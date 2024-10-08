哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享一個秘密景點
位置在桃園中壢
名字叫做壢小故事森林🌳
園區內也有很多店家
目前有運營的店家有故事憨仔店、憨兒柑仔店、讀讀小茶屋、御前上茶🍵
以下就來跟大家一一介紹～
🍵讀讀小茶屋
🐟包含繪本故事屋及文創周邊空間和即將開業的超萌鯛魚燒店
然後裡面有很多書可以看
店內也有販賣冷泡茶
真的很好喝
Btw這個不是一般的冷泡茶
裡面有加一些花瓣～🌸
喝的時候可以聞到濃郁的花香味
P.s.低消一罐冷泡茶🍵
🍃御前上茶
喜歡抹茶的人必來
店內都是抹茶系列的甜點
宇治抹茶霜淇淋
🌞很抹，不過夏天融化的很快
要快點吃完
抹香檸檬綠
檸檬抹茶，很清爽的味道
抹茶控必喝
宇治抹茶凍
🫘宇治抹茶凍+蜜紅豆+白玉
宇治抹茶鬆餅
有附茶凍的料，可以加上去
鬆餅外面烤的酥脆，裡面QQ的
口感不錯🤤
🍊故事憨仔店
是由憨兒經營
不定期推出手作DIY課程
相關手作課程可以參考他們的臉書呦🧑🎨
https://www.facebook.com/lixiaostory52?mibextid=LQQJ4d
🍊憨兒柑仔店
裡面有賣很多餅乾
採自助投幣的方式！
裡面賣的商品也都不貴
一包乖乖只要$10～～
🌲營業資訊:
真善美基金會柑仔店:10:00-17:00(週一公休）
讀讀小茶屋:11:00-18:30(週一公休)
御前上茶:11:00-18:30(週一公休)
🚗停車資訊&交通方式：
1.中壢國小地下停車場並從B出口(康樂路出口)右轉步行2分鐘
2.地址：320 桃園市中壢區博愛路52號
3.中壢火車站步行10分鐘
✨🤍注意事項
進入日式木地板館舍須著襪，請自備襪子
沒有帶的話外面也可以購買，一雙$10
非常佛心的價格～
以上分享到這邊
真的非常推薦假日來這邊呦
有很濃厚的日式氣息
很讓人放鬆🇯🇵