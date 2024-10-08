假日想要來場藝術氣息的小旅行嗎？東海藝術街商圈的輕旅行絕對是一個最佳選擇！隱身在東海大學附近的東海藝術街，不僅充滿了人文氣息，更是藝術愛好者的天堂，無論是手作體驗還是創意市集，都可讓人在此度過一個充滿創意與靈感的愜意下午。

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東海藝術街：人文與藝術的交融之地

東海藝術街上充滿了藝術與人文的氛圍，路邊隨處可見藝術家們的創作，每一幅彩繪牆、每一件裝置藝術，都有當地藝術家的巧思，東海藝術街捨說是台中市區內一處充滿創意與活力的文化地標~

午後的東海藝術街，陽光透灑落在石板路上，漫步其中，能感受到難得的寧靜與愜意，街邊的咖啡館、文創小店，每一間都獨具特色，很適合找間咖啡廳與朋友輕鬆聚會，或是來個手作之旅~~

在東海藝術街可感受到慢節奏的小旅行，讓人感到放鬆而愉快，遠離了都市的喧囂與壓力，沉浸在藝術與文化的氛圍中。

森蜜生活市集：在地手作與美食的饗宴

走進東海藝術街的森蜜生活市集，會發現充滿了濃濃文創氛圍，以本地手作藝品及DIY為宗旨，吸引了眾多民眾前來體驗，每件作品都展現出手作人的精湛技藝和獨特美感。可以在這此慢慢挑選，找到心儀的商品，作為自己或朋友的獨特禮物。

這次的DIY體驗活動是親手打造了一個童話般的小水泥屋，並在迷你多肉植物的種植過程中享受自然的療癒力量~