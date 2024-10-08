哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享一個秘密景點

位置在桃園中壢

名字叫做壢小故事森林🌳

園區內也有很多店家

目前有運營的店家有故事憨仔店、憨兒柑仔店、讀讀小茶屋、御前上茶🍵

以下就來跟大家一一介紹～

🍵讀讀小茶屋

🐟包含繪本故事屋及文創周邊空間和即將開業的超萌鯛魚燒店

然後裡面有很多書可以看

店內也有販賣冷泡茶

真的很好喝

Btw這個不是一般的冷泡茶

裡面有加一些花瓣～🌸

喝的時候可以聞到濃郁的花香味

P.s.低消一罐冷泡茶🍵

🍃御前上茶

喜歡抹茶的人必來

店內都是抹茶系列的甜點

宇治抹茶霜淇淋

🌞很抹，不過夏天融化的很快

要快點吃完

抹香檸檬綠

檸檬抹茶，很清爽的味道

抹茶控必喝

宇治抹茶凍

🫘宇治抹茶凍+蜜紅豆+白玉

宇治抹茶鬆餅

有附茶凍的料，可以加上去

鬆餅外面烤的酥脆，裡面QQ的

口感不錯🤤

🍊故事憨仔店

是由憨兒經營

不定期推出手作DIY課程

相關手作課程可以參考他們的臉書呦🧑‍🎨

https://www.facebook.com/lixiaostory52?mibextid=LQQJ4d

🍊憨兒柑仔店

裡面有賣很多餅乾

採自助投幣的方式！

裡面賣的商品也都不貴

一包乖乖只要$10～～

🌲營業資訊:

真善美基金會柑仔店:10:00-17:00(週一公休）

讀讀小茶屋:11:00-18:30(週一公休)

御前上茶:11:00-18:30(週一公休)

🚗停車資訊&交通方式：

1.中壢國小地下停車場並從B出口(康樂路出口)右轉步行2分鐘

2.地址：320 桃園市中壢區博愛路52號

3.中壢火車站步行10分鐘

✨🤍注意事項

進入日式木地板館舍須著襪，請自備襪子

沒有帶的話外面也可以購買，一雙$10

非常佛心的價格～

以上分享到這邊

真的非常推薦假日來這邊呦

有很濃厚的日式氣息

很讓人放鬆🇯🇵