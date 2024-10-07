朱雀SUZAKU CURRY SHOP(FB粉絲團):台北市中正區武昌街一段16巷2號，電話: 0989 981 639，營業時間:11:00-14:00、17:00-20:00

說來我是個咖哩控而且不管日式、印度、台式、馬來式通通愛，但不可否認因為是徹底日本控所以多偏了日式咖哩一點點，但所謂的日式也有很多不同的分類，偏甜的家庭風、偏辣的香料風，朱雀SUZAKU CURRY SHOP相對偏印度香料風，但不曉得為什麼我吃起來有一點北海道湯咖哩的錯覺，香菜堅果奶油酪梨咖哩非常特別，食材方面我喜歡炙燒後的帶皮雞肉。哦，對了，我差點忘了說，其實我是為了雪花布丁而去....結論咖哩、布丁都有一點的水準，但吃完又少了一點再去的動力。

朱雀SUZAKU CURRY SHOP位於北車、西門站的中間，附近比較大的目標是明星咖啡。大概就是襄陽路和重慶南路三段的交叉路附近。

城煌廟小七中間的巷子，名店添財日本料理的旁邊。

餐廳的結構很不一樣，約莫5、60坪的大小，有一個看起來像臨時的文藝(書局)展區，除了朱雀SUZAKU CURRY SHOP外還有一個手搖飲的店，看起來像同一個老闆，卻又像獨立分租的三個空間，於是好奇查了一下。乖乖，這小小的咖哩飯居然不少大媒體寫過。細看才知老闆有一點來頭，有興趣的朋友不妨看看這篇「VOGUE」的報導。

用餐空間就櫃前四五個位置，加上五張有一點小的雙人木桌，雖小但感覺概有品牌概念的，跟我之樣想像幾個年輕人創業的小店不太一樣。

看了一下VOGUE的報導，這手搖飲應該也是同一個集團的品牌，標榜的是養生茶飲。向來，手搖茶飲就不是我的菜，但還是在等咖哩時點了一杯。嗯.算是茶味比較重的手搖飲。用的是環保杯，這點值得豉勵。

咖哩飯的價位在190到350之間不能算是便宜，但對我來說偶爾為之差別不大。

用餐時間50分鐘，大概是我見過時間最短的餐廳，但別擔心50分鐘肯定夠，要是我沒記錯，不到10分鐘我就吃完了.....。

綜合牛雞甘口/晚間限定的香菜奶油酪梨，當然還有此行的目地「雪花布丁」。盤子有一點白花瓷盤的復古風，朱雀的LOGO設計感有一點潮。

綜合牛雞甘口260元，醬和飯都可以免費續一次。

第一口自然都是香料的氣息，但要說是印度風我倒是沒有特別的感覺，反而一直覺得像濃一點的北海道湯咖哩，雖然兩者也都是用了大量的印度咖哩香料去調配，吃完後要說好吃倒也無誤，但好像少了咖哩讓我意猶未盡的後味。如果是我家附近，我應該會三不五時來一碗。

牛肉、牛筋滿滿咖哩風味，牛筋又比牛肋條更好吃，入口前有很明顯炙燒的香氣，但老實說那香氣和咖哩並沒有加分就是。

倒是帶皮的雞肉炙燒過變得更為油香，和咖哩本身感覺也比較融合，如果有下次，我八成會單獨點雞肉吧，即便我是徹底的牛肉控。

其他時蔬、白煮蛋也都中規中矩，但吃起來就更像湯咖哩了.......xd

夜間限定香菜堅果奶油酪梨咖哩280元(有雞肉的350元)，香菜/堅果/酪梨/咖哩這什麼組合，怎可能不點XD

老實說比之正常版本的，我更好這一味，香菜/堅果/酪梨/咖哩的組合怎可以這麼妙，尤其是酪梨和咖啡非常的搭，但如此一來更讓我覺得像是湯咖哩...炙燒過的酪梨帶點油香蠻討喜的，香菜味有，堅果不特別說我倒是沒多大感覺。但整體來說，我是喜歡的，兩盤十分鐘左右，我們就扒個精光。哦，飯，我覺得煮得也不錯，就是有一點太軟微爛。

雪花布丁(也可以單點布丁)有桌邊服務的飽起士。話說，會來這便是因為我在「日本超商超市便利商店新品好物分享區」20萬人的FB社團分享了一個北海道的刨了起司絲的布丁，便有社員推薦我朱雀，雖然一看就知道是兩回事，但因為是我愛的咖哩飯於是便來會上一會。

雪花糖焦糖布丁130元，布丁口感算是綿滑，焦糖醬也頗有風味，刨上的是帕瑪森起士，整體來說視味覺都不錯，但同樣少了吃完再來一口的衝動。

朱雀SUZAKU CURRY SHOP(FB粉絲團):台北市中正區武昌街一段16巷2號，電話: 0989 981 639，營業時間:11:00-14:00、17:00-20:00

更多咖哩/洋食/漢堡 (24)

歡迎加入27萬人社團大台北美食地圖社團，分享你的大台北美食地圖

小虎食夢網fb粉絲團:https://www.facebook.com/rabbit38844/

小虎食夢網line@:https://admin-official.line.me/12182741/

小虎食夢網ig:https://www.instagram.com/rabbit38844/?hl=zh-tw

更多以台北捷運美食分類的食記(5000+)篇

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!