內湖上班族請把這間收藏好！

當天我們吃完就立刻分享給在內湖工作的朋友以及住在內湖的友人們～

地點位於港墘站附近，步行約10分鐘內可以抵達，

串香殿外觀像是熱炒店感，有販售商業午餐和晚餐，還有串燒，竟然還有火鍋！

根本就是複合式的居酒屋型態，有夠厲害～

咖哩飯很多人推薦，但更吸引我目光的是屏東飯湯～

沒去過屏東的我，對於屏東飯湯總是嚮往；周先生也沒去過屏東，不知道屏東飯湯是什麼，

所以這次對我們倆來說，就是很新鮮的嘗試啊！

聽店員說，自從串香殿開賣屏東飯湯之後，就有很多屏東北漂到內湖工作的游子，來吃這家鄉味～

除此之外，串香殿顛覆串燒店，竟然還有麻辣燙，

下班後想吃套餐的話，也有各式燒肉套餐、海鮮套餐或是牛小排套餐等，

很適合一個人來享用晚餐！

最讓我們喜歡的是串香殿的環境，沒有過多的裝飾，

那大螢幕讓我們在當天看颱風新聞看得好爽～～

周先生還問說，等有足球比賽的時候，串香殿能不能轉播大型球賽

如同上述，串香殿販售串燒，但不會有太濃郁的燒烤味道，

串燒料理台就在門口進來、結帳櫃檯後方，

師傅很專注的烤著每一個食材，

大概是串香殿的排煙系統做得非常好，所以店裡的空氣流通很順暢！

串燒的部分，可以到冰櫃去挑選，

很喜歡串香殿食材擺放的方式，尤其是底下金色盤子，整個很高級感！

除了去冰櫃欣賞食材以外，串香殿也有清楚的菜單！

商業午餐這張，蛋塔也推薦給很多在內湖工作的朋友們～

接下來就是晚餐菜單，

從這是烤物，到飯麵、炸物，還有鍋物都有，

真的是來一趟串香殿可以滿足想吃各式各樣食物的慾望欸～

也有提供各式酒精性飲品、無酒精飲料！

西班牙蛋塔貼心提醒：未成年請勿飲酒～

也有不定期的打卡追蹤活動，或是google五星好評送小菜的活動唷!

串香殿提供多樣化的行動支付，大家也可以善用起來

店員送上餐具，每個人都有一大一小的碗？？？

串香殿的餐具也很精緻，我們都很喜歡！

店員說了才知道，原來要用碗喝飲料，

充分實現了大口吃肉大口喝酒的願望！

不過我們喝綠茶啦！

倒在碗裡的感覺好彭派

然後再乾杯，這樣喝飲料怎麼感覺更好喝～

海鮮湯飯 $280

本來想點屏東飯湯的我們，看到海鮮飯湯只要$280，我們就被吸引過去了～

點了真的好對阿～超多海鮮、分量超值，重點是都超級新鮮！！

因為飯湯加入海鮮的關係，變得有夠鮮甜，超扯～

串香殿的店員特別介紹，老闆娘就是來自屏東，所以這真的是正統屏東人製作的飯湯唷～大家快快吃起來！！！

蚵仔大小至少有10顆以上，每一顆都是飽滿新鮮，

不是那種誇張大的size，這樣小而美的大小，搭配著飯一起吃下肚，

每一口都是新鮮！

小卷，周先生直說超新鮮！

真的每一口的咀嚼都可以吃到小卷的鮮甜，

蝦子也是大蝦來著，

看周先生剝殼輕鬆，就可以知道串香殿的蝦子用料也新鮮，

吃入口中也是Q彈，真心覺得我們點海鮮湯飯，這選擇太對了！

蛤蜊的SIZE也很大！每一顆都實實在在的在殼裡，

吃起來有夠過癮！

都說是飯湯了，裡面的飯絕對也是重點，

吸飽了湯汁的米飯，我的天兒每一口吃下肚都像是徜徉在大海般的浪漫～

會讓人一口接著一口吃，好邪惡的一大碗！

當然除了海鮮料以及飯湯以外，裡面還有蟹肉棒、丸子等！

私房辣椒蒜蓉醬

對我來說真的是夭壽有夠辣！但周先生無敵滿意，

嗜辣者一定不能錯過～～

柳葉魚 $25/尾

杏鮑菇 $30/串

秘製醬料櫛瓜串 $30/串

串香千層豆皮 $15/串

烤牛肚串 $100/串

串香殿的串燒讓我們覺得很原型食物，

許多的串燒店都會將食物先炸再烤節省時間快速出餐，

但是串香殿的串燒全部都是直接放上烤網去烤，需要長時間等待，

但相信我！等待是值得的，食物的鮮甜全部保留住，

柳葉魚不會過硬，杏鮑菇富含水分，櫛瓜也是一咬下就會爆汁，再加上上面的秘醬帶點蒜香又帶點甜味好迷人！

串香千層豆皮，帶著豆香氣很舒服；

烤牛肚串我們覺得超級必點，除了其他地方很少見以外，那牛肚的香氣和口感的Ｑ彈，讓人一吃就愛上，

串香殿的醬汁不會過鹹膩，反而更能突顯食材的新鮮！

鹽烤虱目魚肚 $180

外皮烤得酥脆，但魚肉依然鮮嫩，尤其是那肥肚肚，是我最愛的部分啊！

肥腸串 $55/串

老饕酒香香腸 $100

肥腸串則是烤的酥脆感，吃起來有點像是餅乾，越嚼越香！

老饕酒香香腸我們一吃就回不去了，怎麼可以有香腸的酒香氣那麼舒服～

而且不油不膩沒有肥肉，咬下也會噴出肉汁，可能是因為串香殿的食材不會先炸過，直接上烤爐，

那食材的鮮美一直到上桌都還維持住！

奶油絲瓜蛤蜊 $230

滿滿的奶油香氣，這用料不手軟啊！

蛤蜊也是一個無敵爆多，而且超肥美～

絲瓜則是很鮮甜，雖然是用奶油烹煮，但是那甜味依然存在著！

鍋物 雞白湯 $200

真心覺得這鍋底只要$200，很扯！

雞白湯的湯頭很單純，帶著蔬菜的甜味，再加上裡面有超多料～

如果是一個人來，當作是吃個小火鍋當晚餐，也是很可以欸！

蜜汁雞腿排 $180

拜託拜託大家！！！這個絕對是串香殿的招牌！！！

到此必點，難以忘懷的美味，點了需要等待20分鐘左右的時間！

因為是直接生雞肉上烤網烤到酥酥脆脆帶蜜汁香氣～

從來沒想過用直接烤的雞排可以這麼酥脆，而且裡面的肉鮮嫩無比，還有那肉汁阿阿阿阿阿～～～～

真的超欠吃！請大家到串香殿一定要點他！！！！蛋塔拍胸超推薦～

真的是太好吃了，又沒有過度調味，

讓我跟周先生是搶著吃光啊！

串香殿也有地下室可以利用～

如果有小公司聚餐或是三五好友吃飯，地下室超適合的阿！

聽說假日的時候用餐的人潮會滿到地下室，大家記得要先電話訂位預約起來喔！

〖店家資訊〗

店 名：串香殿

地 址：台北市內湖區港墘路72號

營業時間：周一~周五 11:30-13:30、17:00-23:00、周六～周日 17:00-23:00

營業電話：02 8797 2772

官方FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093194033108&mibextid=2JQ9oc

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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