在基隆港口西北側的山崖下，有一天然海蝕洞，傳說有修仙者在此得道飛升成仙，故名「仙洞」，充滿了神話色彩。更玄者，甚有呂洞賓於此仙遊的言之鑿鑿。較可靠的歷史記載：此處前身為清朝時期的「代明宮」，文獻中的別稱有「弁天神社」、「最勝禪寺」、「仙洞巖佛寺」等等。日據時期則有「靈仙洞最勝寺」、「靈仙洞最勝禪寺」、「基隆仙洞辨天宮」等等稱呼——是的，這裡就是基隆的洞穴勝境【仙洞巖】，一個歷史悠久寺廟，疫情大趨緩後忽然又爆紅起來，成為許多Youtuber紛紛來探秘的景點。

↓位於三面環山一面臨海的基隆市中山區仙洞社區、第一貨櫃集散中心旁，山門口四尊神像為「風」、「調」、「雨」、「順」四大天王。

↓時間已下午三點半，離仙洞巖謝絕香客的四點僅剩半小時。廟口因雨，顯得相當昏暗。

↓一入內，真的是洞穴奇景，有多少廟是安置在天然海蝕洞裡的？看到那《仙洞》、《海外洞天》筆酣墨飽的書法金字，滿滿的歷史之感，活脫脫就是傳説中仙人所居藏奇書的洞府「琅嬛福地」。

↓《海外洞天》由夏獻綸書於同治甲戌季夏吉旦；《仙洞》兩字則書於光緒十三年九月。別看仙洞不大，從清朝、日本至民國時期，竟共有16個包括遊誌、景觀記的石碑文。由於長久以來都是眾多旅人的熱點，對於此地的詩作創作亦為數不少。

↓仙洞分為主洞、右洞及左洞。傳說戰爭時白玉觀音曾於空中顯靈保護仙洞，故主洞為「圓通寶殿」，主祀觀世音菩薩。

↓由主洞右方進入為右洞，頗為寬敞，擺放了觀世音菩薩、文殊菩薩騎獅像、普賢菩薩騎象像等多具佛像供信徒參拜。同時保持了日本時期的觀音石佛，以及岩壁上過往旅人所刻的筆墨遺跡。

↓右洞盡頭最寬處主祀三寶佛祖。

↓精彩的來了——左洞，入口就在主洞神壇旁，俗稱的一線天——長80公尺，僅容一人通過的狹窄洞穴，也是網紅們相繼來仙洞巖拍攝的主要原因。

剛進入還好，一個人滿容易通行，但越深入，空間越窄，非常殘酷的，根本測試身材的地方，太胖者，一定會被岩壁拒絕通行！

其實這邊我幼年時就來過了，少數殘存的童年記憶，連腰都沒彎便輕鬆通過，可是今天，竟然整個人側身蹲下來，都還會摩擦到岩壁。悲慘的是，剛好人正鐵腿中，蹲著沒辦法走路，只好飲恨後退，否則卡在半路難看——好險當場沒人，不然人家會以為我肥到過不去了！

一般175公分以上的男生恐怕都必須屈膝走才可能通過，一點都沒有僥倖。個子太高或體重太重的......，就要有點自知之明......。

↓80公尺差不多也要走個1分鐘，一線天到底，是一個小小空間，神桌供俸著奉日本神明「弁財天神」。

對，照片是老媽拍的，我把手機交給她，嬌小的她只略略彎身便暢行無阻。

在仙洞巖51公尺處，還有一處【佛手洞】，也是一個天然的海蝕洞，入口隱身於民居的巷子內。

↓有人說它像台版的土耳其地下城，但卡帕多奇亞的卡馬柯爾地下城我拜訪過，乃人工開鑿的低矮地下迷宮，非常乾燥通風。若說岩洞和迷宮這兩點，確實有那麼點類似，但佛手洞畢竟是從海底上升的天然洞穴，非常潮濕，感覺就大相逕庭了。

相傳以前裡頭有蝙蝠，今天並沒有見到。而在戰時，這邊自然就是絕佳的防空洞。

那為什麼稱為佛手洞呢？因為在迷宮般的洞穴某處，藏有一隻天然風化形成的手印，手掌和五指的節理清晰，宛如佛祖之手。可是我東找西找，就是沒有看到什麼佛手，沒跟著導遊走實在大失策，最後時間到，只好悵然退出。

↓佛手印，其實應該從生長著蕨類這個洞穴進入後，左轉，才能找到。

一線天也過不去，佛手印也沒看到，雨又下得那麼高興，今天來仙洞巖到底是怎樣啦？

其實在來仙洞巖之前，我們還去了位於安樂區的情人湖，雨下得一個不依不饒，拖著疲憊的雙腿走到湖邊，鞋子全濕透了。

↓入口處放了一台「CT271」蒸汽火車頭。

情人湖，因為風景區內有一大一小兩個相連的湖泊，像是情人互相依偎陪伴而得名。又因傳說走過情人橋，情侶會得好姻緣，也成為婚紗拍攝聖地。但是風雨交加的此刻，那是一點浪漫也沒有了。

↓湖心的竹製裝置藝術是何概念？很像蛇耶？剛好一旁有「情人湖公園蛇類生態及注意事項」告示牌，指明園區內有四種毒蛇，讓人不聯想也難。

↓揭曉答案：該作品名稱為「酒窩」，主要要表達的是笑容，除了象徵藝術創作對大地環境的微笑，更代表旅人對台灣土地的微笑。「漩渦」的造型代表了自然與人文的連接、融合。(暈)

如此，灰溜溜地結束基隆半日遊。仙洞巖，我還會回來的，基隆雖多雨，總還會有放晴的時候。

續《征服台北第一高峰【七星山】：從小油坑登頂，遇大雨鐵腿記》

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