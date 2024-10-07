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台中市大甲區台中大甲小吃|煎百味煎餅果子1店-酥香料多的流行小吃，口感豐富層次感佳!!|大甲鎮瀾宮周邊美食

2024-10-07 18:30:11 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：46
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：831篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大甲區

造訪商家：

煎百味煎餅果子
place台中市大甲區蔣公155號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 台中大甲小吃推薦-煎百味煎餅果子1店，位於蔣公路夜市酥香料多的流行小吃-煎百味煎餅果子1店，口感豐富層次感佳!!大甲鎮瀾宮周邊美食

台中市大甲區台中大甲小吃|煎百味煎餅果子1店-酥香料多的流行小吃，口感豐富層次感佳!!|大甲鎮瀾宮周邊美食

煎餅果子這一項對岸小吃，
最近在台灣似乎很熱門，
這一次到大甲鎮瀾宮拜拜，
順道在蔣公路夜市覓食，
看到這一攤夾在兩大店面中的小攤位-煎百味煎餅果子1店
就來吃吃看天津風味的小吃吧!

台中大甲美食 煎百味煎餅果子1店 文章目錄
台中大甲美食 煎百味煎餅果子1店 位置
台中大甲美食 煎百味煎餅果子1店 菜單
台中大甲美食 煎百味煎餅果子1店 餐點介紹
台中大甲美食 煎百味煎餅果子1店 店家資訊
台中美食景點推薦
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台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 位置

來大甲鎮瀾宮周邊旅遊、拜拜的朋友，
通常都會步行到蔣公路商圈覓食，
這家煎百味煎餅果子就位於蔣公路上的熱鬧地段，
攤位面積不大，
所以很容易沒注意到。

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小小的攤位就位於李哥港式燒臘快餐和圓味壽司的中間，
人氣爆棚大甲手工地瓜球就在斜對面。

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台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 菜單

煎百味煎餅果子的餐點部分可以做方便素，
有搭配好的組合，
也可以由套餐的基礎上，
再增加喜歡的配料。
原味的部分是$55，
其他組合的價格則是在$70-$190間。

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台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 餐點介紹

【雙薄脆火腿煎餅果子】

餐點現點現做，
所以要稍微等一下。
點餐後可以透過小窗看一下製作過程。
餅皮製作的部分，
是不是會讓大家想到可麗餅。

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接著打上一顆紅仁土雞蛋。

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抹上特製醬料。

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俐落的來個翻面。

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將著在抹上特製的醬料。

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撒上蔥花、撲上生菜、火腿。

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接著還會加上薄脆、菜圃、芝麻等豐富的配料，
接著再捲起來。

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看起來很厚實的一捲。

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切開後就可以準備裝袋了。

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可以看到真的是滿滿的都是料阿!!

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看起來真的很像用料多到爆炸的蛋餅，
或著是說中式風味的可麗餅，
熱呼呼的一份，
握在手中很有份量。

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因為是內餡加入雙薄脆，
所以酥香的口感非常的鮮明。
鹹香夠味加上生菜的爽脆感，
味道真的很不錯。
份量上也頗多的，
不過一份價格逼近一顆便當，
就單看個人覺得划不划算囉~

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台中大甲美食-煎百味煎餅果子1店 店家資訊

營業時間:11:00–22:00
電話:0906583672
地址:台中市大甲區蔣公路155號
粉絲團:煎百味煎餅果子

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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