吃心絕對 2024 年 8 月 29 日 在〈良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味〉中留言功能已關閉

關於良佳豬腳的兩三事

位於三民區的知名豬腳店，已經有近30年的歷史，以其Q彈肥而不膩的豬腳飯而聞名，並且獲得了米其林必比登推薦，他們的豬腳搭配獨特的胡椒蘿蔔湯，讓人難以忘懷。







良佳豬腳短影片

良佳豬腳位置與店內外環境



▲今天一開店就來，已經來了不少慕名而來的新客與老客人。



▲店內魚缸。

良佳豬腳菜單

外帶加內用菜單

內用菜單

良佳豬腳餐點介紹

✅ 豬腳飯💰45/小 | 💰65/大



▲▼豬腳飯是良佳豬腳的招牌菜，豬腳經過中藥滷製，呈現琥珀色，皮嫩肉Q，肥而不膩，搭配來自花蓮的米飯，

和爽脆的滷筍絲，整體風味清爽。

✅ 滷腿庫💰100 /秤重



▲腿庫肉經過長時間滷製，肥肉部分Q彈不油膩，瘦肉部分入味紮實，色澤誘人口感豐富。

✅ 自製魚丸湯💰40



▲▼魚丸湯使用新鮮魚肉手工製作魚丸，搭配每日現熬的高湯，湯頭鮮美，魚丸彈牙不腥，裡面加入荸薺丁，不僅增加了層次，還帶來了清脆的口感。

良佳豬腳營業資訊

🏠 三民區陽明路229號

⌚️ 11:30–14:00, 17:00–19:30

🛏️ 星期日休息

☎️ 07-392-5533

🚈 台鐵正義站 走路16分鐘

🚇 輕軌樹德家商站 走路25分鐘



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