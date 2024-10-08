京都，處處都是老店，感覺隨便走進一間店就有個百年歷史......

嗯，每次總有新發現，

這次，我們在無意間走進了一間明治11年開業至今的定食店～生そば 常盤

這應該是自己在日本吃過最....便宜的簡餐店了吧？！

生そば 常盤

網站：http://tokiwa.g3.xrea.com/ 詳細菜單

地址：523-1 Tenshojimaecho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8081日本

（寺町專門店會商店街）

電話：+81752314517

營業時間：11：00～16：00

店休日：星期三





一開始也沒覺得創業於明治11年有很久嗎？

上網查了一下明治11年，竟然是「1878年」；

哇！開業至今已經是147年，都快150年了呀！！

據說目前是第5代接手經營，

這裡賣的是當地人日常生活能吃飽的麵類，丼飯，定食...等；

我想觀光客應該會很容易錯過「生そば 常盤」這家店，

特別又是像我們這樣不會說日文的觀光客。

那天，我跟皮皮路過門口時，

復古（其實是真的古）的店面吸引了我們，

所以就決定入內探險，

果然店內都會日本人，似乎有些還是熟客，

一個人，點上一杯啤酒就這樣在這裡吃午餐。

而我們的闖入有先突兀，不過倒也不影響店家招呼我們入座，

還給了我們茶水（倒水的銅壺，感覺也有歷史感）

店家給了我們英文菜單，上頭也有中文，還有照片；

另外，在牆壁上也能瞧見照片與日文.....

嗯，點餐一點都不難呦

有看到每日會提供三種和風定食，含稅只要850日圓（約188元台幣）

哇！這....價格是不是太...佛心了呢？

這價格比我們在台灣中壢學校附近的簡餐店價格還便宜呀！

那點一個「烤鯖魚定食」與「季節限定的山菜冷麵」，

兩個分別都是850日圓。

桌上的調味料有好幾樣，

感覺上都有著濃濃的生活感，

筷子，則是放在盒內需要靠按壓才能掉下來；

挺妙的！

季節限定的山菜冷麵上桌，真的就是一碗冷麵，

碗上有著一大坨芥末，還有一包美乃滋，

不知怎麼的突然讓我想到了嘉義的涼麵（笑）

冰涼的麵很Ｑ，適合夏季的京都，

還不錯吃，我覺得有種傳統古老的家庭料理味，

我還挺喜歡這樣的食物與這樣的氛圍。

後來，「烤鯖魚定食」上桌；

哇！這.....真的有點超值耶！！

哈哈哈，一盤內除了烤鯖魚外，

還搭配有蕎麥麵、柴魚豆腐、醃菜與蔬菜，

還有一包配飯的雞蛋鬆

哇！這.....好超值哦

對我們來說，

每樣菜入口都很有「家庭料理」的感覺，

口味上還可以，要說有多厲害倒也不敢這麼說，

但還是好物意外的是，不到200元台幣，

在京都的精華區竟然能吃到這樣的簡餐；

且還是間有著近150年歷史的店，

這....實在是讓人太驚喜了。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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