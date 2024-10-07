甜點控一定要收！！ SESERAGI せせらぎ 水果塔 採預訂制，然後工作室取貨！週四、週六現場會販售切片水果塔，也可以到IG或臉書看看唷！

SESERAGI せせらぎ 他們家的塔類甜度都不高，吃起來很清爽，主要的甜甜香味兒都是來自水果本身，且使用的水果都也嚴選挑過，都粉好吃唷！！

本篇照片由樂樂玩食記提供，大家如有需要商攝或IG網美，不妨參考 樂樂玩食記 !

工作室外也很美拍！

盒子也很文青又有質感，不管是自己吃或是送給好姊妹都很不賴！

完整的水果塔是六吋的唷！一打開就被滿滿的水果給吸引住。

滿滿芒果起司塔＆無花果藍莓蜂蜜優格塔

無花果藍莓蜂蜜優格塔 ，他們家塔皮真的又酥又香又好吃，而且是會讓人不自覺的嗑掉半個塔的那種唷！！且給了滿滿的無花果及藍莓，整體吃起來不會過甜。

滿滿芒果起司塔 ，採用當季的水果吃起來就是美味，完全看不到塔皮的水果塔，真材實料！

芒果果肉的甜香跟涮嘴的酥香塔皮真的很融洽，每一口都讓人不想停的美味，超推薦給喜歡吃甜點的朋友，目前店家也有依照某些口味可宅配喔！！有到台南玩樂的朋友不妨在出發前就先預訂～～