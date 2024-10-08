

前陣子某天傍晚，老婆說晚餐很想吃烤肉飯便當，而在阿發家住的下新莊，原本有一間很合我們口味的店家，可惜近幾年的味道，越來越偏鹹膩，母女倆已不太能接受。只好上網查了一下，有沒有其他家我們還沒吃過，看起來還不錯的。結果查到這家，離我們家有段距離，快到樹林交界的「太賀烤肉飯」。店家標榜居酒屋等級醬料燒烤，吃過後讓我這肉控覺得，其三拼烤肉便當不僅高CP值，還能一次滿足吃到三種肉。所附的三種配菜＋瓜仔肉，相對也不差。這是在下新莊，目前最能合我們一家四口口味的烤肉飯便當～

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▲店外觀

位在民安西路的「太賀烤肉飯」，

招牌算是還蠻明顯的。







▲店門口

平日還沒11點半，

位在白天不熱鬧的地段，

店前卻已出現購買的人潮。







▲燒烤爐

店家標榜居酒屋等級醬料燒烤







▲內用區

平日還沒11點半，

店內沒幾位客人，

但靠外側的餐桌上，

已擺放不少客人訂購的便當。







▲價目表

70元~110元間的平價便當價位







▲三拼烤肉飯110元（內用）

三拼為：烤五花、烤雞柳、烤肉片，

便當附三種配菜＋瓜仔肉，

一次可吃到三種肉，

又不貴，

肉控的我當然要點這～







▲免費附湯

這有料且喝起來還順口，

不像一些便當店的附湯，

沒有料沒啥味道。







▲三拼烤肉飯（外帶）

這外觀看起來，

不僅三種烤肉誘人，

份量也足，

讓我們吞了幾口口水。

老婆還說，

雖然不能選配菜，

但提供的三種配菜＋瓜仔肉，

比很多平價的便當菜好吃，

且最近颱風，

還有綠色蔬菜，

真不錯～







▲烤五花







▲烤雞柳







▲烤肉片







▲烤雞排飯100元

現在外面一片雞排，

都賣75~80元了，

且這便當還附三種配菜＋瓜仔肉，

烤雞排飯的CP值也不錯～







▲烤雞排，大片厚實

這的烤肉飯，

個人雖覺得肉烤的不夠久，

我比較喜歡有點微焦的香氣與口感。

但對於辦公室的上班族來說，

吃起來相對負擔較輕，

醬汁也不會過於鹹膩。

以烤肉飯便當來說，

配菜也不錯吃，

不像其他有些店家的便當配菜，

我真是吞不下...

「太賀烤肉飯」，

可說是CP值高又好吃的選擇～



【營業時間】（週一～週五）10：00～14：00，16：00～19：30； 週六10：00～13：30； 週日店休

【地 址】新北市新莊區民安西路250號

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