

多年前去靜岡時曾經特別去了TAMIYA田宮模型本社見學，出發前剛好看到TAMIYA東京新橋店已遷到新址就想安排時間來看看。



從新橋站出來走了一段路，新開的旗艦店TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO其實就在舊址對面，原本的舊店就跟著關掉，看到紅藍雙星招牌就知道在這裡了。



TAMIYA近年來最讓人熟知的就是四驅車了，在這裡放著一輛「AERO AVANTE前衛者」四驅車1：1 比例模型，讓大家可以拍照欣賞。



店內也設有咖啡廳，販售人氣咖啡店ONIBUS COFFEE及果汁等，



裡面田宮商品琳瑯滿目多達6000種，大型貨架蜿蜒從地面排列至天花板，打造出特別的賣場陳列方式，各類最新塑膠模型、遙控車、相關零件及紀念T-shirt等產品應有盡有。



最裡面還有提供組裝四驅車的地方，當然還有軌道提供組裝後直接就能上場奔馳競賽。



大叔我雖然離開模型世界很久了，不知怎麼一進來TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO後，突然又有種熱血沸騰的感覺啊，最後離開前也買了一大張紅藍雙星圖騰的貼紙當作紀念。

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO https://www.tamiya-plamodelfactory.co.jp/

TAMIYA田宮模型本社見學 https://tim1027.pixnet.net/blog/post/31464067