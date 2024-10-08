新竹．藏私牛肉麵專賣

新竹香山低調的隱藏版牛肉麵~

在車水馬龍的中華路上有許多間規模蠻大的傢俱行

沒想到在一間歐風傢俱行裡，竟然有賣牛肉麵

要不是店門外有牛肉麵的攤車及旗幟

經過上百回可能也不會知道原來傢俱行裡還有牛肉麵可以吃

用餐就在傢俱行裡，所以部份傢俱也成了用餐的餐桌椅

坐在店裡眼前所見都是具歐式古典風、鄉村風或宮廷風的傢俱及燈飾

邊用餐還可邊參觀傢俱行，在這裡面用餐真的挺特別的呢

藏私牛肉麵的餐點以牛肉麵為主

有川味（麻/辣）、歐式（紅酒燉煮）、紅燒牛腩三款湯頭

不同湯頭又再細分部位（三寶/半筋半肉）可選擇

厚切且軟嫰的牛肉真的超大一塊，份量也不少

兩款湯頭都不錯，紅燒偏辣、歐式帶點微酸

手工麵條則屬Q彈且有嚼勁的的口感，很好吃

另外點的兩款乾麵是不同粗細的麵條組成

但不管是乾麵或是其它小菜也蠻好吃的

在傢俱行裡吃牛肉麵真的蠻特別的

不管是對牛肉麵或是對歐風傢俱有興趣的人都可以來體驗看看喔~

藏私牛肉麵專賣_地理位置

藏私牛肉麵就在新竹往南的中華路六段上

在中華路上有蠻多間大型的家俱行

而藏私牛肉麵就位在其中的一間家俱行裡

一般若是快速經過的話可能不會發現

原來家俱行前還有藏私牛肉麵的旗幟及攤車呢

停車的話，附近有白線都可以停車，所以還蠻方便的

藏私牛肉麵_座位區

一走進店裡，會先看到如上圖的屏風

屏風的左右兩側都有設置可以用餐的座位區

如上圖所見，我們就是坐在入口附近的座位（如上圖左）

在我們的座位後方貼有店家的公告

主要是說因人手不足且手工麵煮沸較費時

若不想久等的人也可以考慮先打電話來預約訂餐

屏風後面還有店家自製的麻/辣油及辣椒醬的介紹

這幾款辣油或辣椒醬都是有在販售的

若喜歡吃辣，有興趣的人都可自行洽詢店家

因為是傢俱行，所以餐桌的樣式也都不一樣

如上面兩張圖看到的這三桌也都是座位區

位在屏風後的前半部空間，大致就如圖片看到的這樣

接著就到後面這有著更多傢俱的空間裡看看吧

藏私牛肉麵_內部環境（傢俱區）

其實後半部的空間也蠻大的，雖然上圖看來好像不大

但鏡頭沒拍到的左右兩側空間似乎還不小

而廚房好像就位在更後面的位置，但游小熊也不好意思走近去拍照就是了

雖然本來就知道藏私牛肉麵是位在一間家俱行裡

但當實際走進店裡，還是會有一股不真實感

因為眼前所見和心裡所想真的是兩回事啊，哈~





在這裡用眼睛快速掃過一圈及簡單拍了一些照片

裡面所陳設的家俱，不管是椅子、櫃子、躺椅、沙發、床

或是書桌、茶几、水晶吊燈、生活選物、擺飾或是藝術畫作

真的都有著濃濃的歐式風格（古典風、鄉村風或宮廷風都有）

若喜歡這類型風格的人，真的可以來這裡好好逛逛及挖寶

本來以為座位只有前半段的空間有而已

沒想到後半段這裡也有設置用餐的座位呢

後半段空間的家具更是琳瑯滿目

所以若坐在這裡，就真的更像在傢俱行裡用餐的感覺了，哈~

藏私牛肉麵專賣_菜單

菜單只有一頁，主要是以販售牛肉麵為主

依湯頭可分為川味（麻/辣）、歐式（紅酒燉煮）、紅燒牛腩三款

且不同湯頭又再細分部位（三寶/半筋半肉）可選擇

其中川味和紅燒牛腩可能較常見，以紅酒燉煮的歐式牛肉麵還是第一次看到

牛肉麵的價格從$95~$230不等，另外也可以搭配水餃變成湯餃來吃

除了牛肉麵，還有一區是乾拌麵的選項（價格為$60~$160）

乾拌麵有葱油拌麵、香油拌麵、炸醬麵和牛肉拌麵..等品項

另外也有紅油炒手、多款小菜、燙青菜、軟性飲料和酒可搭配麵食一起吃

警語:未成年請勿飲酒；開車不喝酒、喝酒不開車

藏私牛肉麵專賣_餐點

「紅燒牛肉手工麵$160」

因為孩子們不敢吃辣的，所以點了紅燒和歐式的來嚐嚐

只是據孩子們的說法，紅燒的湯頭吃來還是有點兒辣

所以不大能吃辣的人就只能選歐式牛肉麵囉

「歐式厚切牛肉手工麵$180」

用紅酒燉煮的歐式牛肉麵湯頭帶點微酸

孩子們第一次吃到，也覺得蠻特別的

兩款的湯頭和麵條，孩子們都說口感不錯，蠻好吃的

牛肉真的超大塊而且很厚實

因為游小熊和陳小銘不吃牛肉

點餐之前兩人都發下豪語說一人一碗可以吃完

但最後只有努力把麵吃完，湯和肉根本吃不完

因為牛肉真的好大一塊，可能光吃肉就半飽了，哈~

最後還請店家幫忙把牛肉打包，帶回去給丫公吃這樣

「滷味小拼（海帶、豆干、滷蛋）$80」

點了滷味小拼，但因為滷蛋賣完了

所以幫我們用成海帶多一點

滷味小拼，豆干滷的很入味

再加一點葱及辣油，蠻好吃的

「紅油炒手$90」

紅油炒手很大一顆，上面還有青菜

辣油不會很辣，一口吞下在嘴裡慢慢咬很過癮

「老北京炸醬麵（乾）$80」

「上海葱油拌麵(細)$60」

因為不能吃牛，還好有其它乾拌麵可以吃

點了兩款不同的拌麵來吃，兩款用來拌麵吃的醬料和配菜不同

兩款的麵條都好吃，是Q彈有嚼勁的那種

葱油拌麵較清爽，炸醬麵口味較重一些些

兩種都蠻好吃的，但游小熊個人偏愛炸醬麵多一些

【後記】

這間隱身在歐風傢俱行的藏私牛肉麵

在網路上看了不少人介紹也都說好吃

所以應真的可說是被傢俱耽誤的牛肉麵

還好除了牛肉麵，乾拌麵和小菜也都不錯吃

而坐在裡面用餐，真的是蠻新奇的體驗

如有經過也不妨進來嚐嚐美味的牛肉麵

或是進來參觀歐風傢俱也不錯

（看到門口是傢俱行，但不要怕，走進來就對了，哈~）

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店家/景點資訊

店家名稱：藏私牛肉麵專賣

所在地址：新竹市香山區中華路五段518之二號1樓 035-300-080

營業時間：日 四 五 六 12:00-20:00

店家電話：035-300-080

評價：★★★★

備註資訊：

營業時間：

12:00～14:00、17:30～20:00

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航



