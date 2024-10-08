位於台北東區的餐酒館
【Cantine Marais 瑪黑餐酒】
以巴黎瑪黑區的文化和氛圍為靈感，
打造出一個既高雅又時尚的餐酒空間，
結合了歐陸風情與台灣在地食材，
提供法式創意歐陸料理，
瑪黑獨特且精緻的雞尾酒也是一大亮點，
在享受美食之餘，不彷來杯調酒，
體驗味覺上的新奇感受！
【Cantine Marais 瑪黑餐酒 敦南店】
- 地址：台北市松山區八德路三段8巷36號1樓
- 捷運：忠孝敦化站8號出口，步行7分鐘
- 電話：02-27221987
- 營業時間：12:00-14:30、17:30-23:00 (週一店休)
- FB：Cantine Marais 瑪黑餐酒
- 訂位：瑪黑餐酒敦南店 訂位
▼「瑪黑餐酒」
以獨特的黑色主題設計和極簡的美學風格，
營造法式浪漫氛圍，
讓人彷彿置身於巴黎的某個角落，
適合情侶約會或者朋友小聚。
【瑪黑餐酒 菜單】
開胃菜、義大麵、燉飯、魚雞豬牛排餐、甜點、調酒…等。
- Cocktail $999/3杯
- Mocktail $799/3杯
✔️低消：午餐$800、晚餐1000
✔️需另加10%服務費
✔️用餐時間：120分鐘
▶️ (瑪黑餐酒 菜單)
▼Cantine Marais的調酒別具一格，
推薦參加Happy Hour活動，
可從10款調酒中任選3杯$999！
【調酒】$999/3杯
- 熱辣風情
- 芭樂琴桃
- 羅勒蜜瓜
「芭樂琴桃」以清爽的芭樂和甜美的桃子為基底，調和出輕盈的果香風味，令人耳目一新。
「熱辣風情調酒」則以其辛辣刺激的口感讓人印象深刻，適合搭配重口味的菜餚。
【金沙地瓜炸雞】$380
瑪黑餐酒必點招牌菜
香酥可口的炸雞外衣，
居然融合了地瓜與鹹蛋黃元素，
風味鹹香中又自然甘甜，充滿驚喜！
配上「台中特產」東泉辣椒醬，
層次感立馬升級，台中人好開心！😋
【炙烤芥末小卷】$380
將台灣小卷與歐陸料理技法巧妙結合，
炙烤後的小卷仍然保持水嫩，
裡頭包著以芥末提味的「毛豆優格泥」，
視覺口感既衝突也相互輝映~~
【青蒜魷魚起司燉飯】$580
這道菜將台灣經典酒家菜
「魷魚螺肉蒜湯」融入燉飯，
搭配新鮮魷魚與清蒜的香氣，風味鮮美，
米粒的口感恰到好處，
外柔內硬，讓人一吃難忘。
【伊比利老饕】$1580
瑪黑必點！
精選的伊比利豬肉質嫩而多汁，
選用豬老饕上蓋肉經過精心烹調，
肉質鮮美多汁，充份保留了豬肉最美的一面，令人陶醉，
表現一點也不輸牛排！👍
【美國頂級奥瑪哈肋眼】$1880
菜單看起來很夢幻點的，
經過高溫炙烤3分熟的熟度，
牛排外層形成誘人的焦香，
內部則保持完美的嫩度，
每一口都充滿濃郁的肉香，
雖然不錯吃但也不驚豔，
(更推薦上面的伊比利老饕！)
【3杯調酒】$999
- 熱辣風情
- 芭樂琴桃
- 羅勒蜜瓜
「羅勒蜜瓜」融合了草本香氣與蜜瓜的甜蜜，
還附上一顆jelly, 口感清新，
為整餐帶來了完美的收尾。
《蛋寶543》
【瑪黑餐酒Cantine Marais】
融合了法式餐酒館的風格，
提供精緻的歐陸料理，
除了美食，也非常注重搭配的酒款，
不只提供高品質的紅白酒，
這裡的雞尾酒不僅口感豐富，外觀也非常講究，
擺盤和裝飾都很有藝術感，推薦喝一杯！
是一個可以在都市裡享受美食和美酒，
感受法式浪漫的好地方！
推薦給大家！💕
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