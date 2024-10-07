新北/新店 進駐於「文山農場」内，唯一一家餐廳【六堆文山新客家料理】老饕推薦的客家菜與小吃，甜湯銅板價就吃得到！美食+美景，讓人感覺神輕氣爽超療癒~內行人才知道的美味！

進駐於新店「文山農場」園區内，唯一一家餐廳的【六堆文山新客家料理】，

可是被許多網友大推的創意新客家料理喔！

進場時需購買農場門票，大部份的顧客都是本身就要前往農場，在農場內享用客家美食。

十月底前，前一天預約用餐免門票喔~ (六堆買幫您買單)

加入六堆伙房會員好康優惠 六堆。文山新客家料理景觀餐廳

1. 現在前ㄧ天前預約用餐，文山農場入園門票 0 元由六堆買幫您買單（限平日用餐）活動期間至 10/31

2. 白飯免費吃到飽

3. 不收服務費

4. 用餐不限時

5. 活動用餐打卡，Google 五星好評論送茶飲。

6. 可刷卡，linepay，現金。

馬上預約電話：02-26663693 或 LineID @636dcypn訂位留言

【六堆文山新客家料理】主打創意客家菜餚而聞名，

餐前或餐後都可以在附近參加活動或走走親近大自然，農場腹地十分大，

很適合親子同遊~

菜色的部分每一道都非常新鮮，份量也很充足，三四人到多人的聚餐都很適合。

菜單

有特色料理、客家傳統

​​​​​​海鮮、時蔬、湯品

餐點價位在$180-$360間，不算太貴。

排行榜如下

風味桌菜，有三種價位$3800、$5200、$6600

飲品菜單

文山農位於新店捷運站通往烏來風景區間的淺山地帶，

擁有美麗的茶園景觀與清心怡人的空氣，新店溪自農場北側的屈尺山下蜿蜒而過，

生態十分豐富。

飲品在冰箱內自取，最後買單再一起結帳即可。

內用區有兩大桌是靠近農場的蝴蝶區，窗外看過去一片綠，

還有蝴蝶翩翩飛舞，美食+美景，讓人感覺神輕氣爽超療癒！



文山農場在日治時代是「茶業傳習所」，成立以來一直致力於臺灣茶葉產製與改良技術的傳承工作，

農場內的紅磚製茶廠是臺灣目前唯一保留煙囪的製茶廠，是農場的重要地標。

新鮮上菜，讓人食指大動！

客家鹽焗手撕雞$520



客家鹽焗手撕雞黃肉的雞， 肉嫩味香 ，皮Q肉嫩沾著客家桔醬吃更美味～

肉質香嫩，令人一塊接一塊停不下來~

東方美人茶香腸$300

除了客家鹽焗手撕雞 是招牌必點 ，東方美人茶香腸也是必點！

帶著東方美人茶茶香的香腸感覺沒有那麼油膩，

裏頭有滿滿的東方美人茶茶葉耶~~~

東方美人茶茶葉與香腸，兩者融合的口感真的好特別喔~~~

自己切更有DIY的樂趣~

好厚實肥美的香腸，煎得也是恰到好處，不會乾柴，超下飯~

酥炸酒香紅糟肉$330

酒香紅糟肉炸的酥香也超下飯！份量也是很實在，不會只有一咪咪。

噴香誘人，肥瘦剛好的比例，吃了好涮嘴~

酥炸客家蘿蔔板$180

客家蘿蔔板也炸得很酥脆～內裡軟Q！

雞汁白玉悶劍筍$260

充滿雞汁的香氣，鎖在脆嫩的劍筍內。

仙草、豆花都是銅板價，才$88~

CP值超高~真的是佛心價格！

最後甜點網美系的玫瑰🌹造型仙草、豆花都來一碗就是完美Endding ！

仙草軟Q, 豆花滑嫩，搭配給得不手軟的三種滿滿配料，有花生、紅豆、QQ凍，

甜度很低，不會甜膩，很適合現代人不愛吃太甜的口味，幸福感十足~

金桔檸檬汁$120

微酸的金桔檸檬汁很去膩。

白飯及醬料自取。

喜歡吃辣的朋友，別忘了加上店家自製的香辣辣椒醬，絕對讓你辣得夠味！

餐具用餐完自行回收。

餐廳內還有提供立牌給顧客拍照， 增加用餐樂趣~

道道都是人間美味，讓人光看就口水失控~~~ 值得來嚐嚐看呦！ 讓老饕們一吃就上癮！！

吃過【六堆文山新客家料理】後，一定會對客家菜的印象大大加分~

文山農場內也有農產品銷售中心，有許多古玩及茶品、農產品可購買。

有包種茶的雪糕耶~好特別~

好美的水耕植物們~

外頭有泡腳池。

農場內的露營區 感覺很棒耶~~~下次也想來這露營~

介紹

有團體活動農場也有導覽人員做導覽介紹園區。

園區各項活動：含體驗材料費，限20人以上團體報名，需預約。

1.茶文化體驗：

（1）採茶體驗：每人80元，戴斗笠揹茶簍，大家挽起衣袖，輕捻傳聞中的一心二葉。

（2）製茶解說：每人80元，百年製茶廠巡禮，透過製茶機具，娓娓道來茶農製茶艱辛的過程。

（3）泡茶講座：每人120元，由老師以文山農場有機茶教大家如何泡出香、濃、醇、韻、美特色。

（4）茶凍DIY：每人80元，製作二種口味茶凍，冰涼後食用。

（5）茶包製作: 每人120元，以農場栽種有機茶為原料，自己親手製作袋茶包，品嘗特有茶香味。

（6）生態導覽：每人80元，由農場導覽員帶著大家來一場豐富的生態之旅。

（7）茶香發糕：每人120元，親自做出獨特濃郁茶香及黑糖風味發糕。

2.特色DIY教學活動：

（1）香菇陀螺彩繪DIY：每人80元，可愛香菇頭，酷炫大對決，驚奇又好玩，小小朋友的最愛。

（2）植栽園藝手作DIY：每人250元，可愛盆栽DIY，適合居家或辦公室觀賞。

（3）葉拓創意DIY-手提袋：每人250元，採擷大自然葉脈素材，拓印出個人風格提袋。

（4）貓頭鷹筆筒DIY：每人150元，貓頭鷹為文山農場常見鳥類，造型可愛、精緻實用筆筒。

（5）貓頭鷹吊飾DIY：每人100元，貓頭鷹為文山農場常見鳥類，可愛貓頭鷹小吊飾。

（6）台灣藍鵲笛DIY：每人100元，台灣藍鵲為文山農場常見鳥類，藍鵲外觀的笛子。

3.親子樂活營：

（1）體能考驗營：每人80元，蜈蚣競走+滾滾瑜珈球+呼拉圈搖搖樂+棒球九宮格。

（2）拉泡泡：每人20元，晶瑩剔透千變萬化的泡泡世界。

更多資訊可以看文山農場的介紹～

開放時間：上午9：00開門至下午5：00，場勘及體驗活動均採預約制。

入場費 200元(每人)

📌六堆文山新客家料理

📍北市新店區湖子内路100號

☎️02-2666-9369

IG:@wenshan_project

