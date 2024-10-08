如果說有一家店不但有好吃的日式定食，還有各種讓人愛不釋手的精緻雜貨，這樣一家奇妙的店，你會不會想去拜訪看看？台中百花堂舖子，就是這麼一家有趣又處處充滿驚奇的店喔！而且百花堂舖子就位在審計新村附近，如果來審計新村逛街，可以順便到百花堂舖子品嘗美食，體會一下極致的日式美學

百花堂舖子地點

位在民生路靠近美村路的百花堂舖子，就在向上國中斜對面，審計新村也是近在咫尺

用這張照片來說明應該更清楚，這就是前往百花堂舖子的路口，看得出來過條馬路就是審計新村了

百花堂的外觀和它的店名剛好相輔相成，瞧瞧外面那麼多手工藝品製作出來的太陽花，就讓人眼睛一亮！話說這家店還是某天James來出差告訴我的，原來這麼有意思的店就在咱台中，豈可不去拜訪看看？

向左右二邊拉開的格子玻璃門，感覺有點傳統的日式百年老店fu，但人家明明才開幕沒幾年，上面的看板簡單寫著「食器通販●和食茶品」，更讓人好奇不知裡面到底藏著甚麼驚喜🤔？

百花堂舖子環境

走進門內立刻眼睛一亮！彷彿穿越時空來到了日本，不論是精美的器皿還是牆上的彩繪，到處都是大和元素啊！

狹長型的店面擺了幾張桌子，各種日本雜貨甚至是和服花紋，恰恰成為店內最佳擺設，看得人眼花撩亂，驚嘆連連！

由於天氣炎熱，店內也有供應冰的玄米茶，旁邊都是不同花紋的日式茶杯，都不知該選哪個杯子好？

這個還有胡桃鉗娃娃的小推車搖身一變成為店內的展示櫃，擺放各種和風花紋布袋和小錢包剛剛好

幾乎每一樣東西都好精巧，如果是對於日本文化有偏好的人，肯定會見獵心喜吧！

據說洗手間在二樓，沿著樓梯往上爬，發現它們連樓梯轉角都很用心布置，邊拾級而上邊慢慢欣賞，百花堂舖子不愧是一家道地的日式雜貨店啊！

一走上二樓，果然不出所料，又是另一番新天地！這個看似壁爐或烤肉架的上方，不但有精美的鏡子和瓷盤，竟然還裝飾了二頂皇冠，和洋混搭的風格竟然也毫不違和

更令人驚喜的還在後頭！牆上大幅又炫麗的人臉彩繪，果然是吸睛焦點👀，彷彿來到了愛麗絲夢遊奇境的場景，感覺每個角落都好好拍喔！

二樓最前面還有這個榻榻米包廂，估計可容納8~10人，拉門一拉上就能保有專屬的私密空間了

結帳櫃台在這裡，除了現金，還有台灣Pay和Line Pay二種支付方式

百花堂舖子菜單

這一張是百花堂的餐點，手繪菜單＋文字說明還挺別緻的，包括主菜、配菜和湯品的套餐價位從$298~398，跟很多日料店相比並不算貴

百花堂舖子提供的飲料選擇還蠻多元的，包括無酒精的日本茶、花果茶、鮮奶和酒精飲品的沙瓦及威士忌調酒，除了威士忌以外，其他飲料均一價都是$130

來百花堂用餐的另一種享受是精美的日式瓷器，他們也有關於餐具的解說，用餐還能學習到日本生活美學，真是長知識了呢！

百花堂舖子美食介紹

黑部紅燒腱子牛

包含主食、四碟小菜、茶湯和白飯的黑部紅燒腱子牛$368，跟別人用長方形的托盤不一樣，這裡採用的是圓形的托盤，視覺效果似乎更加豐盛

主菜黑部紅燒腱子牛，半筋半肉的頂級牛腱肉經過長時間熬煮，不但滷得夠味，吃起來也毫不費勁，果然是配白飯的好幫手，牛肉旁邊點綴的蓮藕、毛豆和醃漬紅白蘿蔔，更是具備畫龍點睛的開胃效果！

搭配的這四碟小菜也不含糊，包括蘿蔔、青菜、漬物和獨創的稻禾壽司，看起來就做得很用心，連小細節都不放過，再用精美的器皿盛裝，看起來更為加分

稻禾塔塔鮭魚煎

稻禾塔塔鮭魚煎$398，配菜跟前面的黑部紅燒腱子牛都一樣，也是用圓形托盤盛裝，只是主菜換成了鮭魚，從俯拍視角看不出鮭魚的厲害

側面特寫一下，這樣就不難看出鮭魚的厚度，表皮煎得金黃酥脆的鮭魚，光看就很誘人，吃在嘴裡還有豐富的油脂，EPA和DHA不飽和脂肪酸都補充到了

百花冰茶

不得不提一下百花堂舖子的冰茶，果真是名符其實的冰茶啊！因為水果茶裡面就有一隻完整的冰棒，實在太酷了，推薦一定要點來喝喝看！

我點的是鳳梨冰茶，均一價$130，如果愛吃冰的可以直接拿冰棒起來啃，不然就等它跟水果茶融化在一起也行，夏天點杯冰茶來喝，真是太消暑了！

這就是當天全部的餐點，稻禾塔塔鮭魚煎＋黑部紅燒腱子牛＋鳳梨冰茶，既好看又好吃的餐點，二個人吃起來不到$900，又可以在店內拍個過癮，充滿大和風情的百花堂舖子有吃有推喔！