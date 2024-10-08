天氣很熱，家都不知道能去哪

只好去逛賣場，賣場很方便

美食街很多可以選擇

離我家最近的賣場三重家樂福

家樂福裡面 #三商巧福 #石二鍋 #momo壽喜燒

#定食8 #和民 #龜記 吃的選擇性很多

那天小孩說很想吃拉麵

就去了#花月嵐

⬆️每次看到辣味拉麵，我都很想嚐試，我自己覺得，我很能吃辣，但聽說之前有一款#地獄拉麵非常之可怕，所以每次都只是看看。

物價高漲，但這次去#花月嵐，我倒覺得，價格沒有調漲很多，只是 #白飯貴了點，一碗$30，不知道是不是 #月光米比較貴

也有許多新口味的拉麵🍜

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兒子：不➕蒜少一味

這次是他們的新口味，醬油味湯頭，但，我個人覺得，湯頭很鹹，那個湯幾乎是無法入口

先生則是點了辣味拉麵，正確名字忘記了，先生說：不會到噴火的口感，但真的很鹹

⬇️來到#花月嵐，我覺得最不可或缺的就是他們的#辣韭菜，我覺得這個超經典，一家三口，跟店家大概續了四次 #辣韭菜。

現在桌面的調味料，只剩這幾款，#辣韭菜跟 #蒜頭🧄，都要跟服務人員拿，可能是怕 #年輕人搗蛋，在裡面加料吧！

這次吃 #花月嵐，其實也就感覺很一般，沒有特別的巧思跟特色了，感覺就是比較貴的麵店，也可能是我沒點到對的口味吧‼️

但喜歡的人還是很多，當天非用餐時間去，依然小排了一下。久久去一次是真的還不錯，但希望店家可以提供➕清湯的服務，不然真的太鹹了。