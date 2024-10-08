台中一日遊｜探索東海藝術街 森蜜生活市集與MISTER手作皮件的創意之旅
假日想要來場藝術氣息的小旅行嗎？東海藝術街商圈的輕旅行絕對是一個最佳選擇！隱身在東海大學附近的東海藝術街，不僅充滿了人文氣息，更是藝術愛好者的天堂，無論是手作體驗還是創意市集，都可讓人在此度過一個充滿創意與靈感的愜意下午。
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東海藝術街：人文與藝術的交融之地
東海藝術街上充滿了藝術與人文的氛圍，路邊隨處可見藝術家們的創作，每一幅彩繪牆、每一件裝置藝術，都有當地藝術家的巧思，東海藝術街捨說是台中市區內一處充滿創意與活力的文化地標~
午後的東海藝術街，陽光透灑落在石板路上，漫步其中，能感受到難得的寧靜與愜意，街邊的咖啡館、文創小店，每一間都獨具特色，很適合找間咖啡廳與朋友輕鬆聚會，或是來個手作之旅~~
在東海藝術街可感受到慢節奏的小旅行，讓人感到放鬆而愉快，遠離了都市的喧囂與壓力，沉浸在藝術與文化的氛圍中。
森蜜生活市集：在地手作與美食的饗宴
走進東海藝術街的森蜜生活市集，會發現充滿了濃濃文創氛圍，以本地手作藝品及DIY為宗旨，吸引了眾多民眾前來體驗，每件作品都展現出手作人的精湛技藝和獨特美感。可以在這此慢慢挑選，找到心儀的商品，作為自己或朋友的獨特禮物。
這次的DIY體驗活動是親手打造了一個童話般的小水泥屋，並在迷你多肉植物的種植過程中享受自然的療癒力量~
水泥屋模型相當的小巧可愛，現場提供了各種顏料與畫筆，可自由發揮創意的彩繪。隨著色彩一點一滴地被填滿，原本灰階的水泥屋逐漸變成心目中的夢幻童話小屋~
彩繪完後就可以到一旁種植迷你多肉植物了，將備好的小巧的植物放入小水泥屋的花圃中，一個生機盎然的小世界便在眼前成形了
這次的森蜜生活市集體驗不僅享受了動手創作的樂趣，還帶回了充滿童趣的小擺設，無論是童話水泥屋還是迷你多肉植物，都成為家中獨一無二的裝飾~
MISTER手作皮件：打造屬於你的獨特皮革作品
結束了森蜜生活市集的探索，我們接著來到MISTER手作皮件，這是一家專注於皮革製品的手作店。不僅販售各種精美的皮革製品，還提供可親自體驗皮革製作的體驗課程
店內陳列著各式各樣的皮件作品，從簡約的錢包、卡包到精緻的手工包，每一件作品都展現出高超的手工技藝和設計感。這裡的作品以簡約大方的設計為主，但在細節上卻極其講究，每一針每一線都精雕細琢，力求完美~
參加手作課程，首先要選擇自己喜愛的皮革和五金配件，接著在老師的指導下進行縫製。原來縫製皮件並非想像中那麼簡單，都是需要高度的專注與耐心~
因時間的關係，製作了簡易的磁扣套及貓咪平安符二選一，光只有縫上皮革就已經花了幾乎整個時間，所以很多小細節都是老師協助完成~老師的幫助下製作出屬於自己的獨特皮件相當有趣!!
無論是皮革愛好者還是新手，來到MISTER手作皮件能收穫滿滿，能親手製作出屬於自己的皮件，這樣的體驗真的是相當難得而有趣~
東海藝術街商圈的這趟旅行，無論是森蜜生活市集的在地手作饗宴，還是MISTER手作皮件的親手製作體驗，都讓人感受到藝術與生活的緊密結合。這裡充滿了創意與靈感，每一處角落都值得細細品味。趁著假日，來東海藝術街商圈，度過一個充滿文化氣息的愜意下午吧！