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名古屋是中部地方大城的交通樞紐，「名古屋新幹線地下街ESCA」就是不容錯過購物血拼的好地方! 尤其是名古屋的美食，這裏可說是一站購足，不用跑太遠，就可以全部吃的到啊!!這裏交通四通八達，所以南來北往的人潮非常多。對於像我們這樣的旅客來說，來這裏就是要找到好吃好逛好買的啊。集結在地名物、服飾、餐飲、伴手禮，非常精采!

ESCA地下街 資訊

地址： 6-９先 Tsubakicho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 453-0015日本

營業時間：10:00–20:30

電話號碼： +81 52-452-1181

官網 (有中文網頁)



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ESCA 這裏就位於名古屋車站(新幹線的下方)，到了名古屋車站新幹線的位置，往下走就對了，地點十分便利

紅色的ESCA就在名古屋車站的下方，這樣就更清楚了吧

ESCA地下街 空間環境

車站外面是一棟棟高聳入雲的大樓~~

店家名稱位置

這裏說大不大，說小不小，大約80家不同的店家，所以相對的滿好逛的!!

嘿嘿，逛街之前一定要好好的吃喝一頓補充體力!! 所以我們特地精選了幾家讓大家可以參考一下!!

ESCA地下街 美食推薦

Dipper Dan CREPE

這家Dipper Dan CREPE (6號)可以算是老店了!! 它的分店也不少! 早期是以可麗餅為主，現在又多了珍珠奶茶這個超人氣的商品，所以光顧上門的顧客不少啊

現在珍珠奶茶可是日本最熱門的飲料了

五顏六色的飲品，加了珍珠之後，就華麗轉身成為一項明星商品了

可麗餅在日本也是非常有人氣的哦

看著店員熟練的將麵糊放上鐵盤，沒兩下就捲起一張餅了

現在兩者搭配更是無敵了!! 有吃有喝，保證是逛街購物時補充體力的好伙伴!!

而且不管是飲品或是可麗餅，可以選擇的口味非常多，一定可以找到喜歡的口味的

這家店一旁的出口，就是一整棟BIG CAREMA的大樓，這裏真的四通八達啊

QOQONON咖啡廳

這家QOQONON(69號)的咖啡廳非常特別，門口是名古屋城上的的金虢!!

這裏除了店內最有名的布丁外，也有一些蛋糕、咖啡~

逛街走累了，有個地方可以坐著休息一下也很不錯!!

店內的戚風蛋糕也很讚 ! 這樣的造型應該是向名古屋有名的早餐致敬來著!! 因為裏面包的是紅豆奶油餡啊

香甜可口的蛋糕，模樣誘人! 口味也滿棒的

香純濃郁的布丁，有一款是特別加了金箔的哦!! 感覺更加高貴呢

風來坊手羽先

介紹完甜食，該來份鹹食平衡一下!! 這是來名古屋必吃的名物-手羽先-也就是雞翅!! 而風來坊(40號)就是其中之一的名店

餐廳內部是簡潔的和風設計

隨意的點了幾樣! 有招牌的雞翅、味噌雞肉、丼飯~~

加了厚厚的味噌，雞肉還滿好吃的

將雞肉取下，做成丼飯，也是一道快速的料理!! 上班族當成午餐也很棒

這可是重頭戲啊，這裏的雞翅只有中間二節骨頭的地方，其他的就剪掉了。它的味道呢，外皮烤的酥酥的，口味是鹹中帶甜，雞肉也滿嫩的，外皮的芝麻也增加了不少香氣。真的很好吃啊

桌上還有一張吃雞翅的方法，可以照著吃或是亂啃一通也可以啊





這個烤的焦了點，其實是裏面填了內餡，讓口味變的更豐富

吃雞翅的好朋友就是一大杯的冰啤酒啦(開車不喝酒，未成年請勿飲酒)

一邊吃雞翅，一邊喝啤酒，過癮啦

海老 DOTE 食堂

這個可厲害了!! 名古屋新名物，35公分長的炸蝦!!

筷子的筷套就是量尺!!! 說真的，還沒看過這麼長的蝦子!! 原以為是接起來的，沒想到是真正的一整尾!!

真的比兩個臉還寬了

現場調製味噌起司!! 名古屋附近有很多做味噌的城市，像是八丁味噌也都在愛知縣內

這是一般的炸蝦，但沾上味噌起司後，味道變的更加美味





這樣就是一份完整的大海老定食!!

定食中有美乃滋醬料，調完可以沾著吃

這裏因為是交通中心，所以也有這樣的三明治可以帶著吃，方便來往的旅客，很不錯吧

ESCA地下街 必買推薦

這裏真的不只是吃吃喝喝的地方，這裏有將近80間不同的店家，真的滿好逛的

來日本逛街另一個樂趣就是可以發覺不同文化的樂趣，像是這書包，竟然高達2萬多台幣!!!!!!!!!!! 不過，這是日本文化中的一種，這都是阿公阿媽買來送兒孫的禮物，而且可以用六年加上不同用途，才會這麼貴

這裏也有百元剪髮店哦

嘿嘿，停留的時間有限，但逛街的地方真不少，尤其是這裏也有很多名古物名物，也有很多伴手禮呢，有機會一定不能錯過這裏哦

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