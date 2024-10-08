位於新莊的「韓哥哥石頭火鍋」是個高CP值的平價火鍋選擇，不收服務費，價格實惠，平日午餐只要369元起，晚餐和例假日則是439元。

這裡的特色是七種肉品無限供應，像是牛丼飯、滷肉飯都可以無限享用。

鍋底有六種口味可選，並且有豐富的火鍋料和蔬菜自助吧。

韓哥哥位於新北市新莊區復興路一段203號一樓

韓哥哥是心心餐飲的品牌之一，心心餐飲旗下已經吃了很多間>>另外還有 板橋心心石頭火鍋 西門心心麻辣鍋 蘆洲柒柒石頭火鍋

每間cp值都很高，而且用料良好，我已經是鐵粉摟!

🌟不另收取服務費

🌟平日午餐 $369/人

🌟晚餐&例假日 $439/人

🌟颱風假/補班遇假日全天 : $439

🌟兒童身高100～140公分半價

🌟80～100公分酌收$50元清潔費

🌟用餐時間為90分鐘（自訂位時間算起）

🌟僅收現金無提供刷卡服務

最新活動

現在最新活動掃描Qrcode加入好友，拍照打卡FB/IG或google五星+拍照

免費招待北海大扇貝兩粒唷!

另外還有壽星提前一個月訂位有送肉蛋糕!!

菜單

平日午餐 $369

晚餐&例假日 $439

牛豬雞肉吃到飽，用料優秀，尤其是喜歡吃海鮮的朋友千萬不要錯過!!

七種肉品無限供應，像是牛丼飯、滷肉飯都可以無限享用。

鍋底有六種口味可選，並且有豐富的火鍋料和蔬菜自助吧，這個價位最低只要369太划算了!

店內環境

前後各有一區用餐區，桌子大致有分兩人座位跟四人座位

中間區域是自助食材區，後面的用餐區也很舒適寬敞

吃到飽自助區

前方有蔬食區與火鍋料區，多達25種品項可以選購

光蔬菜就有小白菜、豆芽菜、高麗菜、水蓮、青江菜、洋蔥...

火鍋料的部份更是有魚豆腐、凍豆腐、黑輪、虱目魚、龍蝦沙拉、芋角等等!超級豐富呀

▼肉類選擇多樣，最低$369 肉品給你夾到爆!!

包括牛五花、低脂牛、小羔羊、雞柳條、花枝滑、雪花豬、梅花豬和蝦滑。

尤其推薦他們的雞柳條，肉質鮮嫩，令人一吃難忘，而蝦滑Q彈鮮美，也是必試的選擇。

▼麵食方面，蛋、韓國拉麵、印尼泡麵、刀削麵、手工拉麵、冬粉和王子麵應有盡有，還有冰淇淋、

飯後甜點和飲料無限供應，甚至可以自己動手做黑糖珍珠奶茶DIY可以自己製耶!

▼醬料都有隨時補齊，而且沒有看到蚊蟲在飛

有沙茶、醬油、蔥花、蒜泥、特製沙茶、香油、黑醋、白醋等等多樣化選擇

最特別的是雞油辣醬(右)，老闆自製

吃起來還不錯，口感很像豆瓣醬，不會很死辣但是真的滿辣的唷!有雞油香氣，拌飯沾肉也很好吃

▼餐具有消毒

誠意滿滿的白飯自助區，還有牛五花特製牛丼以及滷肉飯可以加料

牛丼裡面隨便一撈都洋蔥肉片，甚至連滷肉飯裡面都挖的到滷肉飯，太厲害了!

淋在飯上實在太誘人了..絕對會一不小心就吃太飽

餐點介紹

我們決定各點一鍋，一個選了經典的招牌石頭火鍋湯底，另一個挑戰了麻辣湯底的刺激。

隨著熱氣騰騰的湯底煮沸，我們忍不住點了一大輪必點海鮮，從蛤蜊、鮮蚵到大扇貝、小卷，應有盡有，滿滿的海味令人垂涎三尺。

當然，這一切怎麼少得了韓國真露的搭配呢？小酌一口，享受兩人的美味之旅!!

另外加上浮誇的"生日壽星肉蛋糕"保證你看了也食指大動

麻辣火鍋湯底:(右)麻辣火鍋湯底香氣四溢，不會辣得過頭，而是以溫和的麻辣層次取勝。

入口後先是香料的豐富香氣撲鼻，隨後而來的辣感恰到好處，帶來一種暖暖的溫潤感，讓人欲罷不能。

石頭火鍋湯底:(左)這是融合了台式風味的特色湯底，帶有濃郁的沙茶香氣，

濃醇的口感中散發出微微的鹹香，讓人感受到地道的台式滋味，每一口都充滿了濃厚的熟悉感~

▼美國SRF極黑和牛（加購肉品）

極黑和牛是美國安格斯牛以及日本和牛配種出來，因此可以吃的到獨特的安格斯牛味

(我都是稱作他牛肉味比較重)吃一片就可以感覺到像是牛肉湯一樣的那種比較濃郁牛肉香氣

也有安格斯牛的細緻油花，算是兩種的中間值，很嫩很美味

▼澳洲穀飼級牛舌（加購肉品

吃起來Q彈又脆脆又扎實的感覺，加點蔥花或是加個雞油辣醬就滿好吃的唷!

▼野生白蝦+鮮甜蛤蜊+北海帆立貝(加購海鮮)

他們家的海鮮以超新鮮出名~!!鮮甜蛤蜊都還在動

野生白蝦(10隻)>>鮮甜Q彈爽脆，而且很好剝殼，甜度很明顯，推薦給愛吃蝦的朋友

鮮甜蛤蜊(1台斤)>>是出了名的人工養殖，等級很高肥美又鮮甜的蛤蜊唷!沙子都吐很乾淨

北海帆立貝(8粒)>>生食級帆立貝，味道鮮甜.肉質也很細緻，飽滿又多汁

▼鮮嫩巴沙魚+船釣小卷(加購海鮮)

鮮嫩巴沙魚(5盎司)>>肉質更細緻，無刺，嫩嫩的好吃

船釣小卷(5盎司)>>新鮮口感就是好，鮮Q脆甜而且很大隻耶!不用煮太久就可以吃了，超鮮

▼肉蛋糕

專屬壽星的肉蛋糕，使用牛五花或是牛培根製作

需提前預約唷！壽星趕快來預約肉蛋糕！擺出來很吸睛耶！

心得

在眾多的火鍋選擇中，「韓哥哥石頭火鍋」無疑成為了我的心頭好。與許多知名連鎖店相比，這裡的食材質量讓我感到驚艷，不僅控管得宜，還勝過那些主打和牛涮肉的名店。

尤其這次品嚐的石頭火鍋，不僅在口味上更勝一籌，價格親民而且還能享受吃到飽的樂趣，真的讓人感到物超所值。

他們的食材不僅新鮮，切片的厚度也恰到好處，不像其他店家會切得過薄或品質不佳

。此外，服務人員態度友善，整體體驗非常愉快，讓我覺得這裡的定價相當合理，絕對是我心中的首選火鍋店。

誠心推薦大家來試試看！順便一提，看看網上「韓哥哥」各分店的Google評論，你會發現大家一致認為這裡的用料遠勝許多連鎖火鍋店呢！

資訊

韓哥哥石頭火鍋

新北市新莊區復興路一段203號

02-29900292

營業時間：

11：30～22：00

（每日最後入場20：30）

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我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.催眠占卜師.插圖部落客

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