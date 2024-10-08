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宜蘭免門票景點、頭城景點》「北關海潮公園」位於宜蘭的頭城海邊，這一帶的海岸景觀非常有特色，以地理學來說，這被稱為”單面山”的地形，著名的「蘭陽博物館」就是以此為設計的外觀。這裏不收門票，只要付個停車費就可以享受海天一色，白浪滔天的美景，甚至颱風來臨的前夕，也是很多攝影愛好者拍出驚濤駭浪的攝影勝地，特別是這裏有一線天的美景，近年來也是很多網紅愛好的打卡點





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北關海潮公園 景點資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

營業時間：全天候24小時開放

電話：無

門票：免門票

北關海潮公園 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「 北關海潮公園 」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附設付費停車場，開車來很方便

這裏設有收費停車場，停車還滿方便的

北關海潮公園 空間環境

「北關海潮公園」是頭城台二線上濱海公路上的免費秘境景點

收費停車場一旁還有一些小店

賣一些簡單的吃食、飲料，還有各種在地海鮮乾貨，像是小魚乾、蝦皮、魷魚乾、海帶、海燕窩及石花凍等

我們來的時候天氣正好，所以藍天白雲景色很迷人啊

停車場下方也可以走下去踏踏水

園內礁岩林立，還好步道上有些路段有綠樹可以遮陽

這裏的地理景觀豐富，像是單面山、豆腐岩~~~都是這一帶的特色

古老的炮台

宜蘭的精神地標~~龜山島

前往一線天的路程還算好走，沿路會有一些椅子可坐著休息

這就是標準的單面山景觀了!!!

從停車場到一線天大約不到十分鐘的路程，腳程快一點五分鐘之內就到了

現在可是許多網美指定前來拍攝的地點！

其實這個也是這幾年才爆紅的。可是這個公園已經一二十幾年之久了，沒想到拜現在科技之賜讓它更紅了

哈哈，因為太多人要拍了，所以大家得喬一下呢

坐在這裏看看海浪，傾聽浪花拍打岩石的聲音，這也是很療鬱的大自然音樂啊

步道邊竟然有土地公和土地婆!!!

這裏欣賞海天一色的美景、遠眺蘭陽平原、龜山島~~尤其是身處陰影處，海風吹來真的好涼爽

這樣的絕美景致，不愧為昔日蘭陽八景之一的”北關海潮”

沿著步道還可以走到地勢比較高的觀海亭，遠眺可清楚一覽蘭陽平原、龜山島和外澳海上景致

北關海潮公園 附近景點美食

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