

SweetChen

營業時間：12點-16點

電話：(02) 8953-5978

官網：請點我

地址：新北市板橋區大明街25巷2弄26號

＊食記乃個人意念，僅供參考！