中壢新開一家平價美味的串酒場！

「星·酒場」不只有多種串烤料理，還有很便宜的炸物

串燒價廉物美，最低30元起，幾乎不會超過50元，真正銅板價就吃得到

老闆娘強調美式炸雞是自己醃製、裹粉油炸，價格平實

像是5號餐有3隻雞翅、3隻腿塊、2隻雞腿才300元，一隻不到40元~

內用配酒，或是外帶回家跟家人一起配飲料、看劇都超過癮

每天新鮮熬煮的湯品也不能錯過，吃飽後來碗熱湯解膩又解酒。

如此好康的串酒場，快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉星·酒場位置及停車方式

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星·酒場位於興國路上，開車的朋友可以把車停在中美停車場。

如果要喝酒的朋友記得坐計程車或朋友的車來喔

👉星·酒場環境介紹

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店內有可容納3人的圓桌和大方桌，所以人多人少來這邊用餐都不是問題

牆上的文字蠻有梗的，下班後跟好友來吃吃喝喝釋放壓力吧

店家提供各式啤酒、無酒精飲品任君挑選~

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

串燒有雞羊牛豬肉、豆類、蔬菜等多種選擇

不管是外帶、內用都是自助夾取。

老闆娘研發獨門的醬汁，鹹中帶甜的滋味跟各種串燒都很搭~

吃起來不會太鹹膩，有淡淡的醬香，很下酒喔

👉星·酒場菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炸物和串燒的選擇性都很多，串燒基本上都是銅板價就吃得到

炸雞都是自己醃製、裹粉油炸，最超值的5號餐有雞翅、雞腿和腿塊共8隻，一隻不到40元，愛吃美式炸雞的朋友不能錯過~

湯品是老闆娘每天新鮮熬煮的，非使用調理包，有香菇雞湯、鳳梨苦瓜雞和鮭魚味噌湯三款，每天隨機供應。

👉星·酒場用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和哆啦來吃美食喝酒忘憂，當然要擺滿一桌啦

首推5號餐/3隻雞翅、3隻腿塊、2隻雞腿(300元)，外帶的話會用紙桶盛裝。

算了一下，這樣一塊不用40元，算蠻平價的說。

老闆娘強調炸雞是當天新鮮處理、醃製的，熱熱地撕開有肉汁流出

外皮鹹香薄脆，加上軟嫩多汁的肉質涮嘴好吃，特別是雞翅非常鮮嫩~

有小米很愛的腿塊耶！

脆皮加上軟嫩甜美的肉質，非常下酒，配珍奶也很不錯喔 XD

小結巴最愛的雞腿，撕開一樣有肉汁流出。

薄皮嫩雞的口感讓我們一致大推，喜歡美式炸雞的朋友不能錯過

接下來是串燒時間啦！

來這邊點串燒不用手軟，基本上只要銅板價就吃得到各式肉類、蔬菜和豆類串燒

墾丁大街烤櫛瓜要100元，這裡只要40元就吃得到。

櫛瓜(40元)烤的火侯剛好，軟軟的、帶有脆度，不會烤過頭，也不會太生~

加上鹹中帶甜的醬香，一口咬好過癮喔！一串才40元是必點的啦

雞肉串也很推薦！

帶皮雞腿肉(50元)，在串酒場以這個價格來說真的很平價。

外皮烤至金黃油亮，加上醬香讓人一口接一口吃不停

特製雞肉串(45元)加入青蔥一起烤，風味又不太一樣，而且只要45元很便宜。

肥腸(45元)一樣不用銅板價就吃得到，吃起來不會太乾，有微脆帶嫩的口感~

松阪豬(45元)有脆度的口感，吃得到豬肉本身的甜味，搭配醬香超下酒的

牛肋串(55元)是少數超過銅板價串燒，有嫩中帶嚼勁的口感，越嚼越甜喔！

孜然羊肉(50元)很受歡迎，即使冷掉口感也不硬

沒什麼羊騷味，嫩中帶嚼勁的口感，加上孜然粉調味很下酒~

骰子牛(55元)加上蔥香也不錯。

哆啦很喜歡培根蔥捲(45元)和鳳梨培根(45元)。

特別是鳳梨培根，鳳梨酸甜多汁加上嫩嫩、不會太肥的培根，讓人一口接一口吃不停

培根蔥捲帶有青蔥辛辣的口味~

玉米(60元)聽說最近玉米比較貴一點。

月亮蝦餅(120元)雖然偏薄一點，不過有蝦香和魚漿甜味，加上酸甜醬汁很下酒喔！

今日湯品是鮭魚味噌湯(400元)，看得到鮭魚頭耶 (謎之聲:小米你怎麼講起來貴貴的 )

湯裡還有鮭魚肉塊、豆腐、鴻喜菇等，偏鹹的口味，適合喝酒後想解解酒的人喝~

建議大家趁熱喝，比較喝得到魚肉甜味，冷掉的話魚腥味比較明顯。

以上是我們的心得分享，星·酒場的炸物和串燒都很平價，大推炸雞套餐，獨門醃漬配方加上鮮嫩肉質很下酒

串燒系列有鹹中帶甜的醬汁，大都只要銅板價，是下班後來吃串烤、炸物的新選擇。

👉星·酒場營業時間地址

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🌟店家資訊：星·酒場

🏠地址：桃園市中壢區興國路36號

☎電話：0982 666 075

⏰營業時間： 20:00~02:00

粉絲團：星·酒場

➡️現金交易／內用一成服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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