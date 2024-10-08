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宜蘭免門票景點、頭城景點》「北關海潮公園」位於宜蘭的頭城海邊，這一帶的海岸景觀非常有特色，以地理學來說，這被稱為”單面山”的地形，著名的「蘭陽博物館」就是以此為設計的外觀。這裏不收門票，只要付個停車費就可以享受海天一色，白浪滔天的美景，甚至颱風來臨的前夕，也是很多攝影愛好者拍出驚濤駭浪的攝影勝地，特別是這裏有一線天的美景，近年來也是很多網紅愛好的打卡點
北關海潮公園 景點資訊
- 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 門票：免門票
北關海潮公園 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「北關海潮公園」即可到達
- 停車場：附設付費停車場，開車來很方便
這裏設有收費停車場，停車還滿方便的
北關海潮公園 空間環境
「北關海潮公園」是頭城台二線上濱海公路上的免費秘境景點
收費停車場一旁還有一些小店
賣一些簡單的吃食、飲料，還有各種在地海鮮乾貨，像是小魚乾、蝦皮、魷魚乾、海帶、海燕窩及石花凍等
我們來的時候天氣正好，所以藍天白雲景色很迷人啊
停車場下方也可以走下去踏踏水
園內礁岩林立，還好步道上有些路段有綠樹可以遮陽
這裏的地理景觀豐富，像是單面山、豆腐岩~~~都是這一帶的特色
古老的炮台
宜蘭的精神地標~~龜山島
前往一線天的路程還算好走，沿路會有一些椅子可坐著休息
這就是標準的單面山景觀了!!!
從停車場到一線天大約不到十分鐘的路程，腳程快一點五分鐘之內就到了
現在可是許多網美指定前來拍攝的地點！
其實這個也是這幾年才爆紅的。可是這個公園已經一二十幾年之久了，沒想到拜現在科技之賜讓它更紅了
哈哈，因為太多人要拍了，所以大家得喬一下呢
坐在這裏看看海浪，傾聽浪花拍打岩石的聲音，這也是很療鬱的大自然音樂啊
步道邊竟然有土地公和土地婆!!!
這裏欣賞海天一色的美景、遠眺蘭陽平原、龜山島~~尤其是身處陰影處，海風吹來真的好涼爽
這樣的絕美景致，不愧為昔日蘭陽八景之一的”北關海潮”
沿著步道還可以走到地勢比較高的觀海亭，遠眺可清楚一覽蘭陽平原、龜山島和外澳海上景致
北關海潮公園 附近景點美食
▼頭城12間必吃美食清單》30間頭城咖啡廳.親子海鮮餐廳.吃到飽.無菜單料理
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