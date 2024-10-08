懶人福音宅配美食又來了！跟我一樣的懶人絕不要錯過~最近開箱到來自淡水的「頭家娘福蛋」宅配滷味，堅持純手工、絕不添加化學香精，真空包裝打開即食！香滷夠味、好吃涮嘴！

採用真空包裝，打開就可以即食，若喜歡Q軟口感可以再使用微波爐、電鍋或氣炸鍋加熱~超級方便的！不管是家庭常備菜、下酒菜或是嘴饞當宵夜都可以安心吃！不添加化學香料與防腐劑，手工滷製~最純粹的美味！

滷味各個都很入味~看看這色澤~真的很不錯！除了福蛋以外其他都有分原味與辣味~

▼香辣滷豆乾（350g/包）

開封即食，冰冰的吃也很美味！吸飽湯汁，每顆都很多汁！越吃越涮嘴！

▼福蛋（6顆/包）

他們的滷蛋真的100分！完全可以當常備菜~吃起來Q彈入味~蛋香與醬香在口中越嚼越香！

▼嬌羞雞胗（130g/包）

他們的雞胗滷得透徹~完全沒有內臟類的腥味！吃起來有獨特的嚼勁~不能不愛耶！

▼放山土雞翅小腿（200g/包）

使用元榆牧場的沖浪土雞翅小腿，個頭大、紮實的肉質~不知不覺會一支接一支！

▼Q彈豬血糕（300g/包）

豬血糕需要加熱！我使用氣炸鍋加熱，更有Q彈的口感~一點都不軟爛~醬香巴在豬血糕上超好吃！

▼香滷甜不辣（200g/包）

甜不辣也是需要加熱的品項~我選擇辣味的，吃起來香辣Q軟帶有嚼勁，灑上蔥花更讚！

▼Rocker雞腳（5隻/包）

這個雞腳有夠大隻！！！這也是選擇辣味的~帶有膠質感、香氣十足！當做下酒菜再適合不過了！一邊追劇一邊啃雞腳也很不錯~

整體來說，「頭家娘福蛋」絕對是可以無限回購的宅配滷味！醬香十足、鹹中帶點甜味，不管是當作家庭便當常備菜、配著啤酒當作下酒菜或是單純當作宵夜都很不錯！

【 頭家娘福蛋 】 ▸ FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057268277081 店家 ▸ IG ｜ https://www.instagram.com/myboss_fudan/ 店家

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