給個讚
名古屋是中部地方大城的交通樞紐，「名古屋新幹線地下街ESCA」就是不容錯過購物血拼的好地方! 尤其是名古屋的美食，這裏可說是一站購足，不用跑太遠，就可以全部吃的到啊!!這裏交通四通八達，所以南來北往的人潮非常多。對於像我們這樣的旅客來說，來這裏就是要找到好吃好逛好買的啊。集結在地名物、服飾、餐飲、伴手禮，非常精采!
ESCA地下街 資訊
- 地址： 6-９先 Tsubakicho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 453-0015日本
- 營業時間：10:00–20:30
- 電話號碼： +81 52-452-1181
- 官網 (有中文網頁)
-
、、
ESCA 這裏就位於名古屋車站(新幹線的下方)，到了名古屋車站新幹線的位置，往下走就對了，地點十分便利
紅色的ESCA就在名古屋車站的下方，這樣就更清楚了吧
ESCA地下街 空間環境
車站外面是一棟棟高聳入雲的大樓~~
店家名稱位置
這裏說大不大，說小不小，大約80家不同的店家，所以相對的滿好逛的!!
- 如果有什麼想買的，可以上網看一下，網站的編制一目了然，很清楚!!
ESCA 地下街 ➤ http://www.esca-sc.com
嘿嘿，逛街之前一定要好好的吃喝一頓補充體力!! 所以我們特地精選了幾家讓大家可以參考一下!!
ESCA地下街 美食推薦
Dipper Dan CREPE
這家Dipper Dan CREPE (6號)可以算是老店了!! 它的分店也不少! 早期是以可麗餅為主，現在又多了珍珠奶茶這個超人氣的商品，所以光顧上門的顧客不少啊
現在珍珠奶茶可是日本最熱門的飲料了
五顏六色的飲品，加了珍珠之後，就華麗轉身成為一項明星商品了
可麗餅在日本也是非常有人氣的哦
看著店員熟練的將麵糊放上鐵盤，沒兩下就捲起一張餅了
現在兩者搭配更是無敵了!! 有吃有喝，保證是逛街購物時補充體力的好伙伴!!
而且不管是飲品或是可麗餅，可以選擇的口味非常多，一定可以找到喜歡的口味的
這家店一旁的出口，就是一整棟BIG CAREMA的大樓，這裏真的四通八達啊
QOQONON咖啡廳
這家QOQONON(69號)的咖啡廳非常特別，門口是名古屋城上的的金虢!!
這裏除了店內最有名的布丁外，也有一些蛋糕、咖啡~
逛街走累了，有個地方可以坐著休息一下也很不錯!!
店內的戚風蛋糕也很讚 ! 這樣的造型應該是向名古屋有名的早餐致敬來著!! 因為裏面包的是紅豆奶油餡啊
香甜可口的蛋糕，模樣誘人! 口味也滿棒的
香純濃郁的布丁，有一款是特別加了金箔的哦!! 感覺更加高貴呢
風來坊手羽先
介紹完甜食，該來份鹹食平衡一下!! 這是來名古屋必吃的名物-手羽先-也就是雞翅!! 而風來坊(40號)就是其中之一的名店
餐廳內部是簡潔的和風設計
隨意的點了幾樣! 有招牌的雞翅、味噌雞肉、丼飯~~
加了厚厚的味噌，雞肉還滿好吃的
將雞肉取下，做成丼飯，也是一道快速的料理!! 上班族當成午餐也很棒
這可是重頭戲啊，這裏的雞翅只有中間二節骨頭的地方，其他的就剪掉了。它的味道呢，外皮烤的酥酥的，口味是鹹中帶甜，雞肉也滿嫩的，外皮的芝麻也增加了不少香氣。真的很好吃啊
桌上還有一張吃雞翅的方法，可以照著吃或是亂啃一通也可以啊
吃雞翅的好朋友就是一大杯的冰啤酒啦(開車不喝酒，未成年請勿飲酒)
一邊吃雞翅，一邊喝啤酒，過癮啦
海老 DOTE 食堂
這個可厲害了!! 名古屋新名物，35公分長的炸蝦!!
筷子的筷套就是量尺!!! 說真的，還沒看過這麼長的蝦子!! 原以為是接起來的，沒想到是真正的一整尾!!
真的比兩個臉還寬了
現場調製味噌起司!! 名古屋附近有很多做味噌的城市，像是八丁味噌也都在愛知縣內
這是一般的炸蝦，但沾上味噌起司後，味道變的更加美味
這樣就是一份完整的大海老定食!!
定食中有美乃滋醬料，調完可以沾著吃
這裏因為是交通中心，所以也有這樣的三明治可以帶著吃，方便來往的旅客，很不錯吧
ESCA地下街 必買推薦
這裏真的不只是吃吃喝喝的地方，這裏有將近80間不同的店家，真的滿好逛的
來日本逛街另一個樂趣就是可以發覺不同文化的樂趣，像是這書包，竟然高達2萬多台幣!!!!!!!!!!! 不過，這是日本文化中的一種，這都是阿公阿媽買來送兒孫的禮物，而且可以用六年加上不同用途，才會這麼貴
這裏也有百元剪髮店哦
嘿嘿，停留的時間有限，但逛街的地方真不少，尤其是這裏也有很多名古物名物，也有很多伴手禮呢，有機會一定不能錯過這裏哦
名古屋景點美食推薦
延伸閱讀
-
名古屋吉卜力公園攻略》遊園心得、門票、交通園區介紹，吉卜力大倉庫必拍
-
山本屋本店味噌烏龍麵》名古屋超人氣特色料理「味噌烏龍麵」，麵條超Q硬口感真特別
-
矢場味噌豬排》矢場とん栄 松坂屋店，味噌入味好吃豬排，名古屋必吃之一
-
吉卜力公園購票攻略》2024最新日本吉卜力公園官網(英文版)購票方式說明購票流程
-
名古屋車站【新幹線地下街ESCA】必吃美食必買伴手禮～Dipper Dan CREPE 可麗餅奶茶、QOQONON咖啡廳、風來坊手羽先~集結在地名物、服飾、餐飲、伴手禮購物血拼好地方
-
名古屋【金槍王中心 マグロセンタ】多樣鮪魚的料理方式，百吃不厭，餐廳寬敞舒適又有自己的特色，趣味性、話題性十足