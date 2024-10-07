新竹的奢華黑松露蛋黃酥登場了！這次新竹水豚麥胖又有新作品，中秋節期間推出了「黑松露蛋黃酥」，還有大家最愛的流心蛋黃酥、紅心蛋黃酥。我還在現場發現了超萌的「水豚金紙千層吐司」！這吐司不僅名字有趣，外型還真像金紙，算是一種黑色幽默。聽說他們被稱作是「被麵包耽誤的蛋塔店」，這次他們居然真的把整顆蛋黃包進蛋塔裡了，讓人好期待！巨城SOGO三樓吃四方快閃店，8/29到9/17都買得到這些美味，想吃可別錯過！

👉水豚麥胖東光米窩 營業時間地址

📍巨城SOGO三樓吃四方有快閃店

時間 : 2024/8/29 ~ 9/17 期間限定！

📍水豚麥胖 新竹東光米窩

地址 : 新竹市東區東光路91號

電話 : 035711366

時間 : 11:00 ~ 21:00

粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON02

📍水豚麥胖-竹北總店

地址 : 新竹縣竹北市光明一路160號

電話 : 03 558 6233

時間 : 11:00–21:00

粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON

水豚麥胖 空間氛圍

推開水豚麥胖東光米窩的大門，最引人注目的無疑是那群瓜張的水豚軍團，每次來都變得不一樣，這是還加入了胖胖的水豚，還有一隻雞肉水豚棒子，每一次的視線轉角都在與你偷偷交換微笑。

水豚麥胖 中秋蛋黃酥推薦

這次的中秋新品，包括了水豚麥胖的「紅心烏豆沙圓月蛋塔」和「紅心芋泥圓月蛋塔」，單顆只要80元，六入480元，兩種口味都有減糖內餡，配上整顆鹹蛋黃，甜而不膩。

芋泥口味更是酥脆的外皮搭配香濃的芋泥和鹹蛋黃，鹹甜交織，超級美味！

華麗黑松露蛋黃酥 6入禮盒裝$720

當然還有奢華的「黑松露蛋黃酥」，六入禮盒720元，一咬下去黑松露的香氣立刻撲鼻而來，配上濃郁的鹹蛋黃，口感豐富，完美融合了傳統與奢華，是中秋送禮的超好選擇。

流心麻糬芋泥蛋黃酥 9入禮盒裝$630

另外還有一款「流心麻糬芋泥蛋黃酥」，九入禮盒630元，裡面有滑順的芋泥加上Q彈麻糬，一口咬下，內餡流心爆漿，層次感豐富。

紅心蛋黃酥 9入禮盒$630元

經典的「紅心蛋黃酥」，也是九入630元，豆沙減糖，甜度剛好，不會過膩，吃起來特別舒服。

金紙千層吐司 $139

最後要提到的就是超萌的「水豚金紙千層吐司」，價格139元，這款吐司不僅名字趣味十足，還用了進口的日本不二製奶油，奶香濃郁，柔軟可口，千層手撕感也非常棒！

中秋節快來新竹水豚麥胖，帶上一份這裡的美食回家吧！