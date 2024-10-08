新竹．藏私牛肉麵專賣
新竹香山低調的隱藏版牛肉麵~
在車水馬龍的中華路上有許多間規模蠻大的傢俱行
沒想到在一間歐風傢俱行裡，竟然有賣牛肉麵
要不是店門外有牛肉麵的攤車及旗幟
經過上百回可能也不會知道原來傢俱行裡還有牛肉麵可以吃
用餐就在傢俱行裡，所以部份傢俱也成了用餐的餐桌椅
坐在店裡眼前所見都是具歐式古典風、鄉村風或宮廷風的傢俱及燈飾
邊用餐還可邊參觀傢俱行，在這裡面用餐真的挺特別的呢
藏私牛肉麵的餐點以牛肉麵為主
有川味（麻/辣）、歐式（紅酒燉煮）、紅燒牛腩三款湯頭
不同湯頭又再細分部位（三寶/半筋半肉）可選擇
厚切且軟嫰的牛肉真的超大一塊，份量也不少
兩款湯頭都不錯，紅燒偏辣、歐式帶點微酸
手工麵條則屬Q彈且有嚼勁的的口感，很好吃
另外點的兩款乾麵是不同粗細的麵條組成
但不管是乾麵或是其它小菜也蠻好吃的
在傢俱行裡吃牛肉麵真的蠻特別的
不管是對牛肉麵或是對歐風傢俱有興趣的人都可以來體驗看看喔~
藏私牛肉麵專賣_地理位置
藏私牛肉麵就在新竹往南的中華路六段上
在中華路上有蠻多間大型的家俱行
而藏私牛肉麵就位在其中的一間家俱行裡
一般若是快速經過的話可能不會發現
原來家俱行前還有藏私牛肉麵的旗幟及攤車呢
停車的話，附近有白線都可以停車，所以還蠻方便的
藏私牛肉麵_座位區
一走進店裡，會先看到如上圖的屏風
屏風的左右兩側都有設置可以用餐的座位區
如上圖所見，我們就是坐在入口附近的座位（如上圖左）
在我們的座位後方貼有店家的公告
主要是說因人手不足且手工麵煮沸較費時
若不想久等的人也可以考慮先打電話來預約訂餐
屏風後面還有店家自製的麻/辣油及辣椒醬的介紹
這幾款辣油或辣椒醬都是有在販售的
若喜歡吃辣，有興趣的人都可自行洽詢店家
因為是傢俱行，所以餐桌的樣式也都不一樣
如上面兩張圖看到的這三桌也都是座位區
位在屏風後的前半部空間，大致就如圖片看到的這樣
接著就到後面這有著更多傢俱的空間裡看看吧
藏私牛肉麵_內部環境（傢俱區）
其實後半部的空間也蠻大的，雖然上圖看來好像不大
但鏡頭沒拍到的左右兩側空間似乎還不小
而廚房好像就位在更後面的位置，但游小熊也不好意思走近去拍照就是了
雖然本來就知道藏私牛肉麵是位在一間家俱行裡
但當實際走進店裡，還是會有一股不真實感
因為眼前所見和心裡所想真的是兩回事啊，哈~
在這裡用眼睛快速掃過一圈及簡單拍了一些照片
裡面所陳設的家俱，不管是椅子、櫃子、躺椅、沙發、床
或是書桌、茶几、水晶吊燈、生活選物、擺飾或是藝術畫作
真的都有著濃濃的歐式風格（古典風、鄉村風或宮廷風都有）
若喜歡這類型風格的人，真的可以來這裡好好逛逛及挖寶
本來以為座位只有前半段的空間有而已
沒想到後半段這裡也有設置用餐的座位呢
後半段空間的家具更是琳瑯滿目
所以若坐在這裡，就真的更像在傢俱行裡用餐的感覺了，哈~
藏私牛肉麵專賣_菜單
菜單只有一頁，主要是以販售牛肉麵為主
依湯頭可分為川味（麻/辣）、歐式（紅酒燉煮）、紅燒牛腩三款
且不同湯頭又再細分部位（三寶/半筋半肉）可選擇
其中川味和紅燒牛腩可能較常見，以紅酒燉煮的歐式牛肉麵還是第一次看到
牛肉麵的價格從$95~$230不等，另外也可以搭配水餃變成湯餃來吃
除了牛肉麵，還有一區是乾拌麵的選項（價格為$60~$160）
乾拌麵有葱油拌麵、香油拌麵、炸醬麵和牛肉拌麵..等品項
另外也有紅油炒手、多款小菜、燙青菜、軟性飲料和酒可搭配麵食一起吃
警語:未成年請勿飲酒；開車不喝酒、喝酒不開車
藏私牛肉麵專賣_餐點
因為孩子們不敢吃辣的，所以點了紅燒和歐式的來嚐嚐
只是據孩子們的說法，紅燒的湯頭吃來還是有點兒辣
所以不大能吃辣的人就只能選歐式牛肉麵囉
孩子們第一次吃到，也覺得蠻特別的
兩款的湯頭和麵條，孩子們都說口感不錯，蠻好吃的
牛肉真的超大塊而且很厚實
因為游小熊和陳小銘不吃牛肉
點餐之前兩人都發下豪語說一人一碗可以吃完
但最後只有努力把麵吃完，湯和肉根本吃不完
因為牛肉真的好大一塊，可能光吃肉就半飽了，哈~
最後還請店家幫忙把牛肉打包，帶回去給丫公吃這樣
點了滷味小拼，但因為滷蛋賣完了
所以幫我們用成海帶多一點
滷味小拼，豆干滷的很入味
再加一點葱及辣油，蠻好吃的
紅油炒手很大一顆，上面還有青菜
辣油不會很辣，一口吞下在嘴裡慢慢咬很過癮
「上海葱油拌麵(細)$60」
因為不能吃牛，還好有其它乾拌麵可以吃
點了兩款不同的拌麵來吃，兩款用來拌麵吃的醬料和配菜不同
兩款的麵條都好吃，是Q彈有嚼勁的那種
葱油拌麵較清爽，炸醬麵口味較重一些些
兩種都蠻好吃的，但游小熊個人偏愛炸醬麵多一些
【後記】
這間隱身在歐風傢俱行的藏私牛肉麵
在網路上看了不少人介紹也都說好吃
所以應真的可說是被傢俱耽誤的牛肉麵
還好除了牛肉麵，乾拌麵和小菜也都不錯吃
而坐在裡面用餐，真的是蠻新奇的體驗
如有經過也不妨進來嚐嚐美味的牛肉麵
或是進來參觀歐風傢俱也不錯
（看到門口是傢俱行，但不要怕，走進來就對了，哈~）
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店家/景點資訊
- 店家名稱：藏私牛肉麵專賣
- 所在地址：新竹市香山區中華路五段518之二號1樓 035-300-080
- 營業時間：日 四 五 六 12:00-20:00
- 店家電話：035-300-080
- 評價：★★★★
- 備註資訊：
營業時間：
12:00～14:00、17:30～20:00
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告