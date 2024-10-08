為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

2024-10-08 14:19:00 peixunlan 人氣：65
share
窩客好文

peixunlan

發表篇數：12篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

花月嵐拉麵-重新家樂福店
phone02-29991057
place新北市三重區重新路五段654號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

天氣很熱，家都不知道能去哪

只好去逛賣場，賣場很方便

美食街很多可以選擇

離我家最近的賣場三重家樂福

家樂福裡面 #三商巧福 #石二鍋 #momo壽喜燒

#定食8 #和民 #龜記 吃的選擇性很多

那天小孩說很想吃拉麵

就去了#花月嵐

 

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

⬆️每次看到辣味拉麵，我都很想嚐試，我自己覺得，我很能吃辣，但聽說之前有一款#地獄拉麵非常之可怕，所以每次都只是看看。

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

物價高漲，但這次去#花月嵐，我倒覺得，價格沒有調漲很多，只是 #白飯貴了點，一碗$30，不知道是不是 #月光米比較貴

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

也有許多新口味的拉麵🍜

🍜🍜🍜🍜🍜🍜🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟🥟

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

兒子：不➕蒜少一味

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

這次是他們的新口味，醬油味湯頭，但，我個人覺得，湯頭很鹹，那個湯幾乎是無法入口

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

先生則是點了辣味拉麵，正確名字忘記了，先生說：不會到噴火的口感，但真的很鹹

⬇️來到#花月嵐，我覺得最不可或缺的就是他們的#辣韭菜，我覺得這個超經典，一家三口，跟店家大概續了四次 #辣韭菜。

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

現在桌面的調味料，只剩這幾款，#辣韭菜跟 #蒜頭🧄，都要跟服務人員拿，可能是怕 #年輕人搗蛋，在裡面加料吧！

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

新北市三重區新北市三重區拉麵『花月嵐』

這次吃 #花月嵐，其實也就感覺很一般，沒有特別的巧思跟特色了，感覺就是比較貴的麵店，也可能是我沒點到對的口味吧‼️

但喜歡的人還是很多，當天非用餐時間去，依然小排了一下。久久去一次是真的還不錯，但希望店家可以提供➕清湯的服務，不然真的太鹹了。

 

 
 
創作者介紹
創作者 我不胖，只是肥 的頭像
我不胖，只是肥

藍珮熏的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#拉麵
morechevron_right
文章關鍵字
拉麵 豚骨 味噌 辣韭菜 more
檢舉
share
chevron_left

台北市中山區『美食火鍋』犇鱻涮涮鍋，涮起來，
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up