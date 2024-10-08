為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

2024-10-08 18:30:08 紫色微笑 人氣：37
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1522篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮


給個讚

宜蘭免門票景點頭城景點》「北關海潮公園位於宜蘭的頭城海邊，這一帶的海岸景觀非常有特色，以地理學來說，這被稱為”單面山”的地形，著名的「蘭陽博物館」就是以此為設計的外觀。這裏不收門票，只要付個停車費就可以享受海天一色，白浪滔天的美景，甚至颱風來臨的前夕，也是很多攝影愛好者拍出驚濤駭浪的攝影勝地，特別是這裏有一線天的美景，近年來也是很多網紅愛好的打卡點

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

北關海潮公園 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號
  • 營業時間：全天候24小時開放
  • 電話：無
  • 門票：免門票

北關海潮公園 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入北關海潮公園即可到達
  • 停車場：附設付費停車場，開車來很方便

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

這裏設有收費停車場，停車還滿方便的

北關海潮公園 空間環境

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

北關海潮公園是頭城台二線上濱海公路上的免費秘境景點

收費停車場一旁還有一些小店
賣一些簡單的吃食、飲料，還有各種在地海鮮乾貨，像是小魚乾、蝦皮、魷魚乾、海帶、海燕窩及石花凍等

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

我們來的時候天氣正好，所以藍天白雲景色很迷人啊

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

停車場下方也可以走下去踏踏水

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

園內礁岩林立，還好步道上有些路段有綠樹可以遮陽

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

這裏的地理景觀豐富，像是單面山、豆腐岩~~~都是這一帶的特色

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

古老的炮台

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭的精神地標~~龜山島

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

前往一線天的路程還算好走，沿路會有一些椅子可坐著休息

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

這就是標準的單面山景觀了!!!

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

從停車場到一線天大約不到十分鐘的路程，腳程快一點五分鐘之內就到了
現在可是許多網美指定前來拍攝的地點！
其實這個也是這幾年才爆紅的。可是這個公園已經一二十幾年之久了，沒想到拜現在科技之賜讓它更紅了

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

哈哈，因為太多人要拍了，所以大家得喬一下呢

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

坐在這裏看看海浪，傾聽浪花拍打岩石的聲音，這也是很療鬱的大自然音樂啊

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

步道邊竟然有土地公和土地婆!!!

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

這裏欣賞海天一色的美景、遠眺蘭陽平原、龜山島~~尤其是身處陰影處，海風吹來真的好涼爽

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

 

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

這樣的絕美景致，不愧為昔日蘭陽八景之一的”北關海潮”

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

沿著步道還可以走到地勢比較高的觀海亭，遠眺可清楚一覽蘭陽平原、龜山島和外澳海上景致

北關海潮公園 附近景點美食

頭城一日遊

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

頭城12間必吃美食清單》30間頭城咖啡廳.親子海鮮餐廳.吃到飽.無菜單料理

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

宜蘭玩水景點TOP30推薦～免費景點、戲水秘境

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

 

延伸閱讀

宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一 宜蘭縣頭城鎮北關海潮公園》一線天秘境網紅拍照打卡聖地，昔日蘭陽八景之一

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

宜蘭縣羅東鎮茶宴》古色古香的中國風餐廳，正餐
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up