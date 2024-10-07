韓國首爾的樂天世界去過了~~

現在來介紹釜山的樂天世界冒險樂園

他跟首爾的比起來真的是比較適合小朋友的感覺

園內也充滿了童話....

雖然還是有很可怕的設施

例如有全球僅 8 座的雲霄飛車「Giant Diger」

樂園裡還有巨型圓盤鞦韆「Giant Swing」

我玩過巨型圓盤鞦韆

真的不是開玩笑的~~

坐在我旁邊的韓國妹妹

從頭到尾一直"西八"問候...XD

1月去時真的超級冷

樂園裡還有設置這個地方

裡面有暖爐讓人可以休息

裡面真的超級舒服

因為很暖~~讓我一度都不想踏出去~

點我看介紹短片

裡面設施說真的也不多

大多都適合小小朋友玩

所以我大都只是拍拍照

園區也沒有說很大

所以如果只是要看表演跟拍照

其實大概2個小時就能完成

最後還是去逛了一下紀念品區~

樂園裡沒有賣想吃的

於是我們到附近的Lotte premium outlet 樂天商城東釜山店

逛逛順便覓食

一直都很喜歡吃烤魚的我

看到這家就決定要吃這個

這家구이구이真的好好吃

而且烤魚都非常大尾CP值算高

套餐12000韓元台幣大約300元

查資料才發現這家在韓國有非常多的分店

大家若在韓國有看到

可以去吃看看~~真的很推!!!!

釜山樂天世界冒險樂園｜官網

地址：Gijang-gun, 동부산관광로 42

時間：10:00-21:00

入園門票有兩種：

「全天通行證」成人47,000韓元

學生39,000韓元

孩童 33,000 韓元

嬰兒12,000韓元

下午 4 點後可購買「下午通行證」：

成人33,000韓元

學生31,000韓元

孩童29,000韓元

嬰兒12,000韓元

或可透過KKDAY購買優惠套票