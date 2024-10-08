位於台北東區的餐酒館

【Cantine Marais 瑪黑餐酒】

以巴黎瑪黑區的文化和氛圍為靈感，

打造出一個既高雅又時尚的餐酒空間，

結合了歐陸風情與台灣在地食材，

提供法式創意歐陸料理，

瑪黑獨特且精緻的雞尾酒也是一大亮點，

在享受美食之餘，不彷來杯調酒，

體驗味覺上的新奇感受！

【Cantine Marais 瑪黑餐酒 敦南店】

▼「瑪黑餐酒」

以獨特的黑色主題設計和極簡的美學風格，

營造法式浪漫氛圍，

讓人彷彿置身於巴黎的某個角落，

適合情侶約會或者朋友小聚。

【瑪黑餐酒 菜單】

開胃菜、義大麵、燉飯、魚雞豬牛排餐、甜點、調酒…等。

Cocktail $999/3杯

Mocktail $799/3杯

✔️低消：午餐$800、晚餐1000

✔️需另加10%服務費

✔️用餐時間：120分鐘

▶️ (瑪黑餐酒 菜單)

▼Cantine Marais的調酒別具一格，

推薦參加Happy Hour活動，

可從10款調酒中任選3杯$999！

【調酒】$999/3杯

熱辣風情

芭樂琴桃

羅勒蜜瓜

「芭樂琴桃」以清爽的芭樂和甜美的桃子為基底，調和出輕盈的果香風味，令人耳目一新。

「熱辣風情調酒」則以其辛辣刺激的口感讓人印象深刻，適合搭配重口味的菜餚。

【金沙地瓜炸雞】$380

瑪黑餐酒必點招牌菜

香酥可口的炸雞外衣，

居然融合了地瓜與鹹蛋黃元素，

風味鹹香中又自然甘甜，充滿驚喜！

配上「台中特產」東泉辣椒醬，

層次感立馬升級，台中人好開心！😋

【炙烤芥末小卷】$380

將台灣小卷與歐陸料理技法巧妙結合，

炙烤後的小卷仍然保持水嫩，

裡頭包著以芥末提味的「毛豆優格泥」，

視覺口感既衝突也相互輝映~~

【青蒜魷魚起司燉飯】$580

這道菜將台灣經典酒家菜

「魷魚螺肉蒜湯」融入燉飯，

搭配新鮮魷魚與清蒜的香氣，風味鮮美，

米粒的口感恰到好處，

外柔內硬，讓人一吃難忘。

【伊比利老饕】$1580

瑪黑必點！

精選的伊比利豬肉質嫩而多汁，

選用豬老饕上蓋肉經過精心烹調，

肉質鮮美多汁，充份保留了豬肉最美的一面，令人陶醉，

表現一點也不輸牛排！👍

【美國頂級奥瑪哈肋眼】$1880

菜單看起來很夢幻點的，

經過高溫炙烤3分熟的熟度，

牛排外層形成誘人的焦香，

內部則保持完美的嫩度，

每一口都充滿濃郁的肉香，

雖然不錯吃但也不驚豔，

(更推薦上面的伊比利老饕！)

【3杯調酒】$999

熱辣風情

芭樂琴桃

羅勒蜜瓜

「羅勒蜜瓜」融合了草本香氣與蜜瓜的甜蜜，

還附上一顆jelly, 口感清新，

為整餐帶來了完美的收尾。

《蛋寶543》

【瑪黑餐酒Cantine Marais】

融合了法式餐酒館的風格，

提供精緻的歐陸料理，

除了美食，也非常注重搭配的酒款，

不只提供高品質的紅白酒，

這裡的雞尾酒不僅口感豐富，外觀也非常講究，

擺盤和裝飾都很有藝術感，推薦喝一杯！

是一個可以在都市裡享受美食和美酒，

感受法式浪漫的好地方！

推薦給大家！💕

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