台中大甲小吃推薦-煎百味煎餅果子1店，位於蔣公路夜市酥香料多的流行小吃-煎百味煎餅果子1店，口感豐富層次感佳!!大甲鎮瀾宮周邊美食

煎餅果子這一項對岸小吃，

最近在台灣似乎很熱門，

這一次到大甲鎮瀾宮拜拜，

順道在蔣公路夜市覓食，

看到這一攤夾在兩大店面中的小攤位-煎百味煎餅果子1店，

就來吃吃看天津風味的小吃吧!

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台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 位置

來大甲鎮瀾宮周邊旅遊、拜拜的朋友，

通常都會步行到蔣公路商圈覓食，

這家煎百味煎餅果子就位於蔣公路上的熱鬧地段，

攤位面積不大，

所以很容易沒注意到。

小小的攤位就位於李哥港式燒臘快餐和圓味壽司的中間，

人氣爆棚大甲手工地瓜球就在斜對面。

台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 菜單

煎百味煎餅果子的餐點部分可以做方便素，

有搭配好的組合，

也可以由套餐的基礎上，

再增加喜歡的配料。

原味的部分是$55，

其他組合的價格則是在$70-$190間。

台中大甲美食-煎百味煎餅果子一店 餐點介紹

【雙薄脆火腿煎餅果子】

餐點現點現做，

所以要稍微等一下。

點餐後可以透過小窗看一下製作過程。

餅皮製作的部分，

是不是會讓大家想到可麗餅。

接著打上一顆紅仁土雞蛋。

抹上特製醬料。

俐落的來個翻面。

將著在抹上特製的醬料。

撒上蔥花、撲上生菜、火腿。

接著還會加上薄脆、菜圃、芝麻等豐富的配料，

接著再捲起來。

看起來很厚實的一捲。

切開後就可以準備裝袋了。

可以看到真的是滿滿的都是料阿!!

看起來真的很像用料多到爆炸的蛋餅，

或著是說中式風味的可麗餅，

熱呼呼的一份，

握在手中很有份量。

因為是內餡加入雙薄脆，

所以酥香的口感非常的鮮明。

鹹香夠味加上生菜的爽脆感，

味道真的很不錯。

份量上也頗多的，

不過一份價格逼近一顆便當，

就單看個人覺得划不划算囉~

台中大甲美食-煎百味煎餅果子1店 店家資訊

營業時間:11:00–22:00

電話:0906583672

地址:台中市大甲區蔣公路155號

粉絲團:煎百味煎餅果子

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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