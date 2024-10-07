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台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

2024-10-07 18:35:04 小涼 人氣：43
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窩客好文

小涼

發表篇數：1077篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：

SESERAGI せせらぎ
place台南市南區竹溪街12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

2024-08-28
台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

甜點控一定要收！！SESERAGI せせらぎ 水果塔採預訂制，然後工作室取貨！週四、週六現場會販售切片水果塔，也可以到IG或臉書看看唷！

SESERAGI せせらぎ 他們家的塔類甜度都不高，吃起來很清爽，主要的甜甜香味兒都是來自水果本身，且使用的水果都也嚴選挑過，都粉好吃唷！！

本篇照片由樂樂玩食記提供，大家如有需要商攝或IG網美，不妨參考樂樂玩食記!

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

工作室外也很美拍！

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

盒子也很文青又有質感，不管是自己吃或是送給好姊妹都很不賴！

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

完整的水果塔是六吋的唷！一打開就被滿滿的水果給吸引住。

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

滿滿芒果起司塔＆無花果藍莓蜂蜜優格塔

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

無花果藍莓蜂蜜優格塔，他們家塔皮真的又酥又香又好吃，而且是會讓人不自覺的嗑掉半個塔的那種唷！！且給了滿滿的無花果及藍莓，整體吃起來不會過甜。

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

滿滿芒果起司塔，採用當季的水果吃起來就是美味，完全看不到塔皮的水果塔，真材實料！

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

芒果果肉的甜香跟涮嘴的酥香塔皮真的很融洽，每一口都讓人不想停的美味，超推薦給喜歡吃甜點的朋友，目前店家也有依照某些口味可宅配喔！！有到台南玩樂的朋友不妨在出發前就先預訂～～

台南市南區台南最美季節限定水果塔，你們插旗了嗎？？

SESERAGI せせらぎ丨水果塔
營業時間：每週三～週六 16:30-18:30
主址：台南市南區竹溪街12號
臉書粉絲頁：Seseragi せせらぎ丨水果塔
IG：seseragi せせらぎ

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