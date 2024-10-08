《MEN EIJI TAIWAN》這間台中拉麵店，在勤美綠園道開一陣子了，大家都吃過沒？MEN EIJI TAIWAN是很有名的日本拉麵店，在日本獲獎無數，獲得多次獎項肯定，很多人去日本北海道旅遊，都會去吃北海道扎幌拉麵 MEN EIJI，現在不用出國也能吃到拉～《MEN EIJI TAIWAN》分店就開在台中，剛開幕就是超夯的勤美美食，MEN EIJI TAIWAN目前只提供5種拉麵，可以調整湯頭的濃厚，麵條也可以選擇軟中硬，自由度相當高，獨特的鴨骨高湯，喝起來清爽不油膩，有喝湯習慣選淡或普通就好～

MEN EIJI TAIWAN

MEN EIJI是米其林必比登推薦日本拉麵，很多人去日本北海道旅遊，還會特別去吃北海道扎幌拉麵 MEN EIJI，現在不用出國也能吃到啦！還是最道地的日本拉麵，《MEN EIJI TAIWAN》就開在台中勤美綠園道，對面是勤美美食鹽水麵店，地點很好找，MEN EIJI TAIWAN主打鴨湯系拉麵，目前只開放一樓，座位不多，所以用餐時間人特多，建議避開用餐時間比較不用久候～

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MEN EIJI TAIWAN資訊

電話：0423015070

時間：二~四、11:30–14:30、17:00–21:00 ； 六日 11:30–21:00

地址：40350台中市西區中興街130號 / 地圖

MEN EIJI TAIWAN在哪

《MEN EIJI TAIWAN》就開在塩水麵店斜對面，位子非常好找，附近停車還算方便，這附近還有一間很厲害的台中拉麵，從巷子走就會看到，這間信川屋真的很厲害，每隔一段時間去吃，都能感覺到湯頭又更厲害了！這間店可以說一直在進化😂

MEN EIJI 發源自北海道札幌，入選過北海道米其林指南的必比登名單，還有其他大大小小獎項，就不一一列出了，主要特色是用鴨骨熬出精髓高湯，加上自製麵條而聞名。

這天來吃MEN EIJI TAIWAN，時間抓得特別早到，11點半開門，我們11點15就來排隊了，排到了第4組，真的非常靠前！因為前幾天經過看到用餐大排長龍，實在是排怕了，所以～寧願提早到，也不願多等20、30分鐘。

到了就沿著自助點餐機紅龍排隊點餐，點餐介面很好操作，去過麥當勞、摩斯漢堡一定不陌生。

MEN EIJI TAIWAN菜單

MEN EIJI TAIWAN菜單當時只提供鴨湯系的拉麵選擇，只有醬汁鴨白湯麵、醬汁鴨清湯麵、味噌鴨濃湯麵、鹽汁鴨白湯麵、鹽汁清湯麵5種台中拉麵，麵條可以選擇軟硬度，有軟、普通、硬3種，湯也一樣可以選濃郁度，有淡、普通、濃一樣3種。

11點半就會開放進入，透過叫號進場，來的時間算早，我們是第4組來的。

MEN EIJI TAIWAN內用空間

阿偉去吃MEN EIJI TAIWAN時，《MEN EIJI TAIWAN》才剛開幕沒多久，當時只有開放吧檯座位，座位不多約能坐下10人。

日本拉麵基本上較微鹹一點點，建議大家第一次來先點普通試味道，下次再來吃，再來調整風味。

座位前則是開放式廚房，可以完整看到店員製作過程，每個動作每個細節都非常講究，煮麵、加入高湯、擺料都在眼前完成。

《MEN EIJI TAIWAN》店員後方，則是不斷沸煮的美味泉源高湯，可以看到數量不少的鴨骨架在鍋裡熬煮。

後方大鍋不斷沸煮，把鴨肉、鴨骨中的精華盡數化入高湯中。

MEN EIJI TAIWAN / 味噌鴨濃湯麵 普+普

MEN EIJI TAIWAN味噌鴨濃湯麵端上來的時候，香氣蠻內斂的，但擺盤是真的很不錯，三片大大片的鴨胸肉，粉裡透紅很誘人，上面還有玉米筍、蔥花、洋蔥絲、筍乾等配料，豐富度很不錯。

味噌鴨濃湯頭偏鹹一點點，但湯的濃郁厚度很不錯，有味噌增香添加層次，喜歡略重口味，這碗很推薦。

鴨肉也給得很有誠意，直接擺上三片，色澤看起來粉嫩粉嫩，在拉麵中是絕對的焦點。

鴨肉是用舒肥方式處理，鴨皮部分還有炙燒過，吃起來的口感是又嫩又香，一不小心就會沉迷其中。

MEN EIJI TAIWAN / 醬汁鴨清湯麵 普+普

《MEN EIJI TAIWAN》醬汁鴨清湯拉麵湯頭看起來相當清澈，從顏色就能判斷，應該跟醬油離不開關係，底下同樣舖了很有勁道的拉麵麵條，上方舖著舒肥處理的鴨肉，搭配筍乾、豆芽跟洋蔥絲，第一點看起來稍顯普通。

湯頭喝起來有淡淡的醬油味，與昆布的海味、鮮味融合得很完美，再鹹的襯托下，尾韻在口中呈現清甜的滋味，湯頭是非常對胃！

舒肥鴨肉中心帶點粉色，鴨皮有特別炙燒，吃起來的時候有炙燒的香氣，舒肥作法吃起來的鴨肉口感，比燉煮的更加嫩口。

麵條依樣是點普通，吃起來有麵香， 同樣的微硬口感，但搭配的湯頭不一樣，味道上更顯清爽甘甜。

MEN EIJI TAIWAN / 醬汁鴨白湯麵

醬汁鴨白湯算是醬汁鴨清湯的升級版，在原先的清鴨湯中，加入濃郁高湯，喝起來的口感溫潤厚實，比起豚骨拉麵湯頭，味道更為清甜，油膩感也較少。

相這次在《MEN EIJI TAIWAN》點的三種台中拉麵，味噌口味反而是第三名，我更喜歡鴨清、鴨白湯頭喝起來的味道。

MEN EIJI TAIWAN / 煎餃

煎餃真的不便宜，一共5顆個要價130元…，平均一個26元，但不得不說煎得非常漂亮，金黃色澤帶些焦香味，看起來誘惑力滿滿。

這煎餃…讓我吃玩極度空虛，煎餃是好吃的，但份量就…。這一份的價格可以去向上水餃點40顆手工水餃了😂

MEN EIJI TAIWANQ評價

《MEN EIJI TAIWAN》這間新開的台中美食，值得一訪嗎？阿偉覺得沒吃過可以去！但MEN EIJI TAIWAN煎餃就很吃名氣的感覺，不是說不好吃，就是貴的很…財務自由可以試試，MEN EIJI TAIWAN招牌鴨拉麵味道很不錯，大推醬汁鴨清湯麵，清爽美味又好吃，非常厲害～

台中景點美食懶人包

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店家/景點資訊

店家名稱：MEN EIJI TAIWAN

所在地址：40350臺灣台中市西區中興街130號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：0423015070

評價：★★★★★

備註資訊：

二~四、11:30–14:30、17:00–21:00 Google即時導航





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