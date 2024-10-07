韓國首爾的樂天世界去過了~~
現在來介紹釜山的樂天世界冒險樂園
他跟首爾的比起來真的是比較適合小朋友的感覺
園內也充滿了童話....
雖然還是有很可怕的設施
例如有全球僅 8 座的雲霄飛車「Giant Diger」
樂園裡還有巨型圓盤鞦韆「Giant Swing」
我玩過巨型圓盤鞦韆
真的不是開玩笑的~~
坐在我旁邊的韓國妹妹
從頭到尾一直"西八"問候...XD
1月去時真的超級冷
樂園裡還有設置這個地方
裡面有暖爐讓人可以休息
裡面真的超級舒服
因為很暖~~讓我一度都不想踏出去~
裡面設施說真的也不多
大多都適合小小朋友玩
所以我大都只是拍拍照
園區也沒有說很大
所以如果只是要看表演跟拍照
其實大概2個小時就能完成
最後還是去逛了一下紀念品區~
樂園裡沒有賣想吃的
於是我們到附近的Lotte premium outlet 樂天商城東釜山店
逛逛順便覓食
一直都很喜歡吃烤魚的我
看到這家就決定要吃這個
這家구이구이真的好好吃
而且烤魚都非常大尾CP值算高
套餐12000韓元台幣大約300元
查資料才發現這家在韓國有非常多的分店
大家若在韓國有看到
可以去吃看看~~真的很推!!!!
釜山樂天世界冒險樂園｜官網
地址：Gijang-gun, 동부산관광로 42
時間：10:00-21:00
入園門票有兩種：
「全天通行證」成人47,000韓元
學生39,000韓元
孩童 33,000 韓元
嬰兒12,000韓元
下午 4 點後可購買「下午通行證」：
成人33,000韓元
學生31,000韓元
孩童29,000韓元
嬰兒12,000韓元
或可透過KKDAY購買優惠套票