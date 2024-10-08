聚餐的快樂就在於可以與好姊妹一起談天說地、同時吃到好吃的餐廳

這間餐廳放在我的口袋名單很久了，圖片同樣也放在我檔案庫很久了XD僅供參考，若是有更迭，依照店家提供為主

Humble Cafe 亨寶咖啡環境介紹

店名：Humble Cafe 亨寶咖啡

地址：高雄市鼓山區華榮路1號

電話：07-5229949

營業時間：8:00 -17:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/humblebeginningscafe

亨寶咖啡鄰近凹子底捷運站，附近相當好停車，所以開車來聚餐也OK

店面不大間，不過處處都是驚喜與特色

店內具有十足的老屋感，再利用花磚、家具等軟件來增添色彩

即使是平日，用餐的人也不少呢

斑駁的牆面帶有著特色；不特別施做天花板，那是一種工業風；軟件的挑選上除了復古感之外，色調也是一個很大的挑選重點

藉由綠意以及燈光來增加色澤與質感，整間店充滿著玩味的色彩

店內位置沒有到很多，如果想要確保有位置，建議可以事先訂位唷

關於Humble餐點菜色

店內使用的食材都是經過精挑細選

從咖啡豆、茶葉、麵包到油品等等，都是透明且簡單的選擇

詳細菜單請點我

杯子相當可愛，帶著HUMBLE特色

來杯奶茶暖心又療癒

義式香煎雞腿排。390元

現在改版的菜單餐點內容也許會做些更迭，不過我就當時的用餐感跟大家分享

凡點購都會有一杯美式咖啡或是蜜香紅茶可以搭配

記得之前用餐的時候也有一碗主廚濃湯，現在改了之後菜單上面就沒看到附贈主廚濃湯囉

以蜂蜜口味的法式麵包作呈現，咬下去帶鬆軟但實際上裡面卻扎實、細緻

非常大塊、吃起來相對飽足

選用無毒含有葉綠素的好蛋，有種頭好壯壯感

使用北海道生乳自然發酵，無添加凝乳劑、防腐劑，非常天然好吃

酸V的口感、奶香濃

對於最近愛上沙拉的我來說這樣的沙拉量我滿意

配色豐富且樣式多，吃起來豐富度非常有！

自家醃製的義式去骨雞腿排外脆內嫩，義式香料味道格外迷人，雞腿排本身帶著鮮嫩的滋味，單吃也不嫌膩

私房料理-炙燒香草豬。（已停售）

這道我覺得蠻可惜的！現在已經停售了

不過既然當初照片拍了，我當時口感也已經先打好了，所以還是簡單跟大家分享一下

以份量十足的沙拉豐富呈現，搭配簡單的花椰菜、地瓜做搭配；配色跟口感都很好吃

脆嫩又帶香甜的香草五花豬烤過的香味迷人，至今我也還是蠻難忘的

被五花豬包圍的太陽蛋渾圓的讓我喜歡

但我更愛的是拌飯之後的蛋香四溢，有夠邪惡；搭配上店家本來就有佐以的拌飯醬，鹹甜恰到好處

主廚濃湯。150元

好美!怎麼可以連濃湯也弄得跟咖啡一樣這麼漂亮呢!?

馬鈴薯濃湯細緻且濃郁，每一口喝了都滿足、飽足

美國脆薯。130元

你有沒有覺得在外面吃的脆薯都特別好吃？

每一根都超夠味、超脆的

說真的我以前是不喜歡吃薯條的人，但是我現在也好喜歡在餐廳吃脆薯啊！～XDDDD

Humble餐廳在我去用餐過後當然菜單也做過幾番的更動，不過他們的初衷始終沒有做改變，使用的料也都是非常講究

因此不論怎麼變，我想口味口感上都不會有太大落差囉！

跟大家分享