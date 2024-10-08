大家想好這週週末假日要做什麼嗎？連續舉辦八年的「新竹國際風箏節」這週末在新竹南寮漁港盛大展開，只有8/31、9/1兩天，今年的主題是超霸氣的「DRAGON DAY」，邀請5個國家、15個國際頂級風箏團隊，最壯觀的是有50種各種龍造型的風箏，晚上還有夜光風箏，亮眼登場！

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2024 新竹國際風箏節 詳細資訊

活動時間：8/31 、9/1 10:00~20:00 地點：新竹市北區新港路 新竹漁港

紀念風箏兌換

活動內容：活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及Chill港在地市集消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），於「紀念風箏兌換處」出示當日消費頁面，就可以兌換紀念小風箏。

活動時間：8月31日、9月1日，每日15:30起。

活動名額：每日500份，數量有限，換完為止。

活動地點：民眾自由放飛區「紀念風箏兌換處」。

注意事項：​每支手機無論消費次數僅限兌換1支小風箏。

行動支付管道：「街口支付」、 「Line Pay」、 「台灣Pay 」(視各攤位實際設置行動支付為主）

風箏彩繪DIY

​活動內容：放飛自己製作、彩繪的風箏，是一種樂趣也是一份驕傲。新竹市國際風箏節特別安排風箏DIY活動，邀請風箏達人帶著你親自彩繪製作一支屬於自己的風箏。

活動時間：8月31日、9月1日，每日一場15:00-16:00。

活動地點：風箏彩繪DIY區。

活動名額｜對象：​每場限50人、 4-12歲小朋友。

報名方式：採現場報名，活動前30分鐘開放現場報名，名額有限，額滿為止。

官網流程表

免費接駁車資訊

去程接駁車：首班車發車時間09:30｜末班車發車時間 19:00

新竹火車站→新竹漁港

樹林頭停車場→新竹漁港

回程接駁車：首班車發車時間11:00｜末班車發車時間 21:00

新竹漁港→新竹火車站

新竹漁港→樹林頭停車場

自行開車

請停至第三停車場，再轉搭漁港接駁車至會場，漁港接駁車10~15分鐘一班。

2024 新竹國際風箏節 Dragon Day

今年的新竹國際風箏節呼應今年龍年「Dragon Day」，將展演超過50種龍造型風箏，相當壯觀，這次一到會場就先看到了十幾隻龍造型風箏飛上天！像是有西方巨龍、東方龍、翼手龍、暴龍、三角龍、台灣龍、印尼龍，最值得看的是全亞洲首度曝光，高達10層樓高三頭龍風箏喔！

(三頭龍風箏照片來源：2024 新竹國際風箏節官網)

除了可以欣賞到大型龍風箏的英姿，現場還會有競技風箏表演，以及歌手演唱，還有Chill港在地市集可以吃吃喝喝，從早到晚的活動非常豐富，大家可以參考「2024新竹國際風箏節」官網流程表。

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