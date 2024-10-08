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日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

2024-10-08 18:25:08 快樂雲 人氣：33
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：478篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

 

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

京都，處處都是老店，感覺隨便走進一間店就有個百年歷史......

嗯，每次總有新發現，

這次，我們在無意間走進了一間明治11年開業至今的定食店生そば 常盤

這應該是自己在日本吃過最....便宜的簡餐店了吧？！

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

生そば 常盤

網站：http://tokiwa.g3.xrea.com/ 詳細菜單

地址：523-1 Tenshojimaecho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8081日本

（寺町專門店會商店街）

電話：+81752314517

營業時間：11：00～16：00

店休日：星期三

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

一開始也沒覺得創業於明治11年有很久嗎？

上網查了一下明治11年，竟然是「1878年」；

哇！開業至今已經是147年，都快150年了呀！！

據說目前是第5代接手經營，

這裡賣的是當地人日常生活能吃飽的麵類，丼飯，定食...等；

我想觀光客應該會很容易錯過「生そば 常盤」這家店，

特別又是像我們這樣不會說日文的觀光客。

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

那天，我跟皮皮路過門口時，

復古（其實是真的古）的店面吸引了我們，

所以就決定入內探險，

果然店內都會日本人，似乎有些還是熟客，

一個人，點上一杯啤酒就這樣在這裡吃午餐。

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

而我們的闖入有先突兀，不過倒也不影響店家招呼我們入座，

還給了我們茶水（倒水的銅壺，感覺也有歷史感）

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

店家給了我們英文菜單，上頭也有中文，還有照片；

另外，在牆壁上也能瞧見照片與日文.....

嗯，點餐一點都不難呦

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

有看到每日會提供三種和風定食，含稅只要850日圓（約188元台幣）

哇！這....價格是不是太...佛心了呢？

這價格比我們在台灣中壢學校附近的簡餐店價格還便宜呀！

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

那點一個「烤鯖魚定食」與「季節限定的山菜冷麵」，

兩個分別都是850日圓。

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

桌上的調味料有好幾樣，

感覺上都有著濃濃的生活感，

筷子，則是放在盒內需要靠按壓才能掉下來；

挺妙的！

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

季節限定的山菜冷麵上桌，真的就是一碗冷麵，

碗上有著一大坨芥末，還有一包美乃滋，

不知怎麼的突然讓我想到了嘉義的涼麵（笑）

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

冰涼的麵很Ｑ，適合夏季的京都，

還不錯吃，我覺得有種傳統古老的家庭料理味，

我還挺喜歡這樣的食物與這樣的氛圍。

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

後來，「烤鯖魚定食」上桌；

哇！這.....真的有點超值耶！！

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

哈哈哈，一盤內除了烤鯖魚外，

還搭配有蕎麥麵、柴魚豆腐、醃菜與蔬菜，

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

還有一包配飯的雞蛋鬆

哇！這.....好超值哦

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

對我們來說，

每樣菜入口都很有「家庭料理」的感覺，

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

口味上還可以，要說有多厲害倒也不敢這麼說，

但還是好物意外的是，不到200元台幣，

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

京都的精華區竟然能吃到這樣的簡餐

且還是間有著近150年歷史的店，

這....實在是讓人太驚喜了。

日本日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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