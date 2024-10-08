吃心絕對 2024 年 8 月 29 日 在〈春蘭割包 – 榮登2024年米其林必比登推薦的街頭小吃！〉中留言功能已關閉
關於春蘭割包的兩三事
割包台語發音kuah-pau，用麵粉做成扁饅頭的形狀，中間有開口，通常夾入滷肉、酸菜、花生粉等配料一起吃。或稱「虎咬豬」(hóo-kā-ti)，因形狀像錢包，象徵財富，是尾牙時的應景食品。
位於新興區的春蘭在2024年5月有上米其林必比登推薦，以肥瘦豬肉為主要特色，提供四種不同的選擇，綜合肥瘦各半，是店內招牌，赤肉割包以瘦肉為主，口感清爽，烘肉割肉以肥肉為主，充滿油滋滋的口感。素肉刈包以素肉代替焢肉，新奇有趣。
春蘭割包短影片
🎵背景音樂 「恋するフォーチュンクッキー」
（Koi Suru Fortune Cookie）由AKB48演唱
這首歌的旋律輕快愉悅
能夠增添閱讀美食文章的樂趣
春蘭割包位置與環境
店面不起眼，只有騎樓下兩、三個座位，大多以外帶為主。
春蘭割包菜單
割包類
- 綜合割包：豬肉肥瘦各半，口感豐富。
- 烘肉割包：主要是瘦肉，適合喜歡瘦肉的顧客。
- 赤肉割包：肥肉較多，口感更加滑嫩。
- 素割包：適合素食者，內餡主要是素食材料。
湯品
- 豬肚四神湯：滋補養生的湯品。
- 魚丸湯：清淡可口，適合搭配割包。
飲品
- 有機黃豆漿：健康又美味的選擇。
- 紅茶：經典飲品，解渴又提神。
春蘭割包餐點介紹
▲今天帶來中央公園野餐。
✅ 綜合割包💰80
包子直接從蒸籠取出，不會濕濕的，口感很好，醬汁與配料也是與眾不同，會先抹上甜辣醬，再加上炒好的酸菜，新鮮香菜、花生粉與糖粉，口感豐富，內容物爆多，美味可口。
✅ 豬肚四神湯💰50
豬肚四神湯，使用豬肚取代一般豬腸，口感更好，該有的四神材料也都有。
✅ 有機黃豆漿💰40
自己磨豆子做豆漿，有黃豆漿與黑豆漿兩種口味，非常值得一試。
春蘭割包營業資訊
- 🏠 新興區復興一路5號
- ⌚️ 09:00~14:00 & 15:00~19:00
- 🛏️ 星期日休
- ☎️ 07-201-7806
- 🚇 捷運信義國小站走路8分站 / 捷運美麗島站走路13分鐘