為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜頭家娘福蛋

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜頭家娘福蛋

2024-10-08 16:50:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：45
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：270篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

頭家娘福蛋滷味
place新北市淡水區後寮11號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

 

懶人福音宅配美食又來了！跟我一樣的懶人絕不要錯過~最近開箱到來自淡水的「頭家娘福蛋」宅配滷味，堅持純手工、絕不添加化學香精，真空包裝打開即食！香滷夠味、好吃涮嘴！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

採用真空包裝，打開就可以即食，若喜歡Q軟口感可以再使用微波爐、電鍋或氣炸鍋加熱~超級方便的！不管是家庭常備菜、下酒菜或是嘴饞當宵夜都可以安心吃！不添加化學香料與防腐劑，手工滷製~最純粹的美味！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

滷味各個都很入味~看看這色澤~真的很不錯！除了福蛋以外其他都有分原味與辣味~

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

香辣滷豆乾（350g/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

開封即食，冰冰的吃也很美味！吸飽湯汁，每顆都很多汁！越吃越涮嘴！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

福蛋（6/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

他們的滷蛋真的100分！完全可以當常備菜~吃起來Q彈入味~蛋香與醬香在口中越嚼越香！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

嬌羞雞胗（130g/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

他們的雞胗滷得透徹~完全沒有內臟類的腥味！吃起來有獨特的嚼勁~不能不愛耶！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

放山土雞翅小腿（200g/包）

使用元榆牧場的沖浪土雞翅小腿，個頭大、紮實的肉質~不知不覺會一支接一支！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

Q彈豬血糕（300g/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

豬血糕需要加熱！我使用氣炸鍋加熱，更有Q彈的口感~一點都不軟爛~醬香巴在豬血糕上超好吃！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

香滷甜不辣（200g/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

甜不辣也是需要加熱的品項~我選擇辣味的，吃起來香辣Q軟帶有嚼勁，灑上蔥花更讚！

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

Rocker雞腳（5/包）

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

這個雞腳有夠大隻！！！這也是選擇辣味的~帶有膠質感、香氣十足！當做下酒菜再適合不過了！一邊追劇一邊啃雞腳也很不錯~

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

整體來說，「頭家娘福蛋」絕對是可以無限回購的宅配滷味！醬香十足、鹹中帶點甜味，不管是當作家庭便當常備菜、配著啤酒當作下酒菜或是單純當作宵夜都很不錯！

【 頭家娘福蛋 】
 店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100057268277081
 店家IG https://www.instagram.com/myboss_fudan/

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

宅配美食｜懶人福音！加熱即食好吃滷味！當作下酒菜宵夜都適合｜

文章標籤
頭家娘福蛋評價 頭家娘滷味評價 頭家娘滷味 頭家娘滷味好吃嗎 宅配滷味推薦 手工滷味開箱 網購好吃滷味推薦 團購滷味推薦 家庭必備滷味推薦 無添加滷味推薦 加熱宵夜推薦 加熱即食滷味開箱 下酒菜滷味分享 年節滷味禮盒分享 頭家娘福蛋
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

文章關鍵字
頭家娘福蛋評價 頭家娘滷味評價 頭家娘滷味 頭家娘滷味好吃嗎 more
檢舉
share
chevron_left

台中南屯｜10周年慶升級巨無霸大蝦！大火快炒福
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up