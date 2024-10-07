【新竹食記】默倪早午餐 Morning hsinchu

今天要帶大家吃的是位在新竹演藝廳附近的早午餐店默倪早午餐 Morning hsinchu，這間店以法鬥犬為主題，餐點走的是100元左右的平價路線，店內必吃的招牌是吐司系列和蛋餅系列，吐司內有滿滿的料非常豐盛，蛋餅煎得又酥又香也是很受歡迎的品項，重點是只要花100元左右就能享受優質的用餐環境CP值真的超高阿！難怪到了假日總是客滿。

開車前往可停經國路或東大路路邊停車格。

▲餐廳外觀使用亮面白磚並印有法鬥犬的LOGO，木質的門窗搭配大扇窗戶，整體質感很不錯！當天假日客滿，等了大約半小時就等到位子了，翻桌率算快！

▲點餐使用門口左邊的點餐機點餐付錢，只能付現不能刷卡和行動支付。

▲點完餐拿取單號，另一張交給服務人員，叫號後再至廚房出餐口取餐。

▲默倪早午餐菜單：吐司有山型吐司和丹麥吐司可選，還有山型厚片吐司系列、大亨堡、貝果、蛋餅和各式飲品咖啡。

▲店內提供飲用水、酒精和衛生紙。

▲Marshall 的喇叭很好聽，現在已經變成開店標配，喇叭周圍是店家自行販售的法鬥犬文創商品。

▲店內用餐空間寬闊舒適，有高腳椅座位、沙發座位和雙人、四人用餐座位，因為吃的吐司和蛋餅不會吃太久所以翻桌率很高。

▲用完餐再自行將餐盤放入回收區。

▲飲料我們點了紅茶拿鐵 60元、拿鐵 100元、豆漿 30元，消費滿100元還送一張法鬥犬的貼紙，小朋友非常喜歡。

▲豆漿 30元：豆漿30元很大一杯，重點是喝起來非常濃郁，不會像有些早餐店喝起來水水的，甜度也很適中。

▲默倪雞肉起司千層酥蛋餅 80元：他們的蛋餅其實比較像是中式抓餅的形式，餅皮煎得一層一層酥酥的口感不錯，雞肉雖然切得很厚但肉質超軟嫩，應是使用舒肥料理方式，配上香濃的起司和蛋香超棒阿！

▲厚豬排起司蛋吐司 110元：山型吐司外層烤得很均勻有酥酥口感，內有豬排、煎蛋和滿滿的生菜、蘋果片，豬排肉質軟嫩醃製得很入味，搭配爽口的生菜、清脆的蘋果，整個就是match完全沒有違合感。

▲默倪雞肉起司蛋吐司 110元：雞肉使用舒肥料理，肉質極為軟嫩多汁，沒有油耗味，配上大量的蔬果，整體吃起來就是清爽沒甚麼負擔。





雞蛋糕短評：餐廳空間氛圍不錯，雖然假日常客滿但翻桌率高很快就等到，山形吐司質地柔軟，雞肉厚實軟嫩，醬汁也非常夠味，蛋餅比較像是抓餅形式外皮煎得酥酥的口感不錯，豆漿香濃喝起來不會水水的，是很有水準的早午餐店。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【默倪早午餐美食資訊】

地址：新竹市北區北大路92巷43弄6號

電話：035430016

官網：facebook、instagram

營業時間：07:20–13:00 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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