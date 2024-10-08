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高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

2024-10-08 18:20:07 高雄旅遊王 人氣：17
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：360篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

良佳豬腳
place高雄市三民區陽明229號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 8 月 29 日 在〈良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味〉中留言功能已關閉

關於良佳豬腳的兩三事

位於三民區的知名豬腳店，已經有近30年的歷史，以其Q彈肥而不膩的豬腳飯而聞名，並且獲得了米其林必比登推薦，他們的豬腳搭配獨特的胡椒蘿蔔湯，讓人難以忘懷。

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味



良佳豬腳短影片

良佳豬腳位置與店內外環境

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味
▲今天一開店就來，已經來了不少慕名而來的新客與老客人。

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味
▲店內魚缸。

良佳豬腳菜單

外帶加內用菜單

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

內用菜單

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

良佳豬腳餐點介紹

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味

✅ 豬腳飯💰45/小 | 💰65/大

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味
▲▼豬腳飯是良佳豬腳的招牌菜，豬腳經過中藥滷製，呈現琥珀色，皮嫩肉Q，肥而不膩，搭配來自花蓮的米飯，
和爽脆的滷筍絲，整體風味清爽。

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✅ 滷腿庫💰100 /秤重

高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味
▲腿庫肉經過長時間滷製，肥肉部分Q彈不油膩，瘦肉部分入味紮實，色澤誘人口感豐富。

✅ 自製魚丸湯💰40

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高雄市三民區良佳豬腳 – 2024米其林推薦美食 | 30年傳統的好滋味
▲▼魚丸湯使用新鮮魚肉手工製作魚丸，搭配每日現熬的高湯，湯頭鮮美，魚丸彈牙不腥，裡面加入荸薺丁，不僅增加了層次，還帶來了清脆的口感。

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良佳豬腳營業資訊

  • 🏠 三民區陽明路229號
  • ⌚️ 11:30–14:00, 17:00–19:30
  • 🛏️ 星期日休息
  • ☎️ 07-392-5533
  • 🚈 台鐵正義站 走路16分鐘
  • 🚇 輕軌樹德家商站 走路25分鐘


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