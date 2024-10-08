這家「如意麵食館」有營養又好吃的牛肉麵

除了傳統清燉和紅燒口味，還有番茄和南瓜口味湯頭，兼顧美味和健康

加上捲餅、水餃等餐點，每到用餐時間總是人潮滿滿~

到底有什麼特色呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉如意麵食館位置

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如意麵食館位於光復路，靠近必勝客 新竹馬偕店。

👉如意麵食館環境介紹

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店內是傳統小吃店的格局，每到用餐時間都可以看到滿滿人潮

店家免費提供的麥香紅茶挺好喝的，有清甜茶香，清爽解渴，搭配牛肉捲餅一起吃非常棒

這邊加麵不加價喔，不過提醒大家要吃完、勿浪費食材，如果沒有吃完請投10元做公益喔

醬料、餐具就自行取用啦！

店家特製的炒酸菜可以搭配牛肉麵一起吃

湯頭是用大量的蔬果熬煮，店家還會將熬煮湯頭的紅蘿蔔、白蘿蔔和玉米放到櫃檯前的桌子，讓客人自行取用

我們也夾了一碗當作小菜來享用~

👉如意麵食館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

牛肉麵有清燉、紅燒、南瓜和蕃茄湯頭，麵條有細拉麵和大寬麵可以選擇。

一般食量的朋友可以點正常麵量，大胃王的朋友可以免費加麵，不過提醒不要浪費

還有水餃、湯餃、捲餅等多種選擇~

👉如意麵食館用餐心得分享

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來開動吧！

如意麵食館的牛肉麵讓人一吃愛上，我們來訪2次吃了不同口味的麵食分享給大家

小米大推番茄牛肉麵/大寬麵(160元)，一上桌就聞得到蕃茄濃郁的香氣，牛肉的Size也不小喔

湯頭有蕃茄濃郁的酸甜滋味，口感挺清爽的，可以整碗喝光光！

牛肉燉煮的軟嫩又甜，牛筋的部分很有膠質，搭配蕃茄湯頭非常完美

大寬麵吸附蕃茄湯頭讓人一口接一口吃不停~

這是我們第一次來訪沒吃到的南瓜牛肉麵/細拉麵(160元)

喜歡吃南瓜的朋友，來用餐一定要先點它。

南瓜湯頭有南瓜纖維的口感，加上自然的甜香，小結巴超愛的

牛肉搭配南瓜就是很有營養的組合，南瓜控一定要嚐看看喔！

細拉麵吸附湯頭濃郁的滋味，也讓人一口接一口吃不停~

總匯牛肉麵/大寬麵(230元)料很多，有牛肉、牛肚和牛筋

清燉、南瓜、蕃茄、紅燒湯頭四選一。

紅燒湯頭有濃郁的藥膳香氣，口味偏甜、不會辣，小米覺得還好，個人偏愛蕃茄和南瓜湯頭

不只牛肉燉煮地很嫩，牛肚和牛筋也嫩又入味，大口大口吃肉挺爽的 XD

這是小米聽到阿姨在喊今天只剩幾碗的湯餃，聽到只剩幾碗，我們馬上點起來了

如意湯餃(120元)使用紅蘿蔔、白蘿蔔等蔬菜熬煮的湯頭，自然的甘甜，有媽媽的味道 XD

湯裡還有榨菜肉絲耶！清爽清甜的滋味讓我們印象深刻喔

水餃挺大顆的，內餡是韭菜豬肉餡，外皮不會太厚，吃完這碗湯餃還挺飽的

牛肉捲餅(150元)可以選擇辣或不辣的口味。

小結巴最愛吃捲餅了。

我們選的是辣味，內餡有滷牛腱、酸辣菜、小黃瓜和甜麵醬等，餅皮酥酥的，有嚼勁的口感，很適合多人分享喔

其他小菜就給大家參考，紅燒豆腐(25元)。

紅燒豬皮(30元)挺Q彈的~

素雞(20元/個)。

以上是我們的心得分享，如意麵食館的蕃茄和南瓜牛肉麵非點不可，小米很推薦

牛肉捲餅和湯餃也不妨嚐看看喔！

👉如意麵食館營業時間地址

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🌟店家資訊：如意麵食館

🏠地址：新竹市東區光復路二段746號

☎電話：03 571 0212

⏰營業時間：11:30–13:45,17:00–19:45 (週一公休)

粉絲團：如意麵食館

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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