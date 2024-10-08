吃心絕對 2024 年 8 月 29 日 在〈春蘭割包 – 榮登2024年米其林必比登推薦的街頭小吃！〉中留言功能已關閉

關於春蘭割包的兩三事

割包台語發音kuah-pau，用麵粉做成扁饅頭的形狀，中間有開口，通常夾入滷肉、酸菜、花生粉等配料一起吃。或稱「虎咬豬」(hóo-kā-ti)，因形狀像錢包，象徵財富，是尾牙時的應景食品。

位於新興區的春蘭在2024年5月有上米其林必比登推薦，以肥瘦豬肉為主要特色，提供四種不同的選擇，綜合肥瘦各半，是店內招牌，赤肉割包以瘦肉為主，口感清爽，烘肉割肉以肥肉為主，充滿油滋滋的口感。素肉刈包以素肉代替焢肉，新奇有趣。

春蘭割包短影片



🎵背景音樂 「恋するフォーチュンクッキー」

（Koi Suru Fortune Cookie）由AKB48演唱

這首歌的旋律輕快愉悅

能夠增添閱讀美食文章的樂趣

春蘭割包位置與環境

店面不起眼，只有騎樓下兩、三個座位，大多以外帶為主。

春蘭割包菜單

割包類

綜合割包 ：豬肉肥瘦各半，口感豐富。

：豬肉肥瘦各半，口感豐富。 烘肉割包 ：主要是瘦肉，適合喜歡瘦肉的顧客。

：主要是瘦肉，適合喜歡瘦肉的顧客。 赤肉割包 ：肥肉較多，口感更加滑嫩。

：肥肉較多，口感更加滑嫩。 素割包：適合素食者，內餡主要是素食材料。

湯品

豬肚四神湯 ：滋補養生的湯品。

：滋補養生的湯品。 魚丸湯：清淡可口，適合搭配割包。

飲品

有機黃豆漿 ：健康又美味的選擇。

：健康又美味的選擇。 紅茶：經典飲品，解渴又提神。

春蘭割包餐點介紹



▲今天帶來中央公園野餐。

✅ 綜合割包💰80

包子直接從蒸籠取出，不會濕濕的，口感很好，醬汁與配料也是與眾不同，會先抹上甜辣醬，再加上炒好的酸菜，新鮮香菜、花生粉與糖粉，口感豐富，內容物爆多，美味可口。

✅ 豬肚四神湯💰50

豬肚四神湯，使用豬肚取代一般豬腸，口感更好，該有的四神材料也都有。

✅ 有機黃豆漿💰40

自己磨豆子做豆漿，有黃豆漿與黑豆漿兩種口味，非常值得一試。

春蘭割包營業資訊

🏠 新興區復興一路5號

⌚️ 09:00~14:00 & 15:00~19:00

🛏️ 星期日休

☎️ 07-201-7806

🚇 捷運信義國小站走路8分站 / 捷運美麗島站走路13分鐘



檢視較大的地圖

延伸閱讀