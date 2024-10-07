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日本【京都】烏丸｜IOLITE COFFEE ROASTERS，自家烘焙咖啡，澳式抹茶方塊蛋糕！

2024-10-07 18:30:04 ✡水晶安蹄✡ 人氣：34
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1432篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

日本【京都】烏丸｜IOLITE COFFEE ROASTERS，自家烘焙咖啡，澳式抹茶方塊蛋糕！

京都烏丸站附近的「IOLITE COFFEE ROASTERS」，是一家悠閒舒適咖啡又好喝的優質咖啡廳，由一對夫妻經營，木質風格裝潢，店裡有烘豆機，店裡散發著療癒咖啡香，招牌的澳式抹茶 Lamington 蛋糕帶著苦甜抹茶香，也非常特別！

Table of Contents

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IOLITE COFFEE ROASTERS 營業時間

  • IOLITE COFFEE ROASTERS
  • 評分： / 4.8
  • 地址：422 Ikesuchō, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8216日本( 地圖 )
  • 電話：075-231-8989
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 18:00,
    星期二: 11:30 – 18:00,
    星期三: 11:30 – 18:00,
    星期四: 11:30 – 18:00,
    星期五: 11:30 – 18:00,
    星期六: 09:00 – 18:00,
    星期日: 休息
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

IOLITE COFFEE ROASTERS 位置｜環境

這次是因為住在烏丸的ibis酒店，因為還不到入住時間，所以才在附近找到這間IOLITE，內用空間不大，裝潢很有無印風格，簡單的木質挑高裝潢，門口還放著一台烘豆機，有免費的咖啡可以試喝，也有販售咖啡豆，喜歡的話可以買回家。

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IOLITE COFFEE ROASTERS 菜單

有多款咖啡選擇，淺焙、中深焙、深焙以及咖啡風味都有寫在菜單旁，還有義式咖啡、果汁等，餐點有甜食鹹食，喝完咖啡還想再續的話，可以再折價一百元日幣。 官網菜單

甜點抹茶Lamington蛋糕也很特別，方形奶油蛋糕，外層裹了抹茶椰粉，Lamington是來自澳洲的甜點，傳統是裹上巧克力以及椰子粉的海綿蛋糕，IOLITE則是抹茶口味的。

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IOLITE COFFEE ROASTERS 餐點

咖啡通寧

濃縮咖啡加上通寧汽水，喝起來帶著一點檸檬香氣，跟西西里咖啡很類似，非常適合夏天喝。

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抹茶 Lamington

像是小磚塊般的抹茶蛋糕，使用的是宇治抹茶加上椰子粉，原本以為會很甜膩，不過外層的抹茶是帶著點苦甜味的，內層的海綿蛋糕口感濕潤，鬆鬆軟軟的，在台灣好像很少看到。

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這次在京都待了好幾間，去了好幾間咖啡廳都很有特色，主要是咖啡都非常優秀，這家IOLITE COFFEE ROASTERS不只環境優，老闆娘也非常親切，非常值得一訪喔！

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